„Bylo to povinné vítězství, kdy nás o ještě výraznější výhru připravily hluchá pětiminutovka a špatná koncovka,“ označil kouč Juráň.

NAPAJEDLA – UNIČOV 32:18 (15:11)

Domácí byli jasnými favority. „Již po čtvrthodině hry jsme zaslouženě vedli 9:2. Hrubě nám ovšem nevyšla závěrečná pětiminutovka prvního části, kterou jsme prohráli 1:6. Naštěstí nám vyšel začátek druhého poločasu, kde jsme soupeři odskočili na desetigólový rozdíl a poté se zápas už jen dohrával,“ konstatoval Juráň.

Napajedla: Šidlík, Hrdina – Mazurek 6,Jurásek 5, Chomič 5, Žůrek 4, Čevora 3, Novák 3, Gajdošík 2, Vítek 1, Čikota 1, Močička 1, Mostýn 1, Konečný, Lukeš, Závodník.

KARVINÁ – HOLEŠOV 30:26 (14:12)

Holešov neměl co ztratit, protože proti lépe postavenému soupeři nastoupilv okleštěné sestavě s jedním brankářem a dvěma hráči na střídání. „Počínali jsme si ale vcelku nebojácně a vyšla nám taktika, kdy jsme vsadili na zabezpečenou obranu a nepouštěli se do rychlostních dostihů se soupeřem. I proto jsme drželi s domácími krok do 45. minuty, kdy jsme se přetahovali o vedení. Bohužel lepší fyzická připravenost, méně technických chyb a i trochu štěstíčka rozhodlo o vítězství Karviné,“ zalitoval hráč Holešova Jan Vaclach, jehož výběr čeká v neděli od 17 hodin domácí duel s rezervou Litovle.

Holešov: Cagášek – Šoustal 7, Uruba, Plšek 11, Rich. Buček, Tutsch, Hruška 3, Rob. Buček 3, Vaclach 2.

DALŠÍ VÝSLEDKY regionálních výběrů: Rožnov p. R. – Žeravice 31:25, Ostrava – Luhačovice 40:20, L. Zubří – Polanka n. O. 27:24.

1. Ostrava 8 7 0 1 258:196 14

2. Napajedla 8 6 1 1 242:193 13

3. F-M B 8 5 2 1 229:198 12

4. Karviná 8 5 0 3 239:226 10

5. Rožnov p. R. 8 4 1 3 240:217 9

6. Polanka n. O. 8 4 1 3 190:177 9

7. Žeravice 8 4 1 3 194:185 9

8. L. Zubří 8 3 1 4 212:234 7

9. Holešov 8 2 0 6 208:241 4

10. Litovel B 8 2 0 6 216:250 4

11. Luhačovice 8 1 2 5 199:241 4

12. Uničov 8 0 1 7 183:252 1