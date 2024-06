Na Slovácku mu to náramně svědčilo. Mladý kroměřížský karatista Dominik Laštůvka potvrdil na Mistrovství republiky beginner 2024, které se letos konalo v Dubňanech na Hodonínsku, skvělou formu, když v kategorii starší žáci kata a kumite získal stříbrnou a bronzovou medaili.

Kroměřížští karatisté zleva Dominik Laštůvka, Felix Hrabal, David Skřipec. | Foto: se svolením Ivany Laštůvkové

Laštůvka v prvním i ve druhém kole předvedl technicky lépe zvládnuté kata Geksai dai Ichi a prošel přes své soupeře hladce 3:0 až do finále, kde se utkal se závodníkem z Liberce.

Oba karatisté zacvičili svoje kata s velkým bojovým nasazením a na dobré technické úrovni, avšak rozhodčí se přiklonili nakonec svým rozhodnutím 2:1 na stranu soupeře. Laštůvka tak skončil těsně druhý.

V následující disciplíně kumite starší žáci, kdy v souboji proti sobě nastupují oba závodníci v předepsaných chráničích, čekal na kroměřížského karatistu v prvním kole brněnský závodník, kterého Laštůvka porazil 3:0. Stejným poměrem pak zvítězil i ve druhém kole, avšak ve třetím kole mu v postupu do finále zabránil závodník z Liberce.

Laštůvka měl ještě šanci zabojovat v repasáži o bronzovou příčku, kdy v souboji proti svému soupeři z Kyjova předvedl výrazně lepší technické, taktické i bojové dovednosti, zvítězil hladce 3:0 a mohl se tak radovat z bronzového medailového úspěchu.

Kroměžížský karatista Dominik Laštůvka bral na Mistrovství republiky beginner 2024 v kategorii starší žáci kata a kumite stříbrnou a bronzovou medaili.Zdroj: se svolením Ivany Laštůvkové

Oddíloví kolegové David Skřipec ani Felix Hrabal, kteří startovali v disciplíně kata v silně obsazené kategorii mladší žáci na medaili nedosáhli.

Skřipec sice v prvním kole zvítězil nad závodníkem z Jeseníku s bodovým skóre 2:1, ale v dalším kole nestačil na protivníka z Čelákovic.

Oba borci zacvičili svoje kata s velkým bojovým nasazením, avšak rozhodčí se přiklonili v poměru 2:1 ve prospěch soupeře.

V druhé části pavouka nastoupil Hrabal proti závodníkovi z Říčan. Bojový duch a velké nasazení, které mladý Hanák předvedl při zacvičeni kata, vedlo k porážce soupeře a kroměřížský závodník postoupil do dalšího kola, kde se utkal se soupeřem z Kladna.

Přestože Hrabal svou kata Geksai dai Ichi zacvičil se stejným bojovým nasazením, do dalšího kola již přes svého soupeře neprošel.

„Na Felixe čekal start ještě v další disciplíně, a to v KUMITE, kde se v prvním kole setkal se závodníkem z Čelákovic. Felixovi se však nepodařilo soupeře zdolat a do dalšího kola nepostoupil. Bohužel ani jeden ze soupeřů, kteří zastavili postup našich závodníků, se nedostali do finále, takže Skřipec ani Hrabal už neměli šanci zabojovat v repasáži o bronz v kata ani v kumite,“ informuje kroměřížská trenérka Ivana Laštůvková.

Mistrovství republiky beginner 2024 se uskutečnilo v Dubňanech. Turnaj byl určen pro mladší a starší žáky s dosaženým technickým stupněm do 7. kyu.

Ve 40 kategoriích s 570 starty se soutěže zúčastnilo 300 závodníků, kteří se sem mohli nominovat pouze z medailových pozic z krajských pohárů.

„Za skvělou přípravu patří velké poděkování trenérům Jindřichu Geislerovi a Karlu Imríškovi. Naši závodníci předvedli na tomto prestižním turnaji krásné výkony, všem gratulujeme k dosaženým výsledkům a děkujeme za vzornou reprezentaci kroměřížského oddílu karate,“ dodala Laštůvková.