Na šampionát do 17 let v Plzni se stali mistry Vojtěch Šimčík v kat. do 67 kg a David Kolář v kat. do 89 kg. Stříbro přidal Jan Sedlář a nepopulární čtvrté místo obsadil Šimon Vacek.

„Těmito výsledky se naši borci vyšvihli v hodnocení všech zúčastněných oddílů na první místo mezi juniory . Ale ještě lepší výsledky měly teprve přijít na mistrovství ČR juniorů a juniorek do 23 let v domácím prostředí,“ poznamenal spokojeně šéftrenér holešovského klubu Daniel Kolář.

Ve spolupráci s SKP Holešov a za podpory VPŠ a SPŠ MV v Holešově uspořádali v sobotu druhý nejvýznamnější šampionát letošního roku.

K soutěži se prezentovalo 20 juniorek z deseti oddílu v 7 hmotnostních kategoriích, mezi juniory se prezentovalo 34 borců ze 16 oddílů, soutěžilo se ve všech 10 juniorských kategoriích.

„V domácím prostředí se představilo šest juniorů a dvě juniorky a vedli si skvěle!“ raduje se Kolář, jehož svěřenci vybojovali 2 tituly, tři stříbra a 2 bronzy a opět zvítězili v celkovém hodnocení oddílu mezi juniory a navíc i ve společném hodnocení a stali se nejúspěšnějším oddílem celého mistrovství!

„Mistrem se stal Martin Novotný v kat. do 89 kg, když zvedl 127 kg v trhu a 163 kg v nadhozu. Dále zvítězila Lucka Režnarová v kat. do 81 kg výkonem 62 kg v trhu a 78 kg v nadhozu. Druhá místa přidali Vít Kořínek v „89“, Jan Kolář v kat. do 102 kg, kde překonal celkem 5 českých rekordů do 20 let – v trhu 138 kg, v nadhozu 161 a 163 kg, v dvojboji 299 a 301 kg, a Pavlína Šedá v kat. do 81 kg. Na bronzový stupínek vystoupil David Kolář v kat. do 81 kg a Petr Vojtičko v „96“,shrnul šéf klubu.

„Poděkování patří Městu Holešov a Zlínskému kraji za finanční podporu soutěže a VPŠ a SPŠ MV Holešov za možnost využití sportovní haly,“vzkázal Kolář.

Na mistrovství Evropy do 17 let se na konci srpna představí David Kolář, na mistrovství Evropy juniorů do 20 a 23 let ve finském Rovaniemi v září bude mezi juniory do 20 let závodit Jan Kolář a mezi juniory do 23 let zabojuje Martin Novotný.

Holešovští vzpěrači přitom budou v příštích dnech intenzivně držet palce Jiřímu Orságovi. „je to náš bývalý student policejní školy (v r. 2004-2008). Jirka se svými výkony zařadil do nejlepší osmičky vzpěračů v supertěžké váze nad 109 kg a startovat bude 4. srpna v 12.50 našeho času. Jirka se netají medailovými nadějemi,“ potvrdil Daniel Kolář.