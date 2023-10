Hodně nabitý program měli v posledních dnech druholigoví basketbalisté Slavie Kroměříž.

2. basketbalová liga mužů, 3. a 4. kolo, Slavia Kroměříž | Foto: Jan Hlobil

O víkendu hráli dva mistrovské zápasy. V pátek večer kroměřížské mužstvo v legendární brněnské sportovní hale Rosnička prohrálo s týmem SK Žabovřesky 81:95.

,,Od začátku utkání bylo jasné, že to nebude zápas obran. V první čtvrtině si domácí vypracovali až desetibodový náskok, který se nám ještě v prvním poločase podařilo stáhnout až na rozdíl dvou bodů. Do třetí čtvrtiny jsme ovšem nevstoupili dobře. V ní jsme prohrávali o 20 bodů. V poslední části jsme se ještě snažili s výsledkem něco udělat, ale na obrat ve skóre už bylo pozdě,“ konstatoval po pátečním souboji kouč Hanáků Jan Hlobil.

V neděli Kroměříž v další známé sportovní hale v moravské metropoli v Morendě nestačila na celek Slovan Černá Pole Brno 65:76.

,,Domácí do zápasu nastoupili s tradiční zkušenou sestavou. My jsme zápas odehráli se spoustou mladých hráčů. S Brňany jsme ale téměř po celý průběh střetnutí dokázali držet krok. Bohužel se nám nepodařilo odskočit do výraznějšího vedení. O osudu duelu se definitivně rozhodlo až ve čtvrté čtvrtině. V ní si domácí vypracovali jedenáctibodový náskok,“ informuje Hlobil.

Ve čtvrtek 28. září Hanáci ještě bojovali v 1. kole Českého poháru. V něm Kroměříž doma polehla prvoligovému Snakes Ostrava 72:95.

,,Hosté, přestože k nám přijeli v okleštěné sestavě, byli silným soupeřem. Do utkání totiž nastoupily všechny jejich opory. A to bylo od začátku zápasu znát. Náš tým zaostával na obranné polovině, Ostrava proto dávala hodně jednoduchých košů. Severomoravané tak měly celý průběh střetnutí pod kontrolou,“ uznal Jan Hlobil.

VÝSLEDKY 2. LIGY – 3. a 4. kolo:

SK ŽABOVŘESKY – TJ SLAVIA KROMĚŘÍŽ 95:81 (32:23, 43:41, 76:55)

Body Kroměříže: Šruc 14, Toul 14, Křůmal 14, Kalousek 8, Trávníček 7, Kadlec 6, Pobořil 6, Bisaha 5, Nádeníček 3, Krejčí 2, Kubík 2.

SLOVAN ČERNÁ POLE BRNO – TJ SLAVIA KROMĚŘÍŽ 76:65 (16:15, 29:26, 46:44)

Body Kroměříže: Křůmal 15, Šruc 12, Toul 12, Kadlec 11, Krejčí 6, Kubík 6, Pobořil 2, Mrázek 1.

ČESKÝ POHÁR – 1. kolo:

TJ SLAVIA KROMĚŘÍŽ – SNAKES OSTRAVA 72:95 (20:17, 45:50, 56:70)

Body Kroměříže: Šruc 17, Toul 12, Křůmal 12, Kalousek 9, Kadlec 4, Adam Jan Navrátil 4, Pobořil 4, Bisaha 4, Krejčí 4, Kubík 2.