Pokud vám tam ohlas vašeho týmu chybí, posílejte nám jej pravidelně po utkání na email: sport.zlin@denik.cz . Rádi jej zveřejníme!

TJ HOLEŠOV – IVANČICE 28:32 (13:19)

Jan Vaclach, hráč Holešova: „Vstup do utkání po dlouhé herní pauze byl maličko nervózní a v patnácté minutě byl stav 8:10, avšak druhá polovina prvního poločasu přinesla řadu nepřesností a nedůsledností, a to jak v útoku, tak v obraně. Pomalejší nástup do druhé půle přinesl hostům vedení 16:25, ale ani zde jsme nesložili zbraně a poprali se ještě o výsledek. Zvýšená koncentrace přinesla kýžené ovoce a za zlepšenou obranou se začali prosazovat i domácí brankáři Cagášek s Dočekalem. Výsledek utkání nakonec vyzněl příznivěji pro hosty 28:32.

Trenéři byli s ohledem na absenci některých hráčů základní sestavy spokojeni. Nikoliv však s výsledkem, ale s průběhem a nasazením všech hráčů v druhé půli, které je příslibem pro další kola letošního ročníku.

Cílem pro letošní sezonu je stabilizovat družstvo a začlenit a začít stavět na mladých hráčích. A pomoci jim co nejrychleji se aklimatizovat při přechodu z dorostenecké do mužské kategorie.“

Holešov: Dočekal Vladimír, Cagášek Marcel, Uruba Tomáš 1, Navrátil Matyáš 2, Vilímek Petr, Hruška Tomáš 1, Chadim Miroslav 3, Vízner Radovan 8, Buček Robert, Vaclach Jan 3, Málek Štěpán 3 a Čtvrtníček Ondřej 7.

FATRA-SLAVIA NAPAJEDLA - LUHAČOVICE 34:22 (18:12)

Petr Juráň, trenér Napajedel: „Do zápasu jsme vstoupili s cílem vyhrát a prostřídat celou lavičku. Hned od začátku jsme se dostali do vedení a postupně navyšovali rozdíl ve skóre. Do hry se tedy dostala celá lavička, bohužel našim velkým nedostatkem bylo neproměňování šancí, doufáme že to bylo jen z důvodu dlouhé herní absence a že postupně se budeme lepšit jak v zakončení tak souhře.“

Napajedla: Šidlík, Hrdina - Šáš 10, Pešek 5, Indrák M. 4, Kaplan 3, Novák 3, Jurásek 2, Žůrek 2, Čikota 2, Chomič 1, Kočí 1, Indrák D. 1, Kašný, Podola.