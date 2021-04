Český reprezentant ve váze do 90 kg skončil třetí a necelý týden před svými sedmadvacátými narozeninami se významně přiblížil k účasti na olympijských hrách v japonském Tokiu, zatím má místo jisté.

„Po třech letech mám medaili z akce IJF. První z Grand Slamu a hlavně olympijského Grand Slamu. Jsem moc rád, díky tomu jsem zase blíže vysněnému startu na olympiádě. Byl to těžký den, šest zápasů, dvě prodloužení. Ke konci už mě provázely křeče," přiznal Klammert.

Český reprezentant v Turecku potvrdil dobrou formu před mistrovstvím Evropy, které se koná za dva týdny v Lisabonu. V duelu o bronz zdolal v prodloužení Komronšocha Ustopirijona z Tádžikistánu.

„Zápas byl pro mě velmi náročný,“ přiznal v rozhovoru pro svazový web rodák z Hané.

„Už před ním jsem chytal hrozné křeče, které se v zápase znovu projevily. Můj úchop nebyl tak silný, což je proti takhle silovému typu judisty, jako je Ustopirijon, problém. Ale říkal jsem si, že musím vydržet do goldenu a že v prodloužení, když se povede jedna akce, jedno skóre, tak vytoužená medaile je moje. To mě hrálo dopředu. Moc jsem ji chtěl, a hrozně dlouho. Konečně se to povedlo, jsem nesmírně šťastný,“ radoval se.

Klammert už jednou ve světové konkurenci třetí místo obsadil, ale v roce 2018 v Tunisu to bylo na nižší Grand Prix. Ačkoli měl proti Ustopirijonovi už dvě napomínání, ve zlatém skóre se mu povedla technika ohodnocená wazari.

Prodloužení ukončil po minutě a dvaceti sekundách. „Už v Uzbekistánu jsem se cítil velmi dobře, ale tady mi ta forma vygradovala. Byl jsem psychicky v pohodě a plnil jsem celý den „game plan“, a tak jsem se probojoval až do finálových bloků,“ uvedl.

Jedinou porážku si připsal ve čtvrtfinále, na tresty podlehl medailistovi z mistrovství světa Maďaru Tóthovi. „Třetí trest ve čtvrtfinále byl velmi přísný, ale někdy to tak je,“ krčí rameny.

„Rozhodčí vám občas trochu pomůžou a někdy vás zasel lehce zaříznou. Prostě to vidí z jiného pohledu, plus mají další za kamerou. Ale v zápase o bronz byli rozhodčí trpělivější a já dokázal skórovat,“ těší kroměřížského odchovance.

V úvodních třech zápasech potvrdil roli favorita, byť hlavně v úvodním duelu trochu bojoval s nervozitou. „V tom druhém jsem favorit nebyl. Šel jsem s Američanem, co byl nasazený a je v ranku přede mnou. Startoval v Riu, takže velké kvality má. To, že jsem ho dokázal takhle upálit po půl minutě, mě dostalo do varu a vydrželo mi to naštěstí celý den,“ zářil.

„Pro mě je důležité, že jsem šel tolik zápasů. Šest soubojů v jeden den je obrovská dřina. Dokázal jsem to vydržet a sedmkrát jsem skóroval za celý turnaj. To se počítá a dává mi to zase větší chuť a sílu tvrdě makat před vrcholy, co mě ještě čekají, a v boji o olympijskou kvalifikaci, která bude náročná do poslední chvíle,“ dodal Klammert.

Pro elitní české judisty byl Grand Slam v Antalyi nejen šancí na body do olympijského žebříčku, ale i přípravou na ME, které se bude v Lisabonu konat od 16. do 18. dubna.