,,V dubnu je společný závod s doprovodným programem kvůli pandemii koronaviru neuskutečnitelný. Jarní termín ale nechceme opustit, proto letos uspořádáme dvě Rohálovky,“ prozradil hlavní pořadatel Martin Koplík.

Jarní Rohálovská padesátka se pojede virtuálně, respektive individuálně v termínu od 3. dubna do 24. dubna. Oficiální 12. ročník oblíbeného bikemaratonu v Prusinovicích a okolí se uskuteční v sobotu 18. září.

Dubnový virtuální 50 kilometrů dlouhý závod se pojede na klasické trati s převýšením 1000 metrů střídavě po lesních, polních a částečně i zpevněných cestách směrem na Pacetluky, Karlovice, Líšnou, Dobrotice, Holešov a Tučapy. Start i cíl je na návsi v Prusinovicích.

Hlavní organizátor závodu Martin Koplík také vysvětlil kritéria.

,,Každý zájemce zaplatí na účet pořadatele startovné 150 Kč. Poté kdykoliv v termínu od 3. dubna do 24. dubna projede úsek na klasické trati Rohálovské padesátky. Do prostoru startu a cíle jsme nainstalovali kódovou klávesnici. Na ní každý při startu zadá svůj kód, který obdrží emailem. A hned po dojetí do cíle zadá tento kód znovu. Tím automaticky každému bajkerovi určíme výsledný čas. Zároveň doporučujeme aktivitu zaznamenat na aplikaci Strava, kde je vytvořený segment ,,rohalovska50.cz 2021“, nebo přes hodinky s GPS jako kontrolu správného projetí Rohálovky. Dosažený výkon nám pak bajkeři pošlou na emailovou adresu zavod@rohalovska50. cz. Každý bajker může mít i víc pokusů,“ informuje a láká do Prusinovic Koplík.

Ten přidal další zajímavosti a podrobnosti kolem jarní bajkové Rohálovky.

,,Průběžné výsledky budou zveřejňovány na webu závodu. Nejlepší bajkeři budou po skončení závodu odměněni. Nezapomněli jsme ani na občerstvení. V místě startu a cíle a ve ,,Vesanské rokli“ bude připravený samoobslužný bufet,“ prozradil ještě Martin Koplík.

Hlavní pořadatel také věří a doufá, že všichni účastníci jarní Rohálovky budou féroví.

V loňském roce se v klasické Rohálovské padesátce, která se konala v sobotu 19. září a jela se opačným směrem, prezentovalo 559 příznivců horských kol. Do cíle jich dojelo 544. V Prusinovicích si zazávodily také 3 tandemy a ve 14 kategoriích ještě 155 dětí.

Vítězství na podzim v roce 2020 vybojoval šestatřicetiletý reprezentant formace PSG Cyklosport Chropyně Tomáš Strnka z Traplic na Uherskohradišťsku. Strnka se prezentoval časem 1:36:30. Stříbrný do cíle dojel Adam Pilčík (Majola Rocky Mountain Team, 1:36:31), třetí skončil Radovan Holík z Velíkové (Cyklogat, 1:36:54).

Závod žen vyhrála Julie Malošíková (Cykloteam MXM Hulín, 1:57:41), před Martinou Novotnou (TÜV SÜD Rusava bike Team,

2:01:02). Bronzovou příčku obsadila Sabina Macháňová (Bikecentrum.cz, 2:01:56).