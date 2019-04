Se svým vozem Škoda Fabia R5 a se spolujezdcem Petrem Machů zvítězil ve čtyřech ze sedmi měřených rychlostních zkoušek.

Ze souboje o pátý triumf v řadě odpadl hned na úvodní rychlostní zkoušce Tomáš Kostka se špičkovým Fordem WRC, kterého odstavil defekt a podivně prasknutý disk jeho vozu. S obrovskou nabranou ztrátou se pak rozhodl ze soutěže odstoupit. V cíli se tedy z prvního místa radoval s náskokem necelých jedenácti vteřin na druhého Erika Caise Miroslav Jakeš.

,,Sice jsme sem přijeli hlavně s úmyslem testovat na suchu nové pneumatiky pro velký mistrák, což se samozřejmě za dnešních povětrnostních podmínek příliš nepodařilo. Ovšem vítězství právě v tak náročných podmínkách a v dané konkurenci si ceníme o to víc," líčil s radostí na cílové rampě valašský pilot er pětky. Soutěž si ale společně se spolujezdcem Petrem Machů užíval naplno od začátku až do konce.

,,Přestože jsme podobné podmínky na téměř shodných tratích zažili již loni na barumce, byl to pro nás parádní závod od začátku až do konce. Jsem hrozně rád, že dnes můžeme vítězství slavit společně s našim s týmem, který je generálním partnerem soutěže," neskrýval nadšení na cílové rampě pilot z Hutiska Solance. Na trati jej nerozhodilo ani počasí připomínající spíše období prosince.

,,V lese na Kameňáku byly stromy bílé jako v zimě, naštěstí sníh se držel spíše jen na krajnicích vozovky," oddechl si, že nemusel jízdu přizpůsobit třeba i zimním podmínkám.

,,Pokud bude na dalším závodě na Šumavě pršet, troufnu si říci, že budeme velmi dobře připraveni," vzhlíží již směrem k dalšímu závodu dvoudílného domácího šampionátu s centrem v Klatovech Jakeš.

Druhé místo v celkovém pořadí slušovické soutěže vybojoval při premiérovém startu ve voze kategorie R5 devatenáctiletý účastník letošního Juniorského Mistrovství Evropy v rally Erik Cais s vozem Ford Fiesta R5.

,,Bylo to opravdu velmi náročné a rychlé. Jednou jsme se dokonce přetočili, takže jsem už v pódiové umístění moc nedoufal. Před poslední rundou jsme od týmu ale dostali povolení jít do risku a zkusit podium urvat, což se nakonec vyplatilo," byl v cíli soutěže šťastný pilot z Fryštáku, pro kterého je druhé místo životním výsledkem.

Erik vyhrál se spolujezdkyní Jindřiškou Žákovou zbylé tři rychlostní zkoušky soutěže, přičemž dvě dílčí vítězství si připsal právě v posledních dvou zkouškách.Na třetí místo se po velkém boji až po poslední rychlostní zkoušce probojoval pilot vozu Hyundai I20 R5 Martin Vlček.

,,Normálně si na závody druhé spodní prádlo nenosím, ale asi budu muset začít," shrnul s trochou nadsázky a vtipu souboj o třetí místo na poslední rychlostní zkoušce Martin Vlček, který po dlouhých letech strávených za volantem Fordu Fiesta R5 letos přesedlal na korejský Hyundai a na kopné s novým vozem sklidil první úspěch.

,,Jelo se opravdu hodně rychle a v některých pasážích bych raději ve voze vůbec neseděl. Přesto bereme tento výsledek v takové konkurenci všemi deseti. A navíc je super, že jsme dokázali porazit i daleko silnějšího koncernového bratříčka ve specifikaci WRC," liboval si po průjezdu cílovou rampou pilot s Příbora, který čtvrtému Antonínu Tlusťákovi vrátil těsnou porážku z loňského roku.

Páté místo za Tlusťákem nebylo asi úplně podle představ dalšího zlínského pilota Jaromíra Tarabuse, na kterém byla znát dlouhá soutěžácká pauza.

,,Letošní Kopnou bych nejraději co nejrychleji hodil za hlavu. Vůbec nic nevycházelo podle našich představ, takže se musím hodně zamyslet, co můžeme vylepšit do dalších závodů," kál se sebekriticky pilot Fabie R5.

,,Kluci ve předu jedou opravdu hodně rychle, takže musím před dalším závodem najít možnosti, jak naši jízdu trochu zdokonalit. Zejména začátek byl z naší strany hodně pomalý. V závěru jsme sice zrychlili, ale pořád to na špičku nestačilo," byl zklamaný Tarabus, který má se spolujezdcem Danielem Trunkátem v plánu absolvovat všechny letošní závody rallysprint série v rámci poháru P2+, vypsaného pro vozy s poháněnými všemi koly.

Kopná otevřela ale především novou sezónu jednodenních závodů vypsaných pro piloty vozů s poháněnou jednou nápravou. Nejrychlejší dvoukolkou a vítězem hodnocení rallysprint série je na Kopné Adam Březík, který si celou sobotu za volantem Peugeotu 208 R2 užíval.

,,Závod jsme si parádně užívali a výsledek? To je taková třešnička na dortu. Moc jsme to chtěli a ono to vyšlo," pradoval se po průjezdu cílovou rampou mladší z klanu pekařů ze Zlína, který se skvěle popasoval s náročnými podmínkami na trati.

,,Zkoušel jsem dnes nové pneumatiky od Hankooku a fungovali skvěle. A vůbec nám nevadil ani uklouzaný charakter trati. Bylo to skoro jako na sněhu, což já mám rád," liboval si mladý pilot Peugeotu, který se vítězstvím stal průběžným lídrem bodování rallysprintové série.

Výsledky 25. Vančík Rallysprint Kopná 2019 - celkově



1. Jakeš - Machů Škoda Fabia R5 39:17,5

2. Cais - Žáková Ford Fiesta R5 +10,8

3. Vlček - Krajča Hyundai I20 R5 +18,0

4. Tlusťák - Vybíral Hyundai I 20 WRC +20,6

5. Tarabus -Trunkát Škoda Fabia R5 +41.3

6. Březík - Omelka Škoda Fabia R5 +43,0

7. Odložilík - Tureček Škoda Fabia R5 +01:00,4

8. Melichárek - Melichárek Ford Fiesta WRC +01:05,4

9. Marczyk - Gospodarczyk Škoda Fabia R5 +01:14,1

10. Rujbr - Švec Škoda Fabia R5 +01:35,5



Výsledky 25. Vančík Rallysprint Kopná 2019 - hodnocení Autoklub Rallysprint série 2019



1. Březík - Bělák Peugeot 208 R2 43:53,2

2. Nekvapil - Němcová Opel Adam R2 +1:05,0

3. Hartmann - Voltner Peugeot 208 R2 +1:50,9

4. Lukašík - Mikulášková Peugeot 208 R2 +2:07,2

5. Stříteský - Mikulík Opel Adam Cup +2:33,2