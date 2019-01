Kroměříž – V prvních kolech play-out narazili Slávisté na posílený Žďár nad Sázavou. Obě utkání basketbalových juniorů měla podobný průběh se stejným koncem.

BK ŽĎÁR NAD SÁZAVOU – SLAVIA MBA KROMĚŘÍŽ 76:68 (38:25)

„V sobotu jsme se udržovali na dostřel, ale čtyři ztráty míče znamenaly osm bodů pro domácí a hluboký útlum pro nás. Do poslední čtvrtiny jsme vstupovali s devatenácti­bodovým mankem. Zvýšenou aktivitou a celoplošným presinkem jsme se přiblížili na sedm bodů, ale více nám již domácí hráči nedovolili,“ řekl po utkání trenér hostů František Ebergényi.

SLAVIA MBA KROMĚŘÍŽ – BK ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 68:80 (35:51)

Domácí odveta v neděli měla podobný průběh. Soupeř hrál

výborně a proměňoval i těžké střelecké pozice.

„Navíc jsme neudrželi obranný doskok a tak rozdíl narostl až na dvacet bodů v náš neprospěch. Ve druhém poločase jsme se snažili těsnou obranou zlomit soupeře. Částečně se to podařilo a pět minut před koncem byl přijatelný výsledek 63:65. Iniciativa byla na naší straně a podařilo se nám přečíslit obranu soupeře. Žel v koncovce jsme tentokráte zklamali a nedali vyložené šance, nebo místo zakončení následovala zbytečná přihrávka do rukou soupeře, který se pomalu postavil na nohy a znovu ovládl zbytek utkání. A když se k tomu přidala i neúspěšnost trestných hodů, zbyl nám jen smutek z prohry. Hráči dřeli, bojovali, ale tentokrát chybělo i to pověstné štěstíčko,“ řekl František Ebergényi.

Body: Procházka, Kaliňák 4 TH 1/0, Mráz 10 TH 1/0, Mrázek 31 TH 9/6 a 3×3, Podaný 2, Šibor 20 TH 2/2 a 2×3, Helis 12 TH 3/2, Otýpka 12 TH 8/2, Skalička 3 TH 2/1, Domanský 34 TH 7/4 a 2×3, Vybíral 6, Marša 2.

(lk, ebe)