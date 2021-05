Kroměřížský judista David Klammert na Grand Slamu v Kazani neuspěl. Český reprezentant na prestižním turnaji započítávaném do olympijské kvalifikace nenapodobil středeční páté místo Davida Pulkrábka v kategorii do šedesáti kilogramů, když prohrál hned v prvním kole.

Český reprezentant David Klammert v utkání s Iniki Uerou z Nauru. | Foto: ČTK

Klammert ve vyrovnaném duelu nestačil na bronzového evropského medailistu z let 2017 a 2019 Chusena Chalmurzajeva. Zápas kategorie do 90 kilogramů sice dotáhl až do prodloužení, v něm ale po dvou minutách bodoval Rus chvatem na wazari.