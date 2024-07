V něm v kategorii mužů 40 – 44 let obsadil čtyřicátou příčku. Na náročné trase v okolí Cortiny d´Ampezzo se prezentoval časem 18:56:27.

V absolutním pořadí Kopřiva mezi muži skončil na 179. místě.

,,Podmínky pro běh byly v průběhu závodu super. Počasí se vydařilo. Nepršelo, chvílemi ale bylo velké horko. Naštěstí je v Dolomitech spousta potůčků s ledovou vodou a tak jsem se podle potřeby ovlažoval,“ prozradil Kopřiva.

Ten šel do závodu se záměrem hlavně ho dokončit a vrátit se domů zdravý.

,,A také si užít krásu hor. Vše se mi splnilo,“ těší ultraběžce z Pacetluk.

S průběhem je spokojený.

,,Od začátku se to vyvíjelo dobře. Úvodních 30 kilometrů v noci jsem běžel tepově na pohodu. Ovšem na 40. kilometru mi začal stávkovat žaludek a tím jsem trpěl až do 80. kilometru. Potom se mi konečně ulevilo a až do cíle se mi běželo skvěle,“ informuje Jaroslav Kopřiva.

Toho v okolí Cortiny d´Ampezoo hnali dopředu kamarádi z Hostýn Trailu. Ti mu dělali také support.

,,Navíc podél trasy byla spousta Čechů, kteří když viděli českou vlaječku na mém dresu, tak mě hodně povzbuzovali. Atmosféra kolem trasy byla parádní. Pořád jsem slyšel brávo a já divákům odpovídal grácia,“ užíval si pobyt v Dolomitech reprezentant Rohálov bike teamu a Hostýn Trailu.

S výkonem a hlavně s umístěním v italských Alpách je Kopřiva spokojený.

,,Nečekal jsem, že budu ve výsledkové listině tak vysoko. Podle ultra bodů jsem měl místo 388, skončil jsem však 179. Výsledný čas ale mohl být lepší. Ovšem můžu být rád, že se mi po problémech s žaludkem v poslední třetině závodu ulevilo,“ uvědomuje si Jaroslav Kopřiva.

Závod měl start i cíl v Cortině d´Ampezzo. Start byl pozdě večer ve 23 hodin. Časový limit na zdolání závodu byl 30 hodin. Trasa vedla většinou po kamení. Závodu se ve všech kategoriích zúčastnilo 1240 běžců.