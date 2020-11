,,Důvodem byla v polovině března kvůli pandemii koronaviru předčasně ukončená loňská sezona. První tréninky jsem absolvoval na začátku dubna,“ prozradil Štvrtecký.

Nejprve se připravoval doma ve Velkých Karlovicích.

,,Poté jsme s národním týmem měli postupně soustředění v Jablonci nad Nisou, Novém Městě na Moravě a až v létě jsme vycestovali do zahraničí do rakouského Ramzau. Do Ramzau jsme se na podzim ještě vrátili. V průběhu podzimu jsme byli i ve Slovinsku v Pokljuce. A od 4. listopadu jsme dolaďovali formu ve švédském lyžařském středisku v Idre.

V létě jsem se však zúčastnil jenom dvou biatlonových závodů na kolečkových lyžích. V Letohradu a Altenbergu, který byl součástí německého mistrovství. Startoval jsem také na mistrovství republiky v běhu na kolečkových lyžích. Na 9,2kilometroé trati z Liberce do Bedřichova jsem vybojoval stříbrnou příčku,“ potěšil povedený letní výsledek biatlonistu z Valašska.

Štvrtecký se po celý průběh přípravy hodně zaměřoval na střelbu.

,,Chtěl jsem se však zlepšit i v běžecké části. Biatlon je komplexní sport. Proto je nutné pilovat střelbu a podávat dobré výkony také na běžkách,“ ví mladý biatlonový reprezentant Česka.

Po celý průběh přípravy ho nepotkaly žádné problémy.

,,Proto doufám, že se spousta odtrénovaných hodin promítne i do mých letošních výsledků,“ věří v povedenou sezonu rodák z Velkých Karlovic.

Do zimní biatlonové sezony jde s jasnou představou.

,,Hlavně chci zůstat zdravý. Důležité také bude, aby se mi vyhnuly případné komplikace a nepříjemnosti kolem pandemie koronaviru,“ přeje si Jakub Štvrtecký.

,,Jakou mám běžeckou a střeleckou formu ale objektivně zhodnotí až samotné závody. Rád budu za každý dobrý výsledek,“ tvrdí jednadvacetiletý biatlonista z Valašska.

Štvrtecký má tři oblíbené Světové poháry.

,,Nejvíc se těším na březen příštího roku do Nového Města na Moravě. Rád mám i závody v rakouském Hochfilzenu a Anterselvě v Itálii,“ svěřil se těsně před startem nové sezony.

První měření sil Štvrteckého čeká o tomto víkendu ve známém finském středisku Kontiolahti. V sobotu 28. listopadu se na severu Finska koná vytrvalostní závod, v neděli 29. Listopadu se tam uskuteční sprint.

,,Do vytrvalostního závodu půjdu s představou, abych z něho měl dobrý pocit. Samozřejmě i v závodu ve sprintu se budu snažit také podat co nejlepší výkon,“ slibuje Jakub Štvrtecký.

Taktiku ale nemá připravenou žádnou.

,,V biatlonu není čas na žádnou taktiku. V každém závodu snažím prodat, co jsem v létě natrénoval. Tří kola se šetřit a potom zrychlit, tak to opravdu nefunguje. Do každého závodu musím jít od začátku naplno a nechat v něm všechno,“ je si vědomý český biatlonový reprezentant z Velkých Karlovic Štvrtecký.

Celý víkendový program Světového poháru v Kontiolahti bude vysílat v přímých přenosech ČT sport. Sobotní vytrvalostní závod mužů začíná v 10.55 hodin. Nedělní závod ve sprintu mužů je na programu od 10.20 hodin.