Hostýnskou padesátku vyhrál olympijský vítěz Jaroslav Kulhavý

Biker z Čeladné zajel v závodu dlouhém 47 kilometrů s převýšením 1250 metrů, čas 1:31:55. Druhé místo obsadil s dvacetisekundovou ztrátou Milan Damek z Brušperku (Kilpi Racing Team), bronzovou příčku vybojoval Pavel Žák (Cykloop.cz BT Morkovice, 1:32:25).

,,Závod se konal blízko mého bydliště. Proto jsem se rozhodl v letošní Hostýnské padesátce startovat,“ vysvětloval svoji účast v Bystřici pod Hostýnem Jaroslav Kulhavý.

Tomu se prostředí v Hostýnských vrších líbilo.

,,Letos vyšlo také počasí. Před dvěma roky, kdy jsem tady poprvé startoval, byla trať hodně rozbahněná,“ zavzpomínal Kulhavý.

Olympijský vítěz v týdnu před závodem najel zhruba 650 tréninkových kilometrů a na Kroměřížsko přijel v dobrém rozpoložení. Závod, v němž se sešla solidní konkurence, bral jako kvalitní trénink

,,Hned od startu jsem se odpoutal od všech soupeřů a potom se mi na suché a rychlé trati dařilo až do cíle držet svoje tempo. Náskok na první příčce jsem měl pořád pod kontrolou,“ užíval si pobyt v Bystřici pod Hostýnem český reprezentant v cross country.

Úspěch v Hostýnské padesátce oslavil decentním způsobem. ,,Večer jsem doma v Čeladné relaxoval v kavárně při kávičce,“ prozradil ještě Jaroslav Kulhavý.

Nejúspěšnějším regionálním bikerem v Hostýnských vrších byl morkovický Pavel Žák.

,,Po celý průběh závodu jsem se pohyboval s padesáti až stometrovou ztrátou za Kulhavým. Na trati mi však hodně pomohl Milan Damek. Měl jsem také štěstí, že jsem byl u rozhodujícího úniku ve stoupání na Marušku. Tam jsem zůstal vpředu s Damkem. S ním jsem pak bojoval o druhou příčku. V Bystřici pod Hostýnem a okolí jsem vytěžil maximum ze své momentální bikerové výkonnosti,“ konstatoval po dojetí do cíle Pavel Žák.

Z regionálních bikerů se ještě dařilo Vojtěchovi Neradilovi z týmu PSG Cyklosport Chropyně, který skončil v čase 1:33:47 pátý. Jiří Hradil (FORCE KCK Cykloteam Zlín, 1:35:28) dojel šestý, Lukáš Václavek (Cykloop.cz BT Morkovice) ve stejném čase jako Hradil sedmý a Radoslav Šíbl z Fryštáku (4Ever Cyklo Bulis Bystřice pod Hostýnem, 1:35:35) osmý.

Závod žen vyhrála silničářka Nikola Bajgerová z formace Eleven Black ET. Reprezentantka Jablonce nad Nisou se v Hostýnských vrších blýskla časem 1:55:01. Stříbrnou pozici brala věkem ještě juniorka Julie Malošíková (Cykloteam MXM Hulín), jež byla o 1 minutu a 43 sekund pomalejší. Zisk třetí příčky potěšil Barboru Machulkovou (Oplt Cycling Team, 1:58:34). Svatava Čočková ze Lhoty u Kelče (4Ever Cyklo Bulis Bystřice pod Hostýnem) skončila díky času 1:59:33 čtvrtá, pátá byla veteránka Markéta Giergielová (Mondraker Racing Team, 2:02:48).

,,V současném období hledám každou příležitost, abych si někde zazávodila. A protož moji rodiče bydlí na Ostravsku ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, tak jsem využila příležitost spojit jejich návštěvu s účastí v Hostýnské padesátce,“ prozradila specialistka na silniční závody Nikola Bajgerová.

Cyklistka z Jablonce nad Nisou od úvodních metrů jela mezi ženami na čele.

,,Pobyt na první příčce jsem si upevnila ve výjezdu v prvním kopci hned za Bystřicí pod Hostýnem. Potom se mi dlouho jelo dobře. V závěrečných kilometrech už mi ale trochu tuhly nohy,“ přiznala v cíli Bajgerová.

Do cíle letošní Hostýnské padesátky dojelo 289 bikerů a bikerek. Na krátkých tratích si v Bystřici pod Hostýnem zazávodilo také 97 dětí.

GALERIE VÍTĚZŮ JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ V HOSTÝNSKÉ PADESÁTCE 2020:

Muži do 29 let: Milan Damek (Kilpi Racing Team) 1:32:15.

Muži do 39 let: Jaroslav Kulhavý (Specialized Racing) 1:31:55.

Muži do 49 let: Radoslav Šíbl (4Ever Cyklo Bulis Bystřice pod Hostýnem) 1:35:35.

Muži nad 59 let: Tomáš Galuška (FORCE KCK Cykloteam Zlín) 1:43:30.

Muži nad 60 let: Petr Koubek (PSG Cyklosport Chropyně) 1:58:27.

Muži do 23 let: Vojtěch Neradil (PSG Cyklosport Chropyně) 1:33:47.

Junioři: Pavel Dubčák (4Ever Cyklo Bulis Bystřice pod Hostýnem) 1:37:28.

Ženy do 39 let: Barbora Machulková (Oplt Cycling Team) 1:58:34.

Ženy nad 40 let: Markéta Giegielová (Mondraker Racing Team) 2:02:48.

Ženy do 23 let: Nikola Bajgerová (Eleven Black ET) 1:55:01.

Juniorky: Julie Malošíková (Cykloteam MXM Hulín) 1:56:44.

VÍTĚZOVÉ ŽÁKOVSKÝCH KATEGORII:

Iva Kocfeldová, David Zlámal, Metoděj Müller, Stela Menšíková, Ondřej Matušů, Laura Hudečková, Tobiáš Měřínský, Karolína Waller Černá, Samuel Mucha, Eliška Rubešová, Václav Pumprla, Lucie Černá, Ondřej Matula, Kateřina Seidlová.

PŘEHLED VÍTĚZŮ POSLEDNÍCH ŠESTI ROČNÍKŮ HOSTÝNSKÉ PADESÁTKY:

2015:

Jiří Hradil (FORCE KCK Cykloteam Zlín) 1:40:54.

Lenka Bulisová (4Ever Cyklo Bulis Bystřice pod Hostýnem) 2:07:47.

2016:

Jan Fojtík (Drásal Cannondale) 1:42:57.

Radka Pospíšilová (Bikecentrum Olomouc) 2:13:13.

2017:

Pavel Skalický (Bike Triatlon Morkovice) 1:35:18.

Dagmar Sladkovská (Česká spořitelna Accolade) 2:01:24.

2018:

Jaroslav Kulhavý (Specialized Racing) 1:34:51.

Dagmar Sladkovská (Česká spořitelna Acoolade) 2:01:31.

2019:

Jan Jobánek (Superioe Velsbike Team) 1:37:11.

Denisa Stodůlková (Cyklo Team Kolarna) 2:05:17.

2020:

Jaroslav Kulhavý (Specialized Racing) 1:31:55.

Nikola Bajgerová (Eleven Black ET) 1:55:01.