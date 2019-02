Zlínský kraj - Pravidelný přehled sportovních akcí ve Zlínském kraji? Vyberte si

Pátek 3. ledna

BASKETBAL

I. liga mužů: Zlín – VŠB Ostrava (17.30).

HOKEJ

Extraliga ml. dor.: Vsetín – Přerov (16).

Sobota 4. ledna

ATLETIKA

Běh na 2 míle ve Zlíně (9, start u budovy Madal Bal v Přílukách).

FLORBAL

I. liga mužů: Rožnov p/R. – Svitavy (19.30). Zlínský přebor mužů: Kelč – Val. Klobouky B (10), Holešov C – Počenice B (11.20), Val. Klobouky B – Bystřice p/H. (12.40), Počenice B – Kelč (14), Bystřice p/H. – Holešov C (15.20) – vše v hale dřevařské školy v Bystřici p/H. Uherský Brod B – Vsetín B (9), Hluk C – Valašské Meziříčí (10.20), Val. Meziříčí – Orel Uh. Brod B (11.40), Vsetín B – Hluk C (13.20) – vše v hale Na Lapači ve Vsetíně.

FUTSAL

Futsalová liga Uherské Hradiště – nadstavbová část: Ajax – 4Fun_Team (9.30), Grasshoppers – FC Defect 2010 (10), Ajax – FC Dejnambura (10.30), 4Fun_Team – FAT Bálešáci (11.05), Grasshoppers – Drutěva (11.35), FC Defect 2010 – Fíci (12.10), Dejnambura – FAT Bálešáci (12.40), Fíci – Drutěva (13.10), AVE Bar Bar – Party Hard C. F. (13.40), ALKO Samci – Deportivo (14.10), AVE Bar Bar – FC BB (14.45), Party Hard C.F. – FC Labužníci (15.15), ALKO Samci – Banda (15.50), Deportivo – Terasa bar (16.25), FC BB – FC Labužníci (16.55), Banda – Terasa Bar (17.30, vše hala gymnázia v Uh. Hradišti).

HÁZENÁ

Interliga žen: Zlín – Veselí n/M. (16), Turnaj generací (9.30 až 14 – v hale Euronics ve Zlíně).

HOKEJ

II. liga: Vsetín – Frýdek–Místek (17.30). Krajská liga mužů: Uh. Brod – Uh. Hradiště, Brumov – Šternberk, Rožnov p/R. B – Karviná (17). Kroměřížská amatérská liga: RHL Přerov – Tlumačov (17), Spartak Hulín – Žopy B (18.45). Okresní liga: Shooters – Top Moravia (16.30, ZS v Uh. Hradišti).

HOKEJBAL

Malenovická liga: Rivermen Malenovice – Tigers Malenovice (10), Boston Zlín – HK Otrokovice (12), Zlínský Švec – Tečovice (12).

MALÁ KOPANÁ

Zimní liga ve Fryštáku: Galaktikos – Lešení (13.30), Mikel – Poskládaní (15), Kašava – Benfika (16.30).

SÁLOVÝ FOTBAL

Celostátní liga: Slavičín – Hradec Králové (18.05), Slavičín – Jilemnice (20.05) – oba ve sportovní hale ve Slavičíně. Zlín – Větřní (12.05, v hale Radostova v Luhačovicích).

STOLNÍ TENIS

Regionální přebory ve Fryštáku (9–17).

VOLEJBAL

Český pohár mužů – 1. zápas čtvrtfinále: Zlín – Příbram (17, v Městské hale na Zeleném)

Neděle 5. ledna

FLORBAL

II. liga mužů: Hluk – 1. MVIL Ostrava (13.30). Zlínská liga mužů: Hluk B – 1. AC Uherský Brod (9), Vsetín – Orel Uherský Brod (10.25), Hluk B – Kunovští Orli (11.50), Orel Uh. Brod – Zlín (13.15), Kunovští Orli – Vsetín (14.40), 1. AC Uh. Brod – Zlín (16.05) – v hale Sp. v Uh. Brodu.

HOKEJ

Extraliga ml. dorostu: Zlín – Vítkovice (12), Vsetín – Warrior Brno (16). Kroměřížská liga: Barex Chropyně – AHK Kroměříž (17), HC Reds – Rebels (18.40), Vážany – Slušovice (20.30). Okresní liga: Rangers – Moravian Ducks (16.45, ZS v Uh. Hradišti).

HOKEJBAL

Malenovická liga: Rivermen Malenovice – Tečovice (12), Rangers Zlín – Stator (14).

MALÁ KOPANÁ

Zimní liga ve Fryštáku: Ramirest – Palermo (15), Lukov – United (16.30).