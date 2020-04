Nakonec ji definitivně uťal koronavir. Soutěž byla totiž těsné před začátkem semifinálových sérií předčasně ukončená. Jeden z nejzkušenějších žopských útočníků Petr Mičola je proto zklamaný.

Jak jste v Žopech přijali nařízení vlády, aby se těsně před rozhodujícími zápasy v Kroměříži uzavřel zimní stadion?

Bylo rozumné hokejovou sezonu na Hané ukončit a všechny sportoviště v Česku zavřít. Neumím si představit, že by se za současné situace v Kroměříži hrály hokejové zápasy. Zvlášť duely v play off, kdy tyto utkání v hledišti sleduje zvýšený počet diváků. Na vrchol sezony jsme se samozřejmě všichni těšili. Proto nás mrzí, že se nedohrála do konce.

Jak vnímáte současnou situaci kolem koronaviru?

Z mého pohledu v polovině dubna vypadá celkem stabilně. Procento nakažených ani úmrtí neroste závratným tempem, jako v některých jiných zemích. Bohužel ale pořád chybí ochranné pomůcky pro lidi v první linii a pro lidi v domovech pro seniory. Velmi mě však potěšilo, jak se celé Česko spojilo a jak si lidi pomáhají. Šijí roušky, rozváží potraviny seniorům, nebo vaří pro záchranáře. Vláda však možná mohla v březnu reagovat pružněji.

Co v tomto období hokejisté Žop dělají?

Sportovní možnosti jsou velmi omezené. Téměř žádné. A tak nejvíc času trávíme na brigádě u kamaráda na stavbě jeho domu.

S jakou představou šlo hokejové mužstvo Žop do sezony 2019 – 2020?

Prvotním cílem byl postup do play off a pak postoupit do finálového večera. Vzhledem k letošní konkurenci byl tak postup mezi čtyři nejlepší kolektivy úspěchem. Samozřejmě zahrát si finále by bylo skvělým počinkem. Ale doba, kdy jsme měli postup do zápasu o první příčku téměř jistý, už je pryč. Soutěž se totiž velmi rychle vyrovnává. To je ovšem dobře.

Jak se sezona vyvíjela?

Bohužel se nám před sezonou zranil kapitán Roman Vašut. V práci si pořezal nohu a dostal do ní zánět. Ještě dneska nemůže sportovat. To bylo pro mužstvo citelné oslabení. Přesto jsme po základní části skončili na druhém místě se stejným bodovým ziskem jako lídr tabulky otrokovičtí Buldoci. Slabší chvilky se nám však nevyhnuly a dvě utkání jsme po velmi špatných výkonech zaslouženě prohráli. Před nadstavbovou částí nás to ovšem nakoplo a v ní jsme v sedmi duelech neztratili ani bod. Poté jsme ve čtvrtfinále vyřadili dobře hrající Rebels a pak byla Kroměřížská amatérská liga ukončená.

Jakým herním stylem jste se prosazovali?

Kromě dvou utkání se Spartakem Hulín a Buldokem Otrokovice, které jsme podcenili, jsme všech dalších 22 zápasů poctivě odmakali. Předváděli jsme útočný hokej, solidná byla i hra dozadu. A když bylo potřeba, tak nás podržel brankář Patrik Kotas.

Které duely se Žopům nejvíc povedly?

Proti týmům z horní poloviny tabulky. V základní části mě potěšily výhry nad Morkovicemi 4:2 a Jiskrou Chropyní 3:1. Cenný je také skalp nepříjemného Tovačova 5:2. V nadstavbě se počítá vítězství s Buldoky z Otrokovic 2:1. Všechny tyto souboje měly správný náboj a kvalitu. Diváci si je museli užívat.

Kdo patřil k největším oporám?

Letos jsme sázeli na kolektivní pojetí. Hráli jsme týmově a to se projevilo i ve statistikách. Nad ostatními však mírně vyčnívali jistý gólman Patrik Kotas a otec a syn Petrové Sovadinové. Savadina mladší byl s 33 brankami naším nejlepším střelcem a jednapadesátiletý Sovadina starší kromě toho, že nerozdával zkušenosti, tak ve všech duelech, ve kterých nastoupil, předváděl skvělé výkony. Hodně se zlepši forvard Jan Javořík. Ten byl platný na obou stranách kluziště. Z obránců svou atletickou postavou vynikal neúnavný bojovník Jiří Michálek.

Jak se po hokejové sezoně udržujete v kondici?

Zatím nijak. Druhý týden v březnu jsem byl s kamarády lyžovat ve Francii. Když jste tam odjížděl, tak Francie ještě nebyla na seznamu rizikových zemí. Situace se ovšem změnila během pobytu. Po návratu mě proto čekala 14denní karanténa. V dubnu se obvykle chystám na inline sezonu. Letos je to bohužel jiné. Tak budu muset v garáži oprášit činky a s nimi cvičit.

Jakým způsobem jste s ostatními spoluhráči kontaktu?

Pravidelně si píšeme v naší skupině na facebooku a vídáme se na brigádách na stavbě domu kamaráda. Snad se situace kolem nepříjemného viru brzy uklidní a budeme zase moct společně sportovat.

Při čem si momentálně nejvíc odpočinete a odreagujete?

Nejvíc času trávím se svou rodinou. S přítelkyní Lenkou máme dvě malé děti. Když si se čtyřletou dcerou Emou a dvouletým synem Matyášem hraji, tak zapomenu na všechny nepříjemné starosti. Také se věnuji drobným pracím kolem našeho domu.

Kam plánujete dovolenou?

Chtěli jsme jet k moři do Itálie. To samozřejmě padlo. Takže se doma rozhodneme až podle aktuální situace. Zatím to vypadá, že budeme rádi, když budeme moct cestovat po Česku. Od července rád také jezdím na rock metalové festivaly. Ovšem ani to se zatím nedá plánovat.

Na co se momentálně nejvíc těšíte?

Na inline hokejovou sezonu. Až se se spoluhráči sejdeme v šatně. Povykládáme si, zavtipkujeme a po zápasech zajdeme na pivo.

S jakou představou a cílem půjdou hokejisté Žop do sezony 2020 – 2021?

Podobně jako letos. Chceme postoupit do finálového večera. Postup do finále by byl bonusem navíc. V zápase o 1. místo se pak může stát cokoliv.