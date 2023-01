Extraliga juniorů: PSG Berani Zlín – Dynamo Pardubice (17, ZS Luďka Čajky).

Liga juniorů: VHK ROBE Vsetín – Poruba (20).

SOBOTA 7. LEDNA 2023

ATLETIKA

Běh na 2 míle ve Zlíně (9, start před budovou Madal Bal v Přílukách).

Trailový běh Tří králů v Otrokovicích – 6. ročník (10.35, start hlavního závodu v areálu Kynologického klubu).

BADMINTON

Sousedský turnaj v Janové (9-16).

BASKETBAL

2. liga: Slavia Kroměříž – SK Žabovřesky (18.30, SH TJ Slavia).

FLORBAL

Superliga mužů: Otrokovice – Chodov (18).

Národní liga: Rožnov pod Radhoštěm – Snipers Třebíč (17.30, SH Střední škola informatiky, elektroniky a řemesel).

Zlínská liga mužů: Počenice B – Počenice C (9), Orel Uherský Brod – Slavičín (10.30), Hluk C – Počenice C (12), Orel Uherský Brod – Počenice B (13.30), Slavičín – Hluk C (15, vše SH Morkovice).

FOTBAL

Příprava: Zlín – Olomouc (11, Vršava).

Halový turnaj mladší přípravky a starší přípravky Zimní Bobík Cup v Hluku (8-19).

HÁZENÁ

Turnaj generací - tradiční setkání hráčů a hráček ve Zlíně (9-16, SH Zlín).

HOKEJ

Extraliga juniorů: PSG Berani Zlín – Mountfield Hradec Králové (12, PSG aréna).

Krajská liga: Uherský Brod – Blansko (17).

Kroměřížská amatérská liga: Jiskra Chropyně – Morkovice (17), Rebels – HC Senators (18.40), Lobodice – Chomýž (20.30).

MALÝ FOTBAL

Zimní liga ve Fryštáku – Memoriál Martina Trojáka – 16. ročník: Kocovina – Kostelec (13.30), Poskládaní – Racková (15), Benfika – Black&White (16.30).

NOHEJBAL

Turnaj trojic Memoriál Karla Prchlíka ve Vlčnově – 29. ročník (8-18).

SÁLOVÝ FOTBAL

Celostátní liga v Otrokovicích: Zlín – Bombarďáci Větřní (17), Rudolfov – Bombarďáci Větřní (18), Zlín – Rudolfov (19, vše Městská sportovní hala).

STOLNÍ TENIS

Přebory okresu Zlín ve Slavičíně (9-17).

VOLEJBAL

Extraliga mužů: Zlín – Lvi Praha (17).

NEDĚLE 8. LEDNA 2023

BASKETBAL

II. liga: Slavia Kroměříž – SK Basket Renocar (12, SH TJ Slavia).

FLORBAL

Divize mužů: Vsetín – FBC Slovácko (17, SH Na Lapači).

2. liga žen v Uherském Brodě: 1. AC Uherský Brod – Znojmo B (13), Hluk – Shooters Beta (14.15), Znojmo B – Hluk (16), 1. AC Uherský Brod – Shooters Beta (17.15, vše SH TJ Spartak Uherský Brod).

CA soutěž juniorů – 1. liga: Zlín Lions – Náchod (10, SH SPŠ Zlín).

FOTBAL

Amatérská fotbalová liga Slavičín: Holoty – Zpitáři (14), Vlčí smečka – Luhačovská (15), Amatéři – Dorostenci (16, SH Slavičín).

Halový turnaj mladších žáků a starších žáků Zimní Bobík Cup v Hluku (8-19).

HOKEJ

Liga juniorů: VHK ROBE Vsetín – Slavia Praha (14).

Krajská liga: Uherský Ostroh – HK Kroměříž (17).

Kroměřížská liga: Holešov Gators – HC Reds (17), Plačkov – Masaro UH (18.40), Vážany – HC Horny Dogs (20.20).

PONDĚLÍ 9. LEDNA 2023

HOKEJ

Kroměřížská amatérská liga: Míškovice – Spartak Hulín (20), Buldok Otrokovice – UDH Panthers (21.40).