Kroměřížští basketbalisté postoupili do Finále 2. ligy

Lubomír Hotař Sportovní redaktor

Je to tam! Basketbalisté Kroměříže se postarali o senzaci. Hanáci postoupili do finále 2. ligy a budou bojovat o postup do 1. ligy. Kroměřížské družstvo v semifinálové sérii hrané na dva zápasy, vyřadili Slovan Černá Pole. Kroměříž přitom první semifinálový duel na domácí palubovce s Brňany prohrála patnáctibodovým rozdílem. Odvetu na ploše Slovanu Černá Pole Hanáci ale vyhráli o 18 bodů.

semifinále 2. basketbalové ligy mužů, Slavia Kroměříž - Slovan Černá Pole | Foto: Zuzana Kubíková