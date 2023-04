Překvapení se nekonalo. V nejočekávanějším zápase 2. jarního kola v Moravskoslezské fotbalové divizi žen Holešov vyhrál v Uherském Brodě. Dařilo se rovněž Březůvkám, které si přivezly tři body z Vlkoše.

Moravskoslezská fotbalová divize žen, 2. jarní kolo | Foto: Daniel Mahdal, Miroslava černá

Zklamaný je Bezměrov. Hančky neupěly na půdě béčka Olomouce. Tečovice vysoko prohrály v Prostějově, přesto se radují. Nováček soutěže totiž z kopačky Barbory Baštincové vstřelil první branku v ženské divizi v historii klubu.

V aktuální tabulce je Holešov první, Uherský Brod třetí, Březůvky šesté, Bezměrov osmý a Tečovice desáté.

UHERSKÝ BROD – HOLEŠOVSKÉ HOLKY 1:4 (0:3)

,,V utkání jsme kvůli nemocem a zranění postrádali 6 hráček ze základní sestavy. Přesto družstvo se spoustou náhradnic s lídrem soutěže podalo velmi dobrý zodpovědný výkon. Škoda, že se nám nepovedl začátek zápasu. V 18. minutě jsme prohrávali 0:2 a v jednatřicáté minutě 0:3. Na konci prvního poločasu měla dvě velké šance Psotková. Bohužel ani jednu neproměnila. Na začátku druhé půle Kristýna Psotková korigovala stav na 1:3. Poté jsme vyrovnali hru, další branky jsme však už nedočkali,“ konstatoval vedoucí uherskobrodského týmu Jan Gazdík.

,,Na dobře upraveném hřišti v Havřicích se hrál zajímavý zápas. My jsme v něm byli od první minuty iniciativnější, ovládli jsme střed hřiště a zhruba do 30 minuty jsme nepouštěli soupeřky na naši polovinu hrací plochy. Domácí důrazně a obětavě bránili, ale proti naší organizované hře se nedokázali prosazovat. Do jednatřicáté minuty jsme ze spousty šancí tři využili ke vstřelení gólu a zdálo se, že je o výsledku rozhodnuto. V závěru první pětačtyřicetiminutovky ale naše družstvo ztratilo koncentraci a tím jsme Uherský Brod vrátili do utkání, který si dlouhými nákopy za naši obranu vypracoval dvě velké šance. Ty však zlikvidovala brankářka Brázdilová,“ upozornil holešovský šéftrenér Slavomír Bednář starší.

Jeho svěřenkyně si nesoustředěnost přenesly i do začátku druhého poločasu, kdy hned z prvního útoku slovácký tým snížil stav na 1:3.

,,Poté však naše hráčky opět našly klid v kombinaci a hra se odehrávala ve středu hřiště. S přibývajícími minutami jsme si vypracovali další šance, které ovšem uherskobrodská brankářka Karolová likvidovala. Když jsme přidali čtvrtý gól, tempo hry opadlo. V závěru duelu dostaly příležitost i naše mladé náhradnice z lavičky. A protože domácí celek rezignoval na závěrečný nápor, tak se zápas dohrával v klidu,“ prozradil ještě Bednář starší.

Branky: Psotková – Julie Slavíková, Šiblová, Slezáčková, Stavjaníková.

Uherský Brod: Karolová – Kročilová, Mrázková, Adamíková, Druráková, Mahdalová, Romana Fojtíková, Večeřová, Chlachulová, Smělíková, Dufková. Na střídání: Gorčíková, Psotková.

Holešov: Brázdilová – Julie Slavíková, Slezáčková, Pospíšilíková, Škrabalová, Rýdlová, Šiblová, Hradilová, Křenková, Adriana Ševčíková, Vašíčková. Na střídání: Bonková, Slezáková, Kateřina Slavíková, Setinská, Stavjaníková, Karolína Slavíková.

OLOMOUC B – BEZMĚROV 3:0 (2:0)

,,Domácí tým byl lepší. My jsme se v ofenzívě těžko prosazovali. Chyběla nám kvalitnější rozehrávka. Po přestávce se náš výkon zvedl, ale bez gólového efektu. Ke korekci skóre nám nepomohly ani tři trestné kopy, které jsme rozehrávali na konci utkání,“ informuje o souboji s pátým družstvem tabulky bezměrovský vůdce lavičky Martin Kratochvíl.

Bezměrov: Lipková – Lucie Pitnerová, Kutálková, Adéla Pitnerová, Červíková, Novotná, Dočkalová, Šoberová, Trávníčková, Pražáková, Konečná. Na střídání: Michaela Pitnerová, Foltýnová, Šišková.

VLKOŠ – BŘEZŮVKY 2:5 (1:4)

,,Do Vlkoše jsme jeli pro tři body a to se nám také podařilo. Utkání jsme ale mohli vyhrát i dvouciferným výsledkem. Jihomoravanky jsme totiž od začátku duelu výrazně přehrávali. Zahodili jsme však spoustu šancí. Domácí tým bojoval, hráčky Vlkoše byly nepříjemné v osobních soubojích, my jsme si ovšem vývoj zápasu pohlídali,“ uvedl po střetnutí první muž lavičky Březůvek Luboš Vodehnal.

Branky Březůvek: Chudárková, Vaculíková, Ondrašíková, Heckelová, Huťková.

Březůvky: Manová – Vodehnalová, Vaculíková, Marková, Ondrašíková, Heckelová, Hanáková, Mikuláštiková, Chudárková, Huťková, Kubíčková. Na střídání: Šárová, Urbánková, Gregorová.

PROSTĚJOV – TEČOVICE 17:1 (11:0)

Přestože hosté vysoko prohráli, tak se utkání, které se hrálo minulý pátek večer na prostějovské umělé trávě pod umělým osvětlením, zapíše do historie ženského fotbalu v Tečovicích. Barbora Baštincová totiž vstřelila první mistrovský divizní gól tečovických fotbalistek.

,,Ten padl po jednoduché, účelné a mnohokrát trénované akci, kdy míč putoval po ose Králíková, Turoňová, která Baštincovou krásně uvolnila a ta v souboji s domácí brankářkou Nelou Hrazdilovou nezaváhala,“ letmo popsal historický okamžik vedoucí družstva Tečovic Daniel Mahdal.

Branka padla za stavu 13:0 v 73. minutě.

,,Věděli jsme, že nás na Hané čeká velmi silný soupeř. Což se od úvodních minut potvrdilo. Domácí hráčky nás přehrávaly rychlou kombinací a rychlostí. V první půli jsme v obraně hráli chaoticky. Dělali jsme chyby při dostupování. Ve druhém poločase jsme se zlepšili. Konečný výsledek mohl být příznivější. Škoda, že jsme v posledních 6 minutách inkasovali 3 góly,“ litoval Mahdal.

Branka Tečovic: Barbora Baštincová.

Tečovice: Barešová – Barbora Baštincová, Zvonková, Lidincová, Osohová, Sabáková, Hrbáčková, Kampf, LIanos, Králíková, Mičová. Na střídání: Turoňová, Černá, Vrbková.

PROGRAM 3. JARNÍHO KOLA.

Sobota 22. dubna: Uherský Brod – Protivanov (10, hřiště Havřice), Tečovice – Olomouc B (15), Březůvky – Prostějov (16), Bezměrov – Mostkovice (16).

Neděle 23. dubna: Holešovské holky – Vlkoš (10.15, Stadion Míru Holešov).