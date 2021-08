Na trati dlouhé 65 kilometrů s převýšením 3100 metrů, dosáhl času 6:54:03. Na stříbrné pozici doběhl se ztrátou 10 minut a 27 sekund Ondřej Velička z Bystřice pod Hostýnem (www.ultramaratonec.cz), třetí místo obsadil v čase 7:13:01 zlínský borec Tomáš Flám.

Beníček se na Hostýnskou osmu připravoval od začátku roku. Tento závod byl jeho letošním vrcholem sezony. Týnem před startem do svého jídelníčku zařadil podobně jako loni kompenzační sacharidovou dietu a i díky ní se dočkal úspěchu.

,,Od startu jsem běžel svoje tempo a nesledoval jsem soupeře. Proto jsem se od úvodních metrů probojoval na první příčku a po 30. kilometru jsem si na čele vypracoval patnáctiminutový náskok. Ten se mi později dařilo držet až do poslední občerstvovačky. A to i přesto, že jsem na dokonale značené trati dvakrát zabloudil. V posledních 10 kilometrech už mi to však tolik neběželo. Brzdilo mě nepříjemné horko a na mém výkonu se podepsal i výpadek z přípravy z jarní části sezony, kdy jsem nemohl navštěvovat saunu. Pobyt na zlaté pozici jsem ale uhájil, i když druhý v pořadí Ondra Velička z mého náskoku dokázal stáhnout pět minut,“ popsal Matěj Beníček vývoj závodu.

Ten chválí pořadatele za jeden z nejlépe uspořádaných ultratrailových závodů v Česku.

,,Ti ale bohužel nemohli ovlivnit počasí. Velké horko, které od rána v Hostýnských vrších panovalo, dalo všem běžcům zabrat. Ve vykácených úsecích to byl hlavně kolem poledne pro všechny neskutečný očistec. Proto se nedivím, že někteří běžci zkolabovali,“ upozornil Beníček, jak byla letošní Hostýnská osma náročná.

Z regionálních reprezentantů skončili ještě Tomáš Hlaváč (Fetrock Zlín, 7:41:03) pátý, Filip Reiskup (Kvasice, 7:51:24) šestý, Jaroslav Vicher ze Sazovic (8:10:37) jedenáctý, František Klofáč (oba KESBUK, 8:20:02) čtrnáctý a Radek Tabarka (Bulls Rymice, 8:27:38) patnáctý. Do cíle doběhlo 123 mužů.

S těžkou tratí se skvěle vypořádaly i nejlepší ženy. Jejich závod ovládla Alena Hénková z Kovalovic u Brna (Klimatex Running Team, 8:33:31), před Barborou Kutějovou (Runbararun, 8:43:27). Bronz brala Natálie Kapcalová (Tuna, 8:44:52). Kateřina Pospíšilová (Podhostýnský lenochod, 8:57:24) doběhla šestá, Martina Doleželová ze Sazovic (9:51:25) osmá a Martina Nejedlá z Fryštáku devátá (10:06:03). V cíli bylo klasifikováno 39 žen.

Triumf slaví i sestry Petra Tunysová s Hanou Kubíčkovou (Slečinky Napajedla), které díky času 9:12:22 vyhrály závod týmů žen.

Náročná trať Hostýnské osmy připomínala osmičku, která měla svůj střed na Tesáku. Vedla po turistických trasách a v několika

případech i po individuálně značených úsecích v kopcovitém prostředí Hostýnských vrchů.

Běžci na ní mimo jiné museli překonat tyto kopce a oblasti: Jehelník (838 m.n.m.), Chvalčov, Svatý Hostýn (735 m.n.m.), Obřany (704 m.n.m.), Rusavu, Ráztoku, Vítovou, Vlčkovou, Humenec (703 m.n.m.), Hošťálkovou, Tesák (750 m.n.m.) a Kelčský Javorník (865 m.n.m.).

Pořadatelé letos připravili také 105 kilometrový závod (převýšení 5100 metrů). Ten se běžel směrem na Bystřičku a zpět. Běžci v něm samozřejmě zdolali všechny hostýnské kopce.

V mužích v dlouhé Hostýnské osmě zvítězil Petr Hének z Kovalovic u Brna (Klimatex Running Team, 11:52:11). Pro stříbrnou pozici si doběhl otrokovický Filip Bukovjan (KESBUK, 13:01:07), třetí skončil Lukáš Kozubík (Ultra SOB, 13:38:33).

,,Lákalo mě vyzkoušet si 105 kilometrovou Hostýnskou osmu. Ještě nikdy jsem však tak dlouhý závod neběžel,“ vysvětloval Filip Bukovjan.

Do závodu šel s jasnou taktikou.

,,Dával jsem si pozor, abych nepřepálil tempo. Hlídal jsem si, aby mi brzy nedošly síly. To se mi také dařilo,“ prozradil. otrokovický ultramaratonec, který od startu kontroloval čelo závodu.

,,Od začátku sice bylo vpředu sedm běžců. Ty jsem měl však na dohled. Hének byl suverénní, do skupiny za ním jsem se dotáhl na první občerstvovačce na 20. kilometru. Na druhé místo jsem se definitivně posunul v průběhu 30. kilometru u vodní nádrže Bystřička. Na něm jsem pak zůstal až do cíle,“ upozornil na klíčový moment jednatřicetiletý Bukovjan.

Na trati ho však potkalo několik krizí.

,,Od 70. kilometru mě při došlapu sužovaly puchýře na nohách. Do cíle mě ale hnala skutečnost, že mě do Hostýnských vrchů přijeli povzbudit mamka, taťka, babička i děda,“ děkoval za podporu Filip Bukovjan.

Ten si nyní dá od běžeckých závodů pauzu. Další ho čeká až v polovině září, kdy se zúčastní běžeckého štafetového závodu ze Zadova do Prahy Vltata Run.

V závodu žen obsadila Gabriela Dunajská ze Zlína v čase 14:16:13 druhé místo. Eva Kučerová z Lukova (Mattoni Freerun Zlín, 17:48:33) byla sedmá a Lenka Utinková z Mysločovic (18:29:13) obsadila desátou příčku. Vyhrála Eliška Kaniová (Team LightBIKE, 13:49:12).