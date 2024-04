Základní skupina florbalové Ligy veteránů skončila. Holešovu se v posledních dvou duelech dařilo, když v olomoucké sportovní hale Čajkaréna porazil Aligátory z Klobouk 5:0 a zdolal Prostějov 9:1.

florbalová Liga veteránů. Aligators Klobouky - Holešov 0:5, Prostějov - Holešov 1:9. | Foto: Václav Nuhlíček

Holešovské mužstvo se v obou utkáních mohlo spolehnout na jisté gólmany Luboše Janalíka a Bohdana Bártka.

,,Do Olomouce jsme odjížděli už s jistotou postupu do nadstavbové části Ligy veteránů. Oba zápasy jsme odehráli v silné sestavě, takže to měla být pohodová sobota. To se také potvrdilo,“ pochvaluje si útočník holešovského mužstva Jan Vysloužil.

,,Aligátoři nám svojí urputnou obranou žádné gólové hody nedovolili, nicméně souboj se sedmým celkem tabulky jsme nakonec jasně vyhráli. Soupeř po celý průběh utkání bránil v pěti lidech na velkém brankovišti a proti tomu hrát neumíme,“ prozradil spokojený Vysloužil.

Následující střetnutí s Prostějovem si mužstvo z Kroměřížska užívalo.

,,V loňské sezoně byl Prostějov naším nepříjemným soupeřem. Letos jsme ho už dvakrát porazili a na Hanáky jsme si věřili i ve třetím duelu. Prostějov nám navíc usnadnil roli, protože v uvolněném zápase, ve kterém už o nic nešlo, až na konce první třetiny hrál odevzdaně,“ informuje Jan Vysloužil.

Nadstavbový finálový turnaj letošní Ligy veteránů se bude hrát od pátku 26. dubna do neděle 28. dubna v Brně. Zúčastní se ho tři mužstva z Jihomoravské divize, čtyři týmy ze Severomoravské divize a pět celků z Pražské divize.

LIGA VETERÁNŮ – Skupina 6 (17. a 18. kolo):

ALIGATORS KLOBOUKY – FLORBAL HOLEŠOV 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)

Branky Holešova: Tkadlčík 2, Daniel Mikeška, Fridrich, Florián.

PLAYMAKERS PROSTĚJOV – FLORBAL HOLEŠOV 1:9 (1:3, 0:3, 0:3)

Branky Holešova: Tkadlčík 4, Florián 2, Kořený, Daniel Mikeška, Koblasa.

Holešov: Luboš Janalík, Bohdan Bártek – Pavel Koblasa, Michal Kořený, Michal Fridrich, Martin Svozil, Jan Vysloužil, Petr Lánský, Petr Tkadlčík, Ondřej Mrnuštík, Michal Florián, Daniel Mikeška. Vedoucí mužstva: Petr Tkadlčík.