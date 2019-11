HOKEJ

Krajská liga mužů: Uherský Ostroh - Uherský Brod (17).

Sobota 9. listopadu

ATLETIKA

Kovářská pětka ve Zlíně – 6. ročník (10.11, start hlavního závodu v Baťovském areálu před budovou č 72).

FLORBAL

I. liga žen: Vsetín – Exelsior Havířov (19). Divize mužů: Zlín Lions – SK K2 Prostějov (14).

FOTBAL

FORTUNA:LIGA: FC Fastav Zlín – Olomouc (14.30). MSFL: Kroměříž – Hlučín (14). Krajský přebor: Provodov – Bystřice p. H. (13.30). Okresní přebor Uherské Hradiště: Huštěnovice – Kněžpole (13.30). Zlín III. třída: Lukov – Vizovice (14). Zlín IV. třída: Příluky B - Veselá B (13). MSLŽ: Fastav Zlín – Hodonín (16, hřiště Vršava).

FUTSAL

II. liga: VŠSK Futsal Zlín – Tango Hodonín B (20).

HÁZENÁ

Extraliga mužů: Zubří – Dukla Praha (18). MOL liga žen: Zlín – Michalovce (18).

HOKEJ

Krajská liga mužů: Uherské Hradiště – Brumov-Bylnice (16.30). Kroměřížská amatérská liga: Rymice – Morkovice (17), Rychlov – Rebels (18.40), UDH Panthers – Troubky (20.30).

KUŽELKY

Interliga mužů: Luhačovice - Sušany (14). I. liga mužů: Valašské Meziříčí - Tábor (9.30). I. liga žen: Zlín - Náchod (11.30).

STOLNÍ TENIS

II. liga mužů: KST Vsetín – Pardubice (15). III. liga mužů: Valašské Meziříčí – Jeseník (14).

VOLEJBAL

II. liga žen: Vsetín – Nový Jičín (10 a 14)

Neděle 10. listopadu

FLORBAL

Národní liga mužů: Hluk – Pelhřimov (16.30). Divize mužů: Vsetín – Šumperk (17). Moravskoslezský přebor mužů: Kopřivnice – Rožnov pod Radhoštěm C (9), Petrovice C – Nový Jičín (10.10), Paskov – Kopřivnice (11.20), Rožnov pod Radhoštěm C – Petrovice C (12.30), Nový Jičín – Paskov (13.40, vše SH SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm).

FOTBAL

MSFL: Zlín B - Slovácko B (10.30, hřiště Luhačovice). Okresní přebor Uherské Hradiště: Polešovice - Prakšice (13.30).

HÁZENÁ

I. liga mužů: Zlín – Vsetín (17). I. liga žen: Otrokovice – Vršovice (14). II. liga mužů: Holešov – Napajedla (13), L. Zubří – S. Ostrava (15).

HOKEJ

Kroměřížská liga: Vážany – Masaro UH (17), Chomýž – Plačkov (18.40), HC Reds – Horny Dogs (20.30).

STOLNÍ TENIS

II. liga mužů: KST Vsetín – Holice (10). III. liga mužů: Valašské Meziříčí – Bolatice (10).

Pondělí 11. listopadu

FUTSAL

Semifinále poháru: VŠSK Futsal Zlín - AC Sparta Praha (17.30, sportovní hala Datart).

HOKEJ

Kroměřížská amatérská liga: Red Devils Míškovice – Morkovice (20), Žopy – Rymice (21.40).