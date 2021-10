Výhrou regionálním derby si naopak upevnili druhou příčku házenkáři Bystřice pod Hostýnem, kteří po boji zvítězili ve Vsetíně. „Rozhodla lepší fyzička soupeře. Dva zápasy za týden nás stálo hodně sil,“ označil za klíčové trenér Vsetína Andrej Titkov.

VSETÍN - BYSTŘICE P. H. 29:31 (17:13)

Andrej Titkov, trenér Vsetína: "Nevydařený nástupe nám podrazil nohy a pak nás dotahování a obrat stály hodně sil. I kvůli tomu nedostali tolik prostoru hráči druhého sledu, aby si naši klíčoví mohli odpočinout. Po přestávce jsme ještě bojovali, gólmani pochytali sedmičky, ale v závěru nám k dalšímu obratu již chyběly síly. Ukázalo se potvrdilo, že i s pohárem dva zápasy za týden jsou na nás moc, klíčoví hráči nestihli rehabilitovat. Naše střídačka není až tak velká.“

Martin Žůrek, trenér Bystřice p. H.: „Zápas měl vysokou kvalitu, náboj, dramatičnost a nádech valašského derby. Na začátku svítilo na světelné tabuli skóre 0:5 a to především díky naší obraně a několika zákrokům gólmana. Po úvodní desetiminutovce začal přebírat otěže Vsetín, jenž díky zlepšené defenzivě výsledek otočil a získa čtyřgólový náskok. Po změně stran jsme trpělivě začali mazat náskok soupeře a ve 40. minutě byl stav opět nerozhodný. Závěr už byl o tom, kdo bude mít více štěstí. Naštěstí jsme to byli my. Za úspěchem vidím silně kolektivní výkon, od kvalitního výkonu gólmanů, přes výborný výkon obrany až po trpělivost a držení systému v útočné části.“

Bystřice p. H.: Janků, Čepica - Válek 9/1, Bajer 8, Randýsek 4, Vlk 4/2, Kramoliš 2, Tiller 2, Salvet 1, Pšenica 1/1, Juránek, Měchura, Matela.

PSG ZLÍN – LITOVEL 32:26 (16:10)

Jiří Mičola, trenér Zlína: „Utkání nám sedlo, především první půle, kdy byl mezi tyčemi vynikající Krupa a také tým se k němu přidal. Šly nám protútoky, druhé vlny, díky čemuž jsme vedli až o sedm branek. Po přestávce jsme si již náskok udržovali a potvrdili, že tým si sedá a naše hra se zápas od zápasu lepší. Duel s lídrem, který má i díky penlderům z extraligy velmi kvalitní tým, byl těžký, naše výhra nebyla až tak jasná. Nyní se pokusíme uspět v derby v Bystřici.“

Zlín: Krůpa, Jakšík, Zárecký – Kuzma 1, Mokrejš, Kalčík, Novák 3/1, Vavrys, Šáš 7, Švehlák 2, Oškera 1, Doležel 6, M. Kolařík, Tiller 8, Zaoral 2, Říha 2.