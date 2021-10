,,Trať byla ale nádherná. Rovněž hodně důležité také bylo, že jsem ji měl najetou a že jsem věděl, do čeho jdu. Titul jsem ovšem nečekal. Je to můj splněný sen. Jezdit celý příští rok v dresu národního šampiona bude obrovská odměna,“ těší se Vojtěch Neradil na sezonu 2022.

,,V tomto stoupání jsem se v absolutním pořadí propadl o několik pozic. Pobyt na prvním místě ve své kategorii jsem ovšem uhájil. Do cíle jsem však dojel hodně vyčerpaný, ale šťastný, že jsem získal český titul mezi bikery do 23 let,“ radoval se Neradil.

Následný nejnáročnější výjezd z polského města Piechowice, které leží v nadmořské výšce 300 metů na vrchol hory Wysoki Kamieň do nadmořské výšky 1058 metrů mu ale nechutnal.

nadělila. Potom následoval úsek na polské straně Krkonoš, kde bylo zhruba 30 kilometrů hodně náročných trailů. V nich jsem se v mužské kategorii do 23 let probojoval na první příčku a tuto pozici jsem se snažil udržet,“ popsal Vojtěch Neradil vývoj první poloviny mistrovského maratonu.

Vývoj závodu měl pod kontrolou. ,,Hned po startu se vpředu vytvořila skupina složená z deseti elitních bikerů. Já jsem se usadil ve druhé desetičlenné skupině. V ní se mnou jeli další dva konkurenti z mužské kategorie do 23 let Adam Lavička a Josef Kunášek. Tato skupině dlouho jela klidné tempo. V průběhu 35. kilometru na Špindlerově boudě, kde byla pořádná mlha a poměrně chladno se tempo zrychlilo a v následném sjezdu se naše skupina

,,Přes léto jsme však s přítelkyní Sophií hodně cestovali po Česku, byli jsme i v zahraničí. Tréninku jsem proto nevěnoval tolik času, kolik bylo potřeba. Na formě to bylo znát. V polovině srpna jsem se ale znovu vrhnul do přípravy a ladil jsem formu na závod v Harrachově. Postupně jsem jel závod Kolo pro život v Chrudimi, bikemaraton Silesia v Opavě, a další závody ze seriálu Kolo pro život ve Znojmě a v Plzni. Se Sophií jsem byl také na týdenním soustředění v Harrachově. V Krkonoších jsem trénoval ve velkých kopcích a pořádně jsem si tam najel trať,“ prozradil hulínský biker v barvách PSG Cyklosportu Chropyně.

,,Účast v mistrovském maratonu jsem měl v plánu už na začátku letošní sezony. Navíc jsem tušil, že mám v mužské kategorii do 23 let naději na dobrý výsledek. Proto byl závod v Krkonoších mým bikerovým vrcholem letošní sezony,“ přiznal Vojtěch Neradil.

Bikeři na těžké 115 kilometrové trase na české straně Krkonoš museli postupně zdolat stoupání na Čertovu horu (1021 m.n.m.), poté Dvoračky (1140 m.n.m.), Horní Mísečky (1024 m.n.m.) a závěrečný český vrchol Slezské Sedlo (Špindlerovku 1197 m.n.m.). Na polské straně Krkonoš je čekalo několik desítek kilometrů zábavných trailů v okolí Borowice. Závěrečné stoupání bylo na Wysoki Kamieň (1058 m.n.m.). Odtud se pak klesalo zpět do cíle do Harrachova.

V Harrachově se konalo mistrovství republiky v maratonu horských kol. V Krkonoších dosáhl na velký úspěch člen formace PSG Cyklosport Chropyně Vojtěch Neradil. Hulínský biker v závodu vybojoval titul českého šampiona v kategorii mužů do 23 let.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.