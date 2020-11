„Samozřejmě mě to ohromně mrzí. Vzhledem k tomu, že se problém řeší už od září, říkala jsem si, že už jsem se s tím docela srovnala, že už jsem si to odplakala. Ale stejně je z toho člověk smutný a zklamaný, ne že ne,“ přiznává na svazovém webu Mika.

Rodačka z Uherského Hradiště bude na vrcholné akci chybět poprvé od roku 2012.

„Kristýna s námi byla snad na všech reprezentačních srazech. Marně vzpomínám, kdy chyběla. I v kabině byla oporou týmu, navíc je jednou z kapitánek družstva, určitě nám bude chybět,“ okomentoval ztrátu trenér Jan Bašný.

Třiatřicetiletá hráčka měla problémy s kolenem už dřív. Díky kvalitní péči a regeneraci jej však dlouho držela ve výborné kondici. Jarní koronavirová stopka a omezené možnosti přípravy ale nakonec poznamenaly i zkušenou českou reprezentantku.

„Ještě v letní přípravě jsem se cítila skvěle, snad vůbec nejlépe, za celou dobu, co dělám házenou. S přibývající zátěži jsem ale začala cítit, že koleno není v pořádku a stále se to zhoršovalo,“ přiznává někdejší opor Veselí nad Moravou, Zlína a Olomouce.

Kvůli zdravotním problémům vynechala zářijový kemp v Zubří. S francouzskými lékaři se nejprve dohodla na konzervativní léčbě krevní plazmou. Věřila, že prosincový evropský šampionát stihne.

„A skutečně jsem se cítila docela dobře. Individuální kondiční příprava mi nedělala problémy. Minulý týden jsem se ale v klubu pokusila vrátit k házenkářským tréninkům a opět se to zhoršilo. Postupně až tak, že se mi koleno několikrát zcela zablokovalo,“ líčí smutně.

Bolestivé zranění teď sympatickou házenkářku trápí nejen na hřišti, ale i v běžném životě. „I proto se těším až budu mít zákrok za sebou,“ říká.

Mika teoreticky může nakonec s týmem do Dánska odcestovat. Nikoliv jako hráčka, ale masérka.

„Kristýna by s námi letěla na šampionát v případě, že by kvůli pozitivnímu testu na koronavirus vypadl masér našeho realizačního týmu a bylo třeba jej nahradit. Všichni členové týmu, kteří odcestují do Dánska, totiž musí být čtrnáct dní před šampionátem pravidelně každý třetí den testováni na Covid-19. Pokud by nám při tomto testování vypadl některý z nominovaných masérů, můžeme využít toho, že Kristýna se jako nominovaná hráčka od začátku testovacího období pravidelně testovala. A pokud bude mít všechny testy negativní, mohla by právě maséra nahradit. Potřebnou certifikaci i zkušenosti má,“ pronesl Bašný.

Na přípravný kemp před šampionátem do Chebu se místo starší sestry dostala Martina Přikrylová.

„Jsem za ní nesmírně šťastná. Za výkony za poslední roky si to zaslouží. Je to pro ni i takové zadostiučinění, že má možnost připojit se k přípravě nároďáku. Moc jí fandím. Třeba se probojuje do nominace pro EURO 2020,“ uzavírá Mika s nadějí, že na palubovce v dánském Herningu nakonec zabojuje alespoň jedna „Salčáková“.

Kvůli zranění už dříve přišly o účast na šampionátu spojka Ryšánková a brankářská jednička Satrapová. Vzhledem k mateřským povinnostem bude scházet kapitánka Korešová a další spojku Hrbkovou a pivotku Tichou nepustí na turnaj zaměstnavatel.

Svěřenkyně trenéra Jana Bašného se na šampionátu v Dánsku utkají v základní skupině B od 3. prosince se Švédskem, Ruskem a Španělskem.