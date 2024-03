/FOTOGALERIE/ V úvodním kole I. ligy mužů obhájili vzpěrači Holešova vedoucí pozici. Sestava Petr Mareček, David Kolář, Jan Kolář, Petr Stránský, Josef Kolář a Martin Novotný zvládla navázat na úspěch z minulého roku, kdy poprvé v historii holešovský tým slavil ovládnutí soutěže.

Holešovští vzpěrači potvrdili v úvodním kole I. ligy formu z uplynulého kalendářního roku a opět byli nejlepší. | Foto: archiv klubu

I letos zahájil ligu zdárně. „Před druhou Horní Suchou držíme náskok téměř devadesáti bodů. Nejlepším závodníkem soutěže se stal náš Petr Mareček, který s výkony 143 kilogramů v trhu a 170 v nadhozu zapsal 392 bodů. David Kolář stanovil výkonem 172 kilogramů v nadhozu nový český rekord do 20 let v hmotnostní kategorii do 96 kg,“ pochlubil se za holešovský klub Jakub Novotný, který se o další úspěch pokusí ve druhém kole v Třinci.