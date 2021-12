,,Severomoravané hrají o dvě soutěže výš. Proto jsou v utkání jasnými favority. Nicméně do střetnutí se silným soupeřem půjdeme s chutí a pohárový duel si chceme užít. V partii s Ostravany si také vyzkoušíme herní varianty, které použijeme v druholigových soubojích,“ plánuje kroměřížský kouč Jiří Vavruša.

Největšími oporami devátého mužstva nejvyšší české basketbalové soutěže jsou zahraniční hráči třicetiletý 205 cm vysoký pivot Alexandar Radukič z Bosny a Hercegoviny, a Američané rozehrávač Emanuel Ubilla a křídlo Issac Vann. V sestavě Ostravy nastupují také kroměřížští odchovanci rozehrávač Martin Nábělek a křídlo Filip Šmíd.

,,O zvýšenou motivaci proto máme postarané,“ těší se Vavruša na pohárový duel.

Domácí se ovšem na partii s devátým celkem NBL dívají reálně. Jejich postup do dalšího kola by byl velkou senzací. Ostravanům však chtějí jejich roli co nejvíc znepříjemnit.

,,Hosté jsou lepší ve všech činnostech. My pochopitelně budeme sázet na náš osvědčený herní styl postavený na rychlém přechodu do útoku a agresivní obraně po celém hřišti. Tímto herním pojetím snad favorita potrápíme, doufá vůdce kroměřížské basketbalové lavičky Jiří Vavruša v povedený výsledek.

Domácí klub také připravil zajímavý doprovodný program. V poločase zápasu se bude losovat o hodnotné ceny oblíbená tombola a vystoupí dívčí taneční skupina Kočky z Gradace.