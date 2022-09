Krejčí si jde od začátku své kariéry za svým. Ve čtrnácti letech se vydal ze svých Strakonic do Španělska. Vypracoval se v hráče prestižní ACB ligy, která ho vystřelila do NBA. Zakotvil v Oklahomě jako nejmladší Čech v historii. V nejlepší lize na světě už také nastupuje.

Zdroj: CZ BASKETBALL

Zatímco na klubové scéně se na něj paní Štěstěna usmívá, tak v národním týmu mu hází klacky pod nohy. Mladé tělo také trápí zdraví. Když už se z nějakého zranění vykurýruje, přijde další. Také před EuroBasketem ho zradila tělesná schránka. Vrátil se však do tréninkového procesu a pro šampionát už by měl být in.