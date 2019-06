FOTBAL

Krajský přebor: Boršice – Baťov (17.30). I. B třída: Koryčany – Osvětimany (17), Poličná – Hovězí (17.30), Horní Lideč – Lidečko (18). Okresní přebor Kroměříž: Chvalčov – Zdounky (18). Okresní přebor Vsetín: Střítež – Dolní Bečva (18).

SOBOTA 15. ČERVNA

ATLETIKA

Městský běh O pohár města Kunovic – 9. ročník (11.15, start hlavního závodu u sportovní haly).

BIATLON

Český pohár v letním biatlonu v Bystřici pod Hostýnem – závod ve sprintu se štafetovou střelbou (14.20).

FOTBAL

Příprava: Fastav Zlín – Trnava (16.30, hř. Holešov)

MSFL: Kroměříž – Vrchovina (17.30). Divize: Slavičín – Bruntál (14.30).

Krajský přebor: Luhačovice – Morkovice (10.15), Juřinka – Brumov, Bystřice p. H. – Vel. Karlovice, Provodov – Holešov, Nevšová – Skaštice, Hluk – Štítná n. Vl. (17). I. A třída: Slušovice – Kateřinice (14.30), Kunovice – Bojkovice (15), Val. Příkazy – Val. Klobouky (16.30), Vlachovice – Val. Meziříčí B, Kelč – Hrachovec, Vidče – Podlesí, Napajedla – Nivnice, Ořechov – Nedachlebice, Buchlovice – Žalkovice, Kvasice – V. Otrokovice B (17). I. B třída: Prostř. Bečva – Franc. Lhota (13), Luhačovice B – Morkovice B (13.30), Semetín – Halenkov, Admira Hulín – Tečovice (16), Ratiboř – Slavičín B (16.30), Hutisko – Choryně, Val. Polanka – Prlov, Příluky – Kostelec u Hol., Chropyně – Fryšták, Jaroslavice – Veselá, Louky – Malenovice, Lužkovice – Slavkov p. H., Mladcová – Holešov B, Drslavice – Březolupy, Staré Město – Nedakonice (17).

Okresní přebor Zlín: Újezd – Mladcová B, Kostelec – Slušovice B, Slopné – Štípa, Pozlovice – Návojná (17). Zlín III. třída: Lípa – Halenkovice, Biskupice – Rokytnice (14), Rudimov – Hvozdná, Petrůvka – Nedašov B (16), Vizovice – Březůvky, Štítná n/Vl. B – Dolní Lhota (17). Zlín IV. třída: Veselá B – Všemina (13.30), Komárov – Trnava (15.30), Racková – Lhota (16).

Kroměříž III. třída: Bařice – Zlobice (16.30), Roštění – Rajnochovice, Rataje – Bezměrov, Pravčice – Žalkovice B (17.30).

Okresní přebor Uherské Hradiště: Strání B – Slavkov, Polešovice – Bílovice, Nezdenice – Ostr. Lhota, Jarošov – Horní Němčí (17). Okresní soutěž Uherské Hradiště: Hluk B – Mistřice (15, hřiště Bošice u Blatnice), Velehrad – Jalubí, Kudlovice – Kněžpole, Prakšice – Mařatice, Orel Uh. Brod – St. Hrozenkov (17).

Okresní přebor Vsetín: Jablůnka – Ústí, Valašská Bystřice – FC Lhota, Hošťálková – Bynina (16.30). Vsetín III. třída: Liptál – Halenkov B, Janová – Val. Polanka B (16.30).

HOKEJBAL

Pohár České pojišťovny starších žáků ve Zlíně – 4. ročník: Pardubice – Malenovice (9), Most – Rebel Praha (10), Rebel Praha – Pardubice (11.45), Malenovice – Most (12.45), Pardubice – Most (14.30), Rebel Praha – Malenovice (15.30), Malenovice – Pardubice (17.15), Rebel Praha – Most (18.15, vše PSG aréna ve Zlíně).

TENIS

Turnaj amatérů nad 50 let Grand Prix Zlína – 7. ročník (9-16).

NEDĚLE 16. ČERVNA

BIATLON

Český pohár v letním biatlonu v Bystřici pod Hostýnem – závod ve sprintu (13.30).

CYKLISTIKA

Závod horských kol dětí a mládeže Cyklobrána do prázdnin ve Všemině (9.30-14).

FOTBAL

I. A třída: Brumov B – Rožnov p. R. (10), Nedašov – Vigantice (16.30), Újezdec – Dolní Němčí (17.30). I. B třída: Zlechov – 1. FC Slovácko B (10), Havřice – Ludkovice, Březnice – Šumice, Tlumačov – Uh. Ostroh (17).

Okresní přebor Zlín: Poteč – Mysločovice, Bylnice – Sehradice, Nedašova Lhota – Jasenná (17). Zlín III. třída: Napajedla B – Březová (10.15), Bohuslavice n/Vl. – Bratřejov (14), Vysoké Pole – Šanov (16.30), Zlín SK – Tečovice B, Doubravy – Lukov, Pohořelice – Žlutava, Spytihněv – Kašava, Velký Ořechov – Drnovice (17). Zlín IV. třída: Zádveřice – Neubuz, Kudlov – Louky B, Provodov B – Lužkovice B, Hřivínův Újezd – Fryšták B (17).

Okresní přebor Kroměříž: Záhlinice – Zborovice (15), Kvasice B – Skaštice B, Těšnovice – Mrlínek, Němčice – Střílky, Břest – Komárno, Počenice – Lubná (17.30). Kroměříž III. třída: Martinice – Hlinsko p. H., Roštín – Šelešovice (15), Rymice – Prusinovice, Zahnašovice – Loukov, Ludslavice – Rusava, Žeranovice – Míškovice, Dřínov – Lutopecny, Troubky – Záříčí, Litenčice – Kyselovice (17.30).

Okresní přebor Uherské Hradiště: Vlčnov – O. N. Ves, Jankovice – Březová, Topolná – Bánov (17). Okresní soutěž Uherské Hradiště: Dobrkovice – Drslavice B (10), Částkov – Uh. Ostroh B (10.15), Přečkovice – Záhorovice (14.30), Košíky – Babice, Kostelany – Huštěnovice, Vážany – Stříbrnice, Traplice – Sušice, Popovice – Dolní Němčí B, Boršice u Bl. – Hradčovice, Bystřice p. L. – Žítková, Bojkovice B – Pitín – Suchá Loz, Korytná – Podolí, Rudice – Komňa (17).

Okresní přebor Vsetín: Horní Bečva – Zašová, SD Nový Hrozenkov/VKK – Krhová, Zubří – Jarcová (16.30). Vsetín III. třída: Kladeruby – Huslenky, Branky – Leskovec, Choryně B – Ratiboř B, Lačnov – Střelná (16.30).

HOKEJBAL

Pohár České pojišťovny starších žáků ve Zlíně – 4. ročník: Pardubice – Rebel Praha (9), Most – Malenovice (10), Most – Pardubice (11.45), Malenovice – Rebel Praha (12.45, vše PSG aréna ve Zlíně).