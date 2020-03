Rodačka z Jankovic na Kroměřížsku otočila finále s reprezentační kolegyní Karin Adámkovou a po vyhrané sedmisetové bitvě slavila čtvrtý titul v řadě, celkově šestý.

„Každý z nich je super a zároveň krásný. Nedělám mezi nimi žádné rozdíly. Samozřejmě vyhrát vždycky potěší,“ culí se Matelová.

I když ani předcházející triumfy nebyly vůbec jednoduché, letos se na obhajobu pořádně nadřela.

Ve finále proti Adámkové prohrávala už 2:3 na sety. Soupeřce v koncovce šesté sady chyběly jen dva míčky k vítězství. Podobné to pak bylo i v sedmém setu.

Matelová ale těžké chvíle zvládla a zápas překlopila na svoji stranu. „Myslím, že v těch klíčových momentech rozhodly zkušenosti a větší sebevědomí. Jsem ráda, že jsem to ustála,“ usmívá se šampionka.

Právě finálový duel byl pro ni z celého dvoudenního klání nejtěžší. „A taky si myslím, že nejkvalitnější. Obě jsme předvedly dobrý výkon a hezkou hru,“ říká. „Bylo tam hodně výměn, skóre nahoru a dolů, dvě koncovky, zkrátka vše, co k ping-pongu patří. Doufám, že se to líbilo. Já jsem si to užila. Bylo to však těžké, s Karin se nepotkáváme tak často, takže šance byly vyrovnané,“ přidává.

Odměnou za šestý titul jí byl tatarský biftek, který při podobných příležitostech nikdy nesmí chybět. Jinak oslava moc bujará nebyla. „Hned ráno jsme se přesouvali do Prahy na letiště, takže bohužel nebylo tolik času,“ přiznává.

Triumfu na domácím mistrovství si váží i přesto, že český ženský stolní tenis v současné době prochází generační obměnou a po konci Vacenovské nebo Štrbíkové není v tuzemsku tak velké konkurence. „Holky měly ohromné zkušenosti a kvalitu. Teď potřebujeme nějaký čas, aby dorostly další hráčky,“ ví dobře.

Nejen kvůli tomu nepatří národní šampionát mezi vrcholy sezony. Výš Matelová staví nejen olympijské hry, ale i mistrovství Evropy či světa nebo prestižní zahraniční turnaje. „Ty pro mě mají větší váhu a rozměr,“ přiznává.

Hráčka francouzského týmu ASRTT Etival se však věnuje také klubovým povinnostem. „Obhajujeme titul z minulého roku, a myslím, že pokud se nám vše sejde, máme šanci ho získat znovu,“ je přesvědčená.

Spokojená je nejen s výsledky družstva, ale i svými výkony. „Sezonu jsem zahájila velmi slušně. Mám velmi pozitivní bilanci,“ chlubí se.

Nyní se ale Matelová nachází v Kataru, kde v Dauhá absolvuje druhý letošní turnaj seriálu ITTF World Tour Platinum.

Ani kvůli častému cestování strach z obávaného koronaviru nemá. „Nepatřím do ohrožené skupiny lidí. Taky dodržuji základní pravidla. Snažím se vyhýbat většímu množství lidí, umývat si ruce,“ říká.

Obávaná nemoc COVID-19 jí ale komplikuje život jinak. Na olympijské hry v Tokiu ale stále není kvalifikovaná, takže případný přesun na zimu až tolik neřeší. „Nyní objíždíme turnaje a poctivě sbíráme bodíky. Evropská kvalifikace je na začátku dubna, další šanci mám ještě v květnu na světové kvalifikaci,“ upozorňuje. „Ale čeká se na vývoj viru, protože některé státy nemohly přicestovat už sem do Kataru, a tudíž světová federace může poupravit pravidla, protože samozřejmě reprezentanti těchto zemí jsou znevýhodněny,“ dodává.