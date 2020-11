„Vždycky se snažím mířit vysoko. S vášní a tvrdou prací je člověk schopný dosáhnout velkých věcí,“ věří sympatický rodák z Hané, který sice nepatří mezi favority, ale předem rozhodně nic nevzdává. „Na takové úrovni medaile vždycky visí vysoko, ale jestli se chci dostat na olympijské hry, musím tyhle výsledky sbírat. A to já chci,“ zdůrazňuje v rozhovoru pro Deník několikanásobný mistr České republiky a evropský šampion do třiadvaceti let.

Jak moc se těšíte na vrcholnou akci, kterou Praha hostí poprvé od roku 1991?

Těším se hrozně moc. Příprava byla velmi náročná, Ke konci roku jsem byl dva měsíce v kuse v zahraničí na závodech a soustředění v Japonsku. A mělo to dojít právě na mistrovství Evropy v březnu. I když se termín šampionátu už třikrát přesouval a do poslední chvíle jsme nevěděli, zda nám vláda udělí výjimku, jsme vděční, že se to vůbec uskuteční.

Dá se domácí mistrovství Evropy srovnat třeba s olympijskými hrami?

Jsou to dva odlišné vrcholy. Těžko popsat, ale jestli se mi ke startu na domácím mistrovství Evropy povede i dostat na olympijské hry, tak to bude vážně splněný sen se vším všudy.

Jak těžké bude se prosadit a dojít si třeba pro medaili?

V mojí kategorii rozhodně nejsem papírový favorit na medaili. Bude tam startovat třeba patnáct závodníků, kteří jsou v žebříčku přede mnou. Ale i tak si osobně na boj o medaile věřím. Kdo mě zná ví, že se nezaleknu žádného jména. Ba naopak si tyhle výzvy ještě užívám. Proto judo dělám, abych se potkával s těmi nejlepšími. Tento rok jsem porazil mistra Evropy, minulý rok medailistu z mistrovství světa. Tak věřím, že tuhle bojovnost předvedu i tady v Praze.

Jaký to bude šampionát bez diváků? Štve vás hodně, že se fanoušci do haly kvůli hygienickým opatřením proti šíření koronaviru nedostanou?

Hodně nás to mrzí, že se to uskuteční bez diváků. Bylo prodaných přes čtyři tisíce lístků a to je na sport, jako je judo, strašně moc. To už se jen tak někdy nepovede. Byla by to skvělá atmosféra a hodně by nás to táhlo vpřed, ale je to tak, jak to je. Nemá cenu brečet nad rozlitým mlékem. Můžu se prát a dělat co mě baví a za to jsem vděčný.

Sháněl jste třeba lístky rodině, kamarádům? Mrzí vaše nejbližší hodně, že vás neuvidí v akci?

Volných lístků jsem mohl mít jen čtyři. Jen pro blízkou rodinu, ale i přes to si hodně kamarádů a známých z Kroměříže koupilo kvůli mně lístky. Tímto bych jim chtěl moc poděkovat za podporu, v těchto sportech, kde nejde moc o peníze, je tohle nejdůležitější, že za vámi někdo stojí, podporuje a přejí vám to.

Šampionát bude poprvé v historii společně hostit turnaj mužů a žen v podzimním období. Bude to pro vás příjemná změna?

Tím, že tenhle rok byl odlišný programem a nebylo tolik závodů a soustředění, tak mi to vůbec nevadí. Je to příjemná změna.

Byla příprava na šampionát hodně poznamenaná pandemií koronaviru?

Hodně. Ale člověk, když něco chce, tak si najde způsob. Někdy ty těžší podmínky jsou do budoucna lepší. Člověka nejvíce tvoří těžké časy. Trénovali jsme venku, kondici i sílu. Dokonce i v kimonech. Pár lidí si muselo říkat, asi co jsme za blázny v ''županech'' šaškují v deseti stupních venku v parku. (úsměv)

Jak vypadala závěrečná část přípravy? Na co jste se v Turecku zaměřili?

Doháněli jsme hlavně tu zápasovou část v kimonech. Zbytek jsme měli nadřených už hodně z Česka. A myslím, že se to dost povedlo. V Turecku byli závodníci z pěti států, takže dobrý sparing. Cvičných zápasů jsem tady měl hodně. Dokonce v mojí váze je jeden Turek mistr Evropy a vicemistr světa. A právě s ním jsem tady chodil pořád. Už ho to možná otravovalo. Dostával jsem docela čočku, ale to je v judu cesta, jak se od nejlepších co nejvíce naučit.

Jaké podmínky v Antalyi panovaly?

Podmínky tady byly skvělé. Když jsme sem odlétali, tak v Česku jsme nemohli ani jako vrcholový sportovci trénovat uvnitř. Tady bylo vše připravené, Turci nám zařídili skvělé podmínky. Samozřejmě jsme museli plnit hygienická opatření. Před příletem jsme absolvovali dva testy. V Antalyi jsme museli dodržovat rozestupy, uvnitř nosit roušky a podobně. Ale moc lidí v resortu nebylo, takže to bylo příjemné. Pohybovali jsme se jen v resortu, ale nic nechybělo. Teplota byla kolem dvaceti stupňů, svítilo slunce. U toho moře, posilovna a žíněnka. Ideální podmínky. (úsměv)

Kolika velkých závodů jste se před šampionátem zúčastnil? Vím, že jste na Grand Slam v Budapešti vypadl hned v prvním kole. Byla to jediná důkladná prověrka?

Od doby, kdy začal koronavirus, to byl jediný velký turnaj, což bylo na mém výkonu znát. Před tím jsem byl na dvou turnajích v Česku a na Slovensku, kde startovali borci z jenom několika států. Oba turnaje jsem vyhrál. Cítil jsem se skvěle, ale Grand slam je ten nejvyšší level a tam to chce ještě víc.

Praha hostí světové judisty poprvé od roku 1991

Mistrovství Evropy v judu se v pražské O2 areně uskuteční od čtvrtka 19. do soboty 21. listopadu. Šampionát proběhne poprvé v historii společného turnaje mužů a žen v podzimním období. Největší oporou domácího týmu bude olympijský vítěz Lukáš Krpálek, který zaútočí na čtvrtý titul mistra Evropy. V nominaci je i třináctinásobný účastník šampionátu Pavel Petřikov. Praha hostila mistrovství Evropy v judu jednou, v roce 1991 se šampionát konal ve Sportovní hale. Šampionát se kvůli hygienickým opatřením proti šíření koronaviru uskuteční bez diváků, kterých se každý den chystaly do haly více než čtyři tisíce.