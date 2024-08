Závod potřetí v kariéře vyhrál reprezentant formace JK Animals MTB Team Vojtěch Neradil. Hulínský biker dosáhl na trati dlouhé 47 kilometrů s převýšením 1250 metrů, času 1:34:12. Druhý do cíle dojel se ztrátou 4 sekund Lubomír Petruš (D2mont Merida Cycling Team), třetí příčku vybojoval Jan Hyneček (TUFO CykloZákladna Otrokovice, 1:39:02), čtvrtý skončil David Bártek (CykloMira Wallachian Racing, 1:40:05), pátý byl domácí Pavel Dubčák (4Ever Cyklo Bulis team, 1:40:54).

Vojtěch Neradil si zazávodil už v 1. ročníku Hostýnské padesátky. V roce 2013, ve 12 letech s ním celou trať absolvoval děda Josef Neradil.

V letošním roce měl jako obhájce prvenství z loňského a předloňského roku podstatně větší ambice.

,,Závod jsem však bral jako přípravu na Mistrovství republiky v maratonu horských kol, které se koná v sobotu 10. srpna v Karlových Varech. Chtěl jsem ho ale pochopitelně znovu vyhrát,“ plánoval před startem.

To se mu podařilo, přestože se na něho speciálně nepřipravoval.

,,V týdnu před závodem jsem normálně trénoval. Jednou jsem si byl projet celou trasu Hostýnské padesátky. Celkově jsem najezdil zhruba 200 kilometrů,“ svěřil se Neradil.

V průběhu závodu jel pořád na předních pozicích.

,,Hned v prvním kopci za Slavkovem pod Hostýnem jsem se snažil startovní pole roztrhat. To se mi podařilo a brzy jsem si vypracoval 20metrový náskok před ostatními soupeři. Záhy mě ale dojeli Lubomír Petruš a Tomáš Višňovský. Višňovský na 10. kilometru z vedoucí skupiny odpadl. Vpředu jsem proto zůstal už jenom s Petrušem. S ním jsem pak na trase spolupracoval až do 45. kilometru. Poté jsem 2. kilometry před cílem v jednom z posledních kopců zrychlil tempo. Petruš na můj nástup nereagoval a tak jsem si dojel pro první příčku. V ostrém tempu jsem ovšem nepolevoval až do cíle,“ popsal vývoj a klíčové momenty závodu Vojtěch Neradil.

Hulínského bikera na trase nepotkala žádná krize.

,,Trasa byla v porovnání s loňským rokem, kdy na ní byla spousta bahna, bez problémů sjízdná. Bylo na ní jenom několik kaluží,“ prozradil v cíli Neradil, který večer po závodě relaxoval u televize při sledování cyklistického silničního závodu na Olympijských hrách v Paříži.

V kvalitě obsazeném závodě se prosadili další bikeři ze Zlínského kraje. Jan Macharáček ze zlínského týmu Amenity Extrem Sport skončil v čase 1:41:09 šestý, Jiří Havlík (CykloMira Wallachian Racing, 1:41:13) byl sedmý, Jiří Hradil ze Zlína (ForRide. cz, 1:42:44) vybojoval osmou příčku, Dalibor Hudeček (PSG Mechanix, 1:42:51) obsadil devátou pozici a Tomáš Hlava (4Ever Cyklo Bulis team) bral za čas 1:42:57 desáté místo.

V závodě žen suverénně zvítězila Aneta Hovorková z Brna (JK Animals MTB Team, 1:53:18), před Monikou Kučerovou (Superior Riders), jež byla o 8 minut a 25 sekund pomalejší, bronz si pověsila na krk Michaela Tokarčíková (Napohodu bike team Píšť, 2:07:34), čtvrtá skončila Kateřina Zemánková z Uherského Hradiště (Mtbiker.cz, 2:06:17), pátá byla Kateřina Krutílková (Ghost Team, 2:09:20).

Start závodu byl v Bystřici pod Hostýnem na Masarykově náměstí. Cíl byl v Městském parku Zahájené, na bystřickém fotbalovém stadionu. Trasa vedla většinou v Hostýnských vrších.

Do cíle letošní Stanion Hostýnské 50ky dojelo 247 bikerů a bikerek. Na krátkých tratích si v Bystřici pod Hostýnem zazávodilo také 130 dětí.

Závod doprovázelo příznivé počasí. Na startu i v průběhu závodu bylo polojasno a teplota se pohybovala kolem 21°C. Na Tesáku a Trojáku bylo chladněji. Tam se teplota pohybovala kolem 18 °C.

GALERIE VÍTĚZŮ JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ VE STANION HOSTÝNSKÉ 50 2024:

Muži do 23 let:

Jan Hyneček (TUFO CykloZákladna Otrokovice) 1:39:02

Muži do 29 let:

Vojtěch Neradil (JK Animals MTB Team) 1:34:12

Muži do 39 let:

Lubomír Petruš (D2nont Merida Cycling Team) 1:34:16

Muži do 49 let:

Martin Rytíř (PSG Mechanix) 1:44:18

Muži do 59 let:

Bronislav Vykopal (OK Cyklo) 1:47:32

Muži nad 60 let:

Václav Tomeček 2:00:34

Junioři:

Jiří Havlík (CykloMira Wallachian Racing) 1:40:05

Ženy do 23 let:

Aneta Hovorková (JK Animals MTB Team) 1:53:18

Ženy do 39 let:

Monika Kučerová (Superior Riders) 2:01:43

Ženy nad 40 let:

Michaela Tokarčíková (Napohodu bike team Píšť) 2:07:34

Juniorky:

Barbora Žaludková (Cyklogat) 2:26:14

VÍTĚZOVÉ ŽÁKOVSKÝCH KATEGORIÍ VE STANION HOSTÝNSKÉ 50 2024:

Chlapci 13 – 14 let: Adam Rasocha (Bike Pro Racing)

Dívky 13 – 14 let: Beáta Jansová (Cykloteam MXM Hulín)

Chlapci 11 – 12 let: Marek Neužil (Cyklo Kyjovský MTB Team)

Dívky 11 – 12 let: Valerie Müllerová (TUFO CykloZákladna Otrokovice)

Chlapci 9 – 10 let: Matěj Skýba (SK Edie Team Vsetín)

Dívky 9 – 10 let: Bára Neužilová (Cyklo Kyjovský MTB Team)

Chlapci 7 – 8 let: Metoděj Müller (TUTO CykloZákladna Otrokovice)

Dívky 7 – 8 let: Nikol Švachová (Snow and Bike)

Dívky 5 – 6 let: Beáta Zajíčková (Bea jede)

Chlapci 5 – 6 let: Jakub Vandlík (Jeseník nad Odrou)

Chlapci 4 roky: Jan Loubal (Kolokroužek Zlín)

Dívka 4 roky: Gabriella (Olomouc)

Odrážedla chlapci: Matyáš Vrána (Holešov)

Odrážedla dívky: Natálie Mikešová (KCK Force Vlkolaři)

PŘEHLED VÍTĚZŮ V HOSTÝNSKÉ 50 (2013 – 2024):

1. ročník 2013:

Milan Damek (Brušperk) 1:43:53

Veronika Bláhová (Drásal Team Holešov) 1:59:17

2. ročník 2014:

Pavel Žák (Bike Triatlon Morkovice) 1:44:18

Johana Kolašínová (Superior Riders) 2:11:32

3. ročník 2015:

Jiří Hradil (FORCE KCK Cykloteam Zlín) 1:40:54

Lenka Bulisová (4EVER Cyklo Bulis Team Bystřice pod Hostýnem) 2:07:47

4. ročník 2016:

Jan Fojtík (Drásal Cannondale) 1:42:57

Radka Pospíšilová (Bikecentrum Olomouc) 2:13:13

5. ročník 2017:

Pavel Skalický (Bike Triatlon Morkovice) 1:35:18

Dagmar Sladkovská (Česká spořitelna Accolade) 2:01:24

6. ročník 2018:

Jaroslav Kulhavý (Specialized Racing) 1:34:51

Dagmar Sladkovská (Česká spořitelna Acoolade) 2:01:31

7. ročník 2019:

Jan Jobánek (Superior Velsbike Team) 1:37:11

Denisa Stodůlková (Cyklo team Kolarna) 2:05:17

8. ročník 2020:

Jaroslav Kulhavý (Specialized Racing) 1:31:55

Nikola Bajgerová (Eleven Black ET) 1:55:01

9. ročník 2021:

Pavel Žák (Cykloop.cz BT Morkovice) 1:42:07

Julie Malošíková (Cykloteam MXM Hulín) 2:04:27

10. ročník 2022:

Vojtěch Neradil (PSG Mechanix) 1:38:34

Dagmar Sladkovská (ondrejfojtik.cz team) 2:13:30

11. ročník 2023:

Vojtěch Neradil (PSG Mechanix) 1:36:49

Michaela Bojková (Bike 2000) 2:09:26

12. ročník 2024:

Vojtěch Neradil (JK Animals MTB Team) 1:34:12

Aneta Hovorková (JK Animals MTB Team) 1:53:18