„Obě stavby byly oceněny titulem Stavba roku 2009,“ připomíná kroměřížská architektka Ivana Laštůvková, která se však výrazně prosadila i v karate.

Japonské bojové umění jí učarovalo již v mládí. Úspěchy i medaile sbírala už coby juniorka, nyní září v kategorii masters. Loni získala bronz na mistrovství světa v Kuala Lumpur, třikrát za sebou uspěla na Grand Prix v Ostravě. Vlastní kariéru závodnice už ale tolik neřeší, na Hané se totiž stará i o výchovu budoucích šampionů.

Je těžké je skloubit profesi architektky s karate?

Během pracovní doby trávím většinu času za počítačem, takže možnost jít si večer zacvičit na trénink beru jako odměnu. Mezi tím ale musím zvládnout ještě takový ten klasický kolotoč kolem dětí, kroužků a domácích úkolů.

Ve kterém oboru je těžší prosadit se?

V obou případech je pro dosažení vytyčeného cíle třeba plného nasazení, prohlubování znalostí, získávání nových informací a hlavně nepřestávat na sobě pracovat.

Je na Kroměřížsku mezi architekty velká konkurence?

Profese architekta umožňuje navrhovat stavby nejen v místě bydliště, ale také v jiných lokalitách, takže i když je na Kroměřížsku řada projekčních kanceláří, řešíme zakázky ze všech koutů republiky. Navrhla jsem řadu staveb, z jejichž realizace mám radost, protože pokud se při návrhu stavby dostane stavebníkova i architektova představa o díle do souladu, pak jsou z výsledku tohoto tvůrčího procesu spokojení oba.

Architektkou jste chtěla být od mládí?

Od malička jsem pořád něco kreslila a ve škole mě bavila matematika. Rozhodnutí jít na fakultu architektury na VUT v Brně ale padlo až ve čtvrtém ročníku na gymnáziu.

Jak moc se vás současná situace dotýká po pracovní stránce?

Řada projektů byla zahájena v době předkoronavirové, takže procesy stále běží a objevují se také nové zakázky. Náročnost ale spočívá hlavně v tom, jak rozumně skloubit splnění termínů, home office, domácí výuku dětí, vaření a chod domácnosti. Ale s tím asi teď bojuje většina z nás.

Bude mít pandemie koronaviru na vaši profesi nějaký dopad?

Probíhající pandemie má dopad na všechny oblasti lidské činnosti, je jen otázkou s jak vážnými důsledky. Nezbývá než celou situaci sledovat a být připraveni reagovat na vývoj událostí. Nerada bych předjímala, co se bude nebo nebude v následujících týdnech a měsících dít, ale věřím a přeji si stejně jako většina lidí, aby celá záležitost s koronavirem byla už za námi a zůstalo po ní co nejméně škod v jakémkoliv oboru.

Angažujete se nějak v boji s koronavirem?

Respektuji nařízení vlády, nosím roušku a stejně jako i ostatní doufám, že bude brzy konec koronaviru.

Přejděme ke karate. Štve vás hodně, že nemůže závodit ani pořádně trénovat?

Ještě začátkem března si téměř nikdo neuměl představit, do jakých rozměrů se celá situace okolo koronaviru rozroste. Nařízení v souvislosti s nouzovým stavem samozřejmě respektuji, včetně toho, že všechny soutěže byly zrušeny a tělocvičny byly uzavřeny. Místo toho se ale objevila nová disciplína a to je domácí výuka našich školou povinných dětí, což představuje každodenní

dobrodružství, vyžadující pevné nervy a moře trpělivosti, jak by mi mohla jistě potvrdit většina rodičů, kteří do toho procesu museli také naskočit. (úsměv)

Jak to máte s tréninkem? Udržujete se nějak v kondici, nebo prostě sport šel v poslední době stranou?

Trenér Karel Imríšek sestavil tréninkový plán týkající se procvičování technik karate, rozvoje rychlosti, vytrvalosti, nácviku kata a udržování kondice, abychom úplně se třináctiletým synem Igorem, který se také závodně věnuje karate, nevypadli ze cviku. Tím ale, že jsou zrušeny všechny turnaje, čeká nás spoustu volných víkendů, které s radostí využiji nejen pro odpočinek, ale také pro práci doma i na zahradě, které po většinu roku odsouvám na neurčito.

Věříte, že se ještě letos budete závodit?

Stejně jako v ostatních sportech i v karate byly zrušeny všechny naplánované závody, od mezinárodních turnajů až po domácí soutěže. Historicky poprvé mělo také karate zažít svou velkou premiéru na letošní letní olympiádě v Tokiu 2020. Myslím, že znovuobnovení termínů soutěží bude probíhat velmi pozvolna s ohledem na vývoj situace.

Jaké sportovní plány na letošní rok jste měla?

Spolu s kolegy trenéry jsme měli v plánu během roku jezdit s našimi svěřenci na řadu krajských a národních soutěží, ze kterých získávají závodníci body pro nominaci na mistrovství republiky. Kroměřížští karatisté se stihli začátkem tohoto roku úspěšně zúčastnit alespoň Dětské Olympiády v Karlových Varech, mezinárodního turnaje Grand Prix Slovakia a prvního kola Národního poháru.

V nadcházejících měsících jsme měla jsem v plánu několik mezinárodních turnajů včetně mistrovství Evropy v karate v Belgii, ale termíny byly z pochopitelných důvodů přesunuty na neurčito.

V klubu působíte i jako trenérka. Dala jste svěřencům nějaké úkoly?

Svěřenci, kteří už mají vyšší technické stupně, jsou většinou schopni si individuálně zacvičit doma a zopakovat si techniky i kata, včetně posilovacích a protahovacích cvičení. U menších dětí a začátečníků budeme určitě rádi, když si zkusí doma povzpomínat na to, co se už naučili, ale když něco zapomenou, vůbec to nevadí, protože hned jak se tréninky opět rozběhnou, všechny probrané techniky s dětmi znovu zopakujeme.

Jak moc v kariéře budou mladým karatistům chybět tréninky a závody?

Když došlo k ukončení tréninků a soutěží, děti byly samozřejmě smutné, protože přišly nejen o možnost změřit na závodech síly s konkurencí z jiných oddílů, ale také přišly o příležitost potkávat se s kamarády, společně si zacvičit a vybít energii, což jim teď určitě chybí. Až se vše zase vrátí do normálu, čekají naše karatisty opět pravidelné tréninky a řada soutěží, na které se začneme cíleně připravovat.

Největší úspěchy karatistky Ivany Laštůvkové

- stříbrná medaile z mistrovství Evropy 1998 (Hoyerswerda, Německo) - kata tým

juniorky

- zlata medaile v mistrovství České republiky GR 2002 (Brno) - kata ženy a stříbrná medaile z

kumite ženy

Disciplína KATA ženy Master:

- zlatá medaile z mistrovství světa 2017 (Bukurešť)

- zlatá medaile z mistrovství České republiky ČSke 2018 (Jindřichův Hradec)

- stříbrná medaile z mistrovství Evropy 2018 (Maya)

- zlatá medaile Grand Prix Ostrava 2017, 2018, 2019

- zlatá medaile Eurocup 2018 (Zell am See)

- bronzová medaile z mistrovství světa 2019 (Kuala Lumpur)