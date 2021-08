Stříbrný do cíle dojel s dvousekundovou ztrátou domácí Roman Bulis (4Ever Cyklo Bulis Bystřice pod Hostýnem), třetí příčku bral za čas 1:42:24 Martin Helcel (Cykloteam Havířov).

Pavel Žák si v týdnu před závodem naordinoval udržovací tréninky. V kopcích v okolí Morkovic najezdil zhruba 150 kilometrů.

,,V letošní Hostýnské padesátce jsem chtěl skončit do třetího místa. Ale pomýšlel jsem i na zisk první příčky,“ přiznal Žák.

Ten v první polovině závodu nebyl v nejideálnějším rozpoložení.

,,Od pětadvacátého kilometru jsem se ale rozjel, a protože jsem viděl, že téměř všichni ostatní soupeři zpomalují, tak jsem věřil, že v Bystřici pod Hostýnem dosáhnu na dobrý výsledek,“ tušil morkovický biker.

Závěr se mu povedl. ,,Na fotbalovém stadionu v Bystřici pod Hostýnem jsem vsadil na dlouhý závěrečný spurt a tato taktika mi vyšla. Na první pozici jsem se definitivně posunul 50 metrů před cílem,“ prozradil třiatřicetiletý Pavel Žák, který v neděli relaxoval při hlídání dětí na dětském hřišti.

Spokojený byl i druhý v pořadí Roman Bulis.

,,Na domácí závod jsem se nijak speciálně nepřipravoval. Spíš jsem před ním odpočíval. Nicméně chtěl jsem ho vyhrát. Trochu mě mrzí, že se to nepodařilo. Ovšem i zisk stříbrné příčky mě potěšil,“ nezapíral Bulis.

Na startu se cítil silný. ,,Proto jsem chtěl od začátku až do konce jet aktivně. To se mi také dařilo, protože jsem se pořád držel na předních pozicích,“ upozornil biker z Bystřice pod Hostýnem.

Ten byl i v rozhodujícím úniku ve stoupání do Rajnochovic, kde vpředu zůstal už jenom pouze s Pavlem Žákem a Martinem Helcelem.

,,Helcelovi záhy spadl řetěz a ten ze souboje o prvenství odpadl. A v závěrečném spurtu byl Pavel Žák lepší,“ uznal třicetiletý Roman Bulis, který v neděli odpočíval při tříhodinové vyjížďce na silničním kole po rovinách v okolí Bystřice pod Hostýnem.

.Z regionálních bikerů se ještě dařilo Fryštačanovi Radoslavovi Šíblovi (4Ever Cyklo Bulis Bystřice pod Hostýnem). Ten byl díky času 1:43:14 čtvrtý. Dalibor Hudeček (PSG Cyklosport Chropyně, 1:43:38) skončil pátý, Jiří Hradil ze Zlína (Forride.cz, 1:44:06) vybojoval šestou pozici, Vít Balcárek (Cykloop.cz BT Morkovice, 1:44:11) dojel sedmý, Jan Uruba (1:44:45) osmý, Libor Darebník (oba TÜV SÜD Rusava Bike Team, 1:44:50) devátý a Jiří Brázdil (www. brazdil-cycling.cz, 1:44:54) si zaknihoval zisk desátého místa.

Závod žen ovládla Julie Malošíková (Cykloteam MXM Hulín, 2:04:27), před Brňačkou Dagmar Sladkovskou (Česká spořitelna Accolade, 2:09:28). Bronz si pověsila na krk Natálie Sichálková

z Holešova (Business Logic, 2:13:53). Libuše Prchalová (4Ever Cyklo Bulis Bystřice pod Hostýnem) dojela v čase 2:14:15) čtvrtá.

,,Po startu v prvním větším stoupání na Skalný jsem se chtěla udržet v hlavním balíku. A přestože mě první kopec bolel, tak se mi to podařilo. Pak už jsem se mezi ženami probojovala na první pozici, a i když mě trochu bolela záda, tak jsem na zlaté příčce zůstala až do cíle,“ potěšil teprve sedmnáctiletou Julii Malošíkovou další bikerový úspěch.

Do cíle letošní Hostýnské padesátky dojelo 211 bikerů a bikerek. Na krátkých tratích si v Bystřici pod Hostýnem zazávodilo také 97 dětí.

Závod doprovázelo příznivé počasí. Bylo slunečno a teplota se pohybovala kolem 25 stupňů. Na Tesáku a Trojáku bylo chladněji. Tam bylo kolem 20 stupňů.

GALERIE VÍTĚZŮ JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ V HOSTÝNSKÉ PADESÁTCE 2021:

Muži do 29 let:

Jan Uruba (TÜV SÜD Rusava Bike Team) 1:44:45.

Muži do 39 let:

Pavel Žák (Cykloop.cz BT Morkovice) 1:42:07.

Muži do 49 let:

Radoslav Šíbl (4Ever Cyklo Bulis Bystřice pod Hostýnem) 1:43:14).

Muži nad 59 let:

Bronislav Vykopal (OK Cyklo) 1:54:45.

Muži nad 60 let:

Leopold Spáčil (MONDRAKER Racing Team) 2:05:10.

Muži do 23 let:

Dalibor Hudeček (PSG Cyklosport Chropyně) 1:43:38.

Junioři:

Tomáš Chovanec (PSG Cyklosport Chropyně) 1:49:09.

Ženy do 39 let:

Natálie Sichálková (Business Logic) 2:13:53.

Ženy nad 40 let:

Dagmar Sladkovská (Česká spořitelna Accolade) 2:09:28.

Ženy do 23 let:

Libuše Prchalová (4Ever Cyklo Bulis Bystřice pod Hostýnem) 2.14:15.

Juniorky:

Julie Malošíková (Cykloteam MXM Hulín) 2:04:28.

VÍTĚZOVÉ ŽÁKOVSKÝCH KATEGORII:

Samuel Šinka (odrážedla kluci), Marie Kadůrková (odrážedla holky), František Žůrek (kluci 3-4 roky), Anna Mlýnková (holky 3-4 roky), Jakub Loubal (kluci 5-6 let), Tereza Lišková (holky 5-6 let), Tobiáš Měřínský (kluci 7-8 let), Sofie Drongová (holky 7-8 let), Jan Karafiát (kluci 9-10 let), Karolína Černá (holky 9-10 let), Alexandra Pěluchová (holky 11-12 let), Jiří Havlík (kluci 13-14 let), Kristýna Křupalová (holky 13-14 let).

PŘEHLED VÍTĚZŮ HOSTÝNSKÉ PADESÁTKY (2013 – 2021):

1. ročník 2013:

Milan Damek (Brušperk) 1:43:53.

Veronika Bláhová (Drásal Team Holešov) 1:59:17.

2. ročník 2014:

Pavel Žák (Bike Triatlon Morkovice) 1:44:18.

Johana Kolašínová (Superior Riders) 2:11:32.

3. ročník 2015:

Jiří Hradil (FORCE KCK Cykloteam Zlín) 1:40:54.

Lenka Bulisová (4Ever Cyklo Bulis Bystřice pod Hostýnem) 2:07:47.

4. ročník 2016:

Jan Fojtík (Drásal Cannondale) 1:42:57.

Radka Pospíšilová (Bikecentrum Olomouc) 2:13:13.

5. ročník 2017:

Pavel Skalický (Bike Triatlon Morkovice) 1:35:18.

Dagmar Sladkovská (Česká spořitelna Accolade) 2:01:24.

6. ročník 2018:

Jaroslav Kulhavý (Specialized Racing) 1:34:51.

Dagmar Sladkovská (Česká spořitelna Acoolade) 2:01:31.

7. ročník 2019:

Jan Jobánek (Superioe Velsbike Team) 1:37:11.

Denisa Stodůlková (Cyklo Team Kolarna) 2:05:17.

8. ročník 2020:

Jaroslav Kulhavý (Specialized Racing) 1:31:55.

Nikola Bajgerová (Eleven Black ET) 1:55:01.

9. ročník 2021:

Pavel Žák (Cykloop.cz BT Morkovice) 1:42:07.

Julie Malošíková (Cykloteam MXM Hulín) 2:04:27.