Jednatřicetiletý Klement dosáhl v 42,2 kilometru dlouhém podniku na trati mezi Kroměříží, Kotojedy, Trávnickými zahrádkami, Kvasicemi, Novou Dědinou, Kostelany, Bunčem, Zdounkami, Šelešovicemi, Jarohněvicemi, Vážany s cílem opět v Kroměříži, času 2:57:47. Druhou pozici vybojoval s dvaatřicetisekundovou ztrátou Josef Hubáček, bronzovou příčku obsadil Vlastimil Bukovjan (oba KESBUK Otrokovice, 3:05:39).

,,V závodu jsem chtěl bojovat o přední příčky. Ale netušil jsem, že už od zavádějícího kola na kroměřížském atletickém stadionu poběžím na první pozici,“ potěšil dobrý začátek Jiřího Klementa.

Ten si v úvodním rovinatém úseku do 12 kilometru v Kvasicích udržoval na čele dvou až tříminutový náskok.

,,Ve stoupání do Kostelan jsem náskok na prvním místě ještě navýšil zhruba na čtyři minuty. Nicméně potom mi začaly tuhnout nohy a při seběhu z Bunče už na mně měl Josef Hubáček jenom devadesátisekundovou ztrátu. V posledních 10 kilometrech ze Zdounek do Kroměříže to proto byl tuhý boj o prvenství, kdy se ke mně Hubáček neustále přibližoval. Ve Vážanech už byl jenom patnáct metrů za mnou. Kilometr před cílem ale mého největšího soupeře začaly sužovat křeče do nohy, což mi usnadnilo cestu k vítězství,“ upozornil na klíčové momenty Klement, který se ovšem na letošní Chřibský maraton nijak speciálně nepřipravoval.

,,Spíš jsem ho bral jako delší výběh po povedeném Ironmanu ve Španělsku, který jsem absolvoval před 14 dny,“ prozradil ještě maratonec z Lubné, jehož nyní čeká podzimní a zimní příprava na triatlonovou sezonu 2020.

,,V ní bych chtěl být úspěšný na závodech v Česku, ale poměřit síly se chystám také v zahraničí,“ plánuje Jiří Klement.

Z regionálních borců skončili ještě Radek Kovařík (RK PELLS Holešov, 3:18:56) čtvrtý, Miroslav Kolařík (Slečinky Napajedla, 3:19:54) pátý, Roman Tománek (Gallak Slavičín, 3:27:40) sedmý, zlínský Ludvík Šimek (3:31:02) osmý, Petr Menšík z Aspotu Hulín v čase 3:39:28 jedenáctý, Jiří Stoklas z pořádajícího AK Kroměříž (3:53:14) šestnáctý, Jan Rytíř (KOB Kroměříž, 3:58:22) sedmnáctý a Vlastislav Bayer (BT Morkovice, 4:00:49) dvacátý.

Závod žen jednoznačně ovládla domácí Hana Kotková z Kroměříže, jež na těžké trati kralovala časem 4:05:15. Stříbrná byla zásluhou času 4:20:46 Jitka Stojaníková z Křenovic, bronzová doběhla už s velkou ztrátou Eliška Kubíčková (SC Marathon Plzeň, 5:40:36).

Na start letošního Chřibského maratonu se postavilo 32 mužů a 3 ženy. Do cíle doběhli všichni vytrvalci. Překonány byly některé mety.

Slovák Alexander Simon ze Žiliny na Kroměřížsku absolvoval svůj 1026 maraton v kariéře. Jiří Březina z SK Přerov běžel 629 maraton v životě. Závodu přálo počasí. Bylo polojasno, teplota se pohybovala okolo 15 stupňů.

PŘEHLED VÍTĚZŮ JEDNOTLIVÝCH KATEGORII V CHŘIBSKÉM MARATONU 2019:

Muži do 39 let: Jiří Klement (Dressme.cz) 2:57:47.

Muži do 49 let: Josef Hubáček (KESBUK Otrokovice) 2:58:19.

Muži do 59 let: Vlastimil Bukovjan (KESBUK Otrokovice) 3:05:39.

Muži do 69 let: Ivo Krejčí (3atlon Team Uničov) 3:40:55.

Muži nad 70 let: Alexander Simon (DS Žilina) 5:12:48.

Ženy: Hana Kotková (Kroměříž) 4:05:15.

PŘEHLED VÍTĚZŮ POSLEDNÍCH 10. ROČNÍKŮ CHŘIBSKÉHO MARATONU 2010 – 2019:

38. ročník 2010:

Jan Bláha (AK Kroměříž) 2:37:00.

Michaela Mertová (Atletika Albrechtice) 2:54:28.

39. ročník 2011:

Daniel Orálek (Moravská Slavia Brno) 2:38:16.

Jana Dorazilová (AK Kroměříž) 3:05:55.

40. ročník 2012:

Daniel Orálek (Moravská Slavia Brno) 2:41:29.

Jana Dorazilová (AK Kroměříž) 3:16:35.

41. ročník 2013:

Petr Vabroušek (Trilife Zlín) 2:48:07.

Blanka Masničáková (RBSD Olomouc) 3:28:12.

42. ročník 2014:

Petr Vabroušek (Trilife Zlín) 2:50:32.

Žádná žena na startu.

43. ročník 2015:

Daniel Orálek (Moravská Slavia Brno – Adidas Boost) 2:42:48.

Hana Müllerová (AK Drnovice) 3:39:40.

44. ročník 2016.

Josef Hubáček (KESBUK Otrokovice) 2:57:41.

Petra Pastorová (MK Seitl Ostrava) 2:58:00.

45. ročník 2017:

Josef Sedláček (AK Kroměříž) 2:50:13.

Jana Dorazilová AK Kroměříž) 3:14:19.

46. ročník 2018:

David Pelíšek (Fortex SKI Moravský Beroun) 2:42:40.

Martina Novotná (AK Kroměříž) 3:21:45.

47. ročník 2019:

Jiří Klement (Dressme.cz) 2:57:47.

Hana Kotková (Kroměříž) 4:05:15.