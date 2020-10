Jen tři regionální týmy hrající druhou ligu házenkářů o víkendu odehrály 4. kolo, na nějaký čas poslední. Z preventivních důvodů se rozhodla odložit zápas i Napajedla s Holešovem. „Hned čtyři naši hráči nebyli fit, proto jsme se raději rozhodli utkání odložit,“ potvrdil trenér Napajedel Petr Juráň. „V našem týmu měl jeden hráč podezření na onemocnění Covid 19, proto po dohodě s hygienou a se svazem došlo k odložení,“ upřesnil holešovský házenkář Jan Vaclach.

LUHAČOVICE – ROŽNOV P. R. 26:32 (15:17)

Štěpán Slovák, asistent trenér Luhačovic: „Od poloviny prvního dějství jsme museli sice stahovat až dvoubrankovou ztrátu, ale prakticky jsme do 53. minuty hráli se soupeřem vyrovnanou partii. Za stavu 24:25 však přeřadili Rožnovští na vyšší rychlostní stupeň a definitivně tak ovládli utkání.“

Jiří Zuzaňák, trenér Rožnov p. R.: „Zápas v Luhačovicích jsme měli celou dobu pod kontrolou, rozhodl náš lepší týmový výkon. Utkání nebylo moc pohledné, oba celky vyprodukovaly hodně technických chyb a neproměnili řadu svých šancí. Ale jsem rád za důležité body, stále však máme na čem pracovat.“

FRÝDEK-MÍSTEK – LESANA ZUBŘÍ 34:30 (18:15)

Michal Dorňák, hrající asistent trenéra Lesany: „Z důvodu nemoci jsme odjeli k utkání jen se sedmi hráči do pole, naopak domácí byli komplet, což se nakonec ukázalo jako důležitý fakt. I tak kluci bojovali a dokonce jsme vedli až o tři góly. Po přestávce jsme měli již pětibrankovou ztrátu, kterou se nám nezměrnou bojovností podařilo smazat, ale v závěru už nám odšly síly atak Frýdek strhl výhru na svou stranu. Kluci i tak za bojovnost a nasazení zaslouží velkou pochvalu. Nyní jako všichni odpočíváme a až počasí dovolí, začneme asi ve skupinkách po šesti opět společně trénovat. Jen mám obavy, že špatná epidemiologická situace nás do konce roku do hry nepustí.“

Utkání Napajedla - Nový Jičín a Holešov – Kostelec n. H. byla odložena.