Michail Zosimov a Jakub Neradil vybojovali na mistrovství světa v Brazílii tři medaile.

Zosimov s Neradilem doplněni o Michala Guzeje z AR KarateDo Brno obsadili stříbrnou příčku v kumite teamu. Mistry světa se stali domácí Brazilci. Jakub Neradil byl úspěšný také v disciplíně fukugo. V ní získal bronzovou medaili. Ve fukugu dominovali Poláci, kteří vybojovali zlato i stříbro.

ZVIDITELNILA SE TAKÉ DENISA MIKULÍKOVÁ

V Brazílii dosáhla na výborný výsledek také další reprezentantka Bystřice pod Hostýnem Denisa Mikulíková, která v kvalitní konkurenci obsadila 5. místo v kata.

V MILIONOVÉM NATALU SI ZAZÁVODILO 1200 KARATISTŮ Z 30 ZEMÍ

,,Šampionát se konal v milionovém městě Natal. Byl složen ze tří částí. Poháru Witolda Kwiczinského, mistrovství světa v tradičním karate a dětského světového poháru. Ve všech soutěžích se ho zúčastnilo zhruba 1200 karatistů z 30 zemí,“ prozradil předseda bystřického klubu Tomáš Neradil.

Ten v Brazílii působil jako rozhodčí a jako jeden z členů české výpravy.

PŘESUN DO BRAZÍLIE BYLO VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ

Přesun českých karatistů do jižní Ameriky se však neobešel bez problémů.

,,To bylo cestování, kdy se nám z Evropy podařilo do Brazílie odletět až třetím letadlem. Nejprve měl zpoždění let z Prahy do Lisabonu. V Portugalsku jsme pak řešili reklamace a náhradní lety do Natalu. První let do Natalu jsme nestihli. Druhý let nám odletěl, protože nám prošly PCR testy nutné pro vstup do Brazílie staré maximálně 24 hodin. Nakonec jsme odletěli až třetím letem do města Recife. Poté jsme v noci jeli autem do 300 kilometrů vzdáleného Natalu. Na hotel jsme dorazili ve 3 hodiny v noci. V 6 hodin už jsme ale vstávali na závody,“ podělil se ještě o zajímavosti kolem cestování na světový šampionát do Brazílie Tomáš Neradil.