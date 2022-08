Kolik zápasů se odehrálo v rámci oslav 100 let házené v Bystřici pod Hostýnem?

Postupně si zahrály týmy mladších žáků, starších žáků, mladších dorostenek a minižáků. Soupeři našich celků byly týmy z okolí Bystřice pod Hostýnem konkrétně z Holešova a Zlína. Minižáci, kterých máme hodně, hráli paralelně na dvou hřištích systémem 4+1 a zahráli si proti sobě. Utkání řídili rozhodčí. Výsledky v nich ovšem nebyly důležité. V rámci oslav jsme hlavně chtěli, aby se divákům představily všechny naše děti, které u nás sportují. To se také povedlo. V bystřickém dresu si jich zahrálo 75. Diváci se proto přesvědčili, že s mládeží pracujeme dobře.

Jakým výsledkem skončil zápas hvězd Bystřice pod Hostýnem s historickým výběrem Bystřice pod Hostýnem?

Utkání bylo vrcholem sportovního odpoledne. Hrálo se pouze 2 x 20 minut a skončilo nerozhodně 22:22. Symbolicky poslední vyrovnávací branku vstřelil odchovanec domácího mužstva a současný trenér prvoligového bystřického áčka Martin Žůrek. Ten nastoupil na posledních 5 minut v týmu hvězd Bystřice pod Hostýnem.

V jaké sestavě nastoupily hvězdy Bystřice pod Hostýnem?

Mužstvo hrálo v sestavě Tomáš Janků, Karel Čepica, Matouš Horák, Radek Válek, Tomáš Vlk, Tomáš Randýsek, Tomáš Mozola, Václav Matela, Vojtěch Šerek, Pavel Bajer, Miroslav Juránek, Matěj Salvet, Vojtěch Hrabal, Miroslav Pšenica, Lukáš Kramoliš. Trenéry byli Martin Žůrek a Pavel Kovařík.

Historický výběr Bystřice pod Hostýnem určitě také složil silnou sestavu?

Za historický výběr nastoupila samá zvučná jména. Petr Štolcar, Daniel Krupa, Šimon Mizera, Martin Stržínek, Jan Zbránek, Lukáš Mořkovský, Tomáš Mičkal, Jiří Tiller, Radek Doležel, Michal Gabriž, Dušan Palát, Lukáš Hubner. Trenéry byli Radim Kovařík a Bob Kolář.

Kolik oslavy sledovalo diváků?

Diváci chodili v průběhu celého odpoledne. Všichni ale nezůstali až do konce oslav. Hlavní zápas sledovala zaplněná tribuna zhruba 300 diváků. Kolem hrací plochy byla ještě naše mládež. Takže dohromady hlavní zápas sledovalo kolem 400 diváků.

Kteří další hosté v rámci oslav do Bystřice pod Hostýnem přijeli?

Naším přáním bylo, aby s námi naše výročí oslavilo co nejvíc lidí se vztahem k házené. Proto jsme pozvali všechny žijící hráče, trenéry a funkcionáře, kteří prošli naším klubem. Pozvali jsme i zástupce okolních klubů, se kterými máme dobré vztahy. Potěšila

nás přítomnost senátorky Šárky Jelínkové, krátký projev přednesl starosta města Bystřice pod Hostýnem Zdeněk Pánek, plakety Za věrnost bystřické házené předával předseda Českého svazu házené Ondřej Zdráhala, zdravici přednesl i starosta bystřického Orla Karel Novák.

Jaký byl doprovodný program oslav?

Základem oslav byla sportovní klání. V přestávkách i v průběhu oslav si zájemci mohli prohlédnut výstavu, která chronologicky na dobových fotografiích mapovala celé století házené v Bystřici pod Hostýnem. K vidění byly trofeje vybojované v dávných i nedávných letech. Pořád plno bylo u videoprojekce, kde se promítaly fotografie i videa z devadesátých let a z doby kdy Bystřice pod Hostýnem působila v české extralize mužů.

V posledním ročníku 1. ligy mužů skončila Bystřice pod Hostýnem na 9. místě. Jak hodnotíte toto umístění?

Je to jedno z nejhorších umístění mužů v 1. lize po dobrovolném odchodu z extraligy v roce 2009. Pochopitelně nejsme spokojení. Měli jsme vyšší ambice. Po polovině soutěže jsme byli pátí a minimálně tuto příčku mělo mužstvo udržet. Odvety nám však nevyšly. Hodně nás zasáhla nucená covidová přestávka kolem Vánoc a tahanice kolem nutnosti očkování. Potom jsme se dlouho nemohli dostat do herní i psychické pohody. Lepší výkony prvoligový tým zase předváděl až v posledních třech kolech soutěže.

Co bylo největší předností prvoligového bystřického áčka v sezoně 2021 – 2022?

Jednoznačně útočná činnost. Tým patřil k nejlépe střílejícím v soutěži. Mezi prvním čtyřmi střelci v posledním ročníku 1. ligy byli Pavel Bajer a Radek Válek. Naopak zejména v odvetách to skřípalo v obraně a to jak v důrazu, tak i v součinnosti.

Co se momentálně děje kolem házené v Bystřici pod Hostýnem?

Všechny týmy až do konce června trénovaly. Potom se hráči a hráčky rozjeli na dovolené a užívají si prázdniny. Všichni se pak postupně od 1. srpna zapojili do přípravy na další sezonu. Pro nás funkcionáře je však toto období hektické. Vrcholí jednání kolem složení našich týmů, především áčka mužů pro nadcházející sezonu. V těchto dnech ale pořád ještě hodnotíme oslavy a je to příjemné hodnocení.

Chystají se nějaké změny v kádru áčka?

Moc změn nebude. V prvoligovém áčku máme mladé hráče. Mužstvo má perspektivu. Nějaká jednání ale s okolními kluby probíhají. Především se Zubřím. Odtud by přišli mladí hráči, kteří by nahradili ty, kteří u nás v 1. lize nabírali zkušenosti a vrací se do extraligového kádru Zubří.

S jakou představou půjde áčko Bystřice pod Hostýnem do sezony 2022 – 2023?

S podobnou, jakou v přecházejících sezonách. Hrát moderní, líbivou, rychlou házenou. Bavit diváky v domácí hale a vytvořit z domácí palubovky nedobytnou házenkářskou tvrz. V tabulce se chceme pohybovat na příčkách kolem 5. místa.