„S výsledkem jsem spokojená. Čas byl docela slušný, i když jsem mohla běžet trochu rychleji, umístění je výborné. Vzhledem k tomu, že kvůli okolnostem nebyla příprava na sezonu stoprocentní, nemůžu být nespokojená,“ přiznává.

Za Kimberley Ficenec, která se na cílové šachovnici vtlačila před do té doby vedoucí Vendulu Hluchou a zvítězila v novém halovém osobním rekordu 2:06.57, zaostala o více než vteřinu. „Bez speciálních tréninků v hale prostě nemůžu běžet lépe,“ ví dobře. „Ani počasí v posledních týdnech mi nebylo nakloněné, mráz a sníh nejsou pro maximální tréninky ideální,“ připomíná.

Přitom v rozběhu byla ze všech závodnic nejrychlejší a ve finále svůj čas ještě stlačila. „Rozběh byl běžený takticky a na jistotu, bála jsem se kontaktu se soupeřkami, proto jsem si v klidu svým tempem běžela pro postup do finále,“ líčí s úsměvem.

Po zisku bronzu si za odměnu dopřeje den volna, od úterý znovu začne s tréninkem a s přípravou na letní hlavní sezonu. „Kdyby to šlo, pojedu si zalyžovat, ale to teď není možné. Jinak budou dny stejné. Budu chodit zase do práce a vymýšlet, jak nejlépe v této době učit děti, aby se alespoň něco naučily,“ dodává se smíchem.

Eliáš se v závěru skoro zastavil

Páté místo při své premiéře na národním šampionátu dospělých obsadil Matěj Eliáš. Morkovický atlet, který hájí barvy Holešova, si v běhu na 1500 metrů připsal slušný čas 3:56.17 minuty, za vítězným Sasínkem z Hodonína zaostal o deset sekund. „Čas mohl být o něco lepší, ale v posledním kole přede mnou upadl soupeř a skoro jsem se zastavil. S umístěním jsem spokojený, první čtyři kluci byli papírově jasní a pak nás tam bylo hromada s podobnými osobáky,“ říká Eliáš.

Ve finiši nakonec udolal i Tomáše Habartu z Uherského Hradiště. „Ze začátku jsem s Honzou Kunčickým odskočili pomalejší skupince startovního pole, pak tempo bylo takřka ideální, ale možná jsem mohl běžet rychleji právě s ním,“ přemítá mladý závodník.

Ještě v pátek počítal s tím, že pomůže brněnskému Kotyzovi splnit limit na halový šampionát. „Z toho ale nakonec sešlo a já mohl běžet sám na sebe, tudíž cíl byl běžet nějaký kvalitní čas, nejlépe pod 3:55,“ plánoval.

I kvůli kolizi při posledním kole nakonec do cíle doběhl o něco později. „Podle mezičasu na kilometru to vypadalo ideálně, ale je to sport,“ dodal.

Tomáš Habarta z Uherské Hradiště doběhl hned za ním na šesté pozici. „Měl jsem cíl být mezi pátým až sedmým místem, takže se mi to splnilo. Bohužel při závodě mi o nohu zakopl protivník, tak mě to trochu zpomalilo, naštěstí žádná vážná zranění, jen byl odřený. I tak ale hodnotím závod pozitivně,“ uvedl Habarta.

Mitanová si vylepšila osobní rekord

Jeho oddílová kolegyně ze Slovácké Slávie Karolína Mitanová skončila na čtyřstovce časem 56.23 sekundy pátá. Výsledek přijala trošku s rozpaky. „Své vystoupení hodnotím průměrně. Vím, že to mohlo být mnohem lepší, ale zároveň jsem se svým výkonem spokojená,“ prohlásila běžkyně z Uherského Hradiště. „Závod byl rozběhnutý skvěle, ale bohužel mě na seběhu potrápila svalová křeč a závod jsem tak nemohla dokončit v plné síle. Nicméně i přes tento problém jsem běžela slušně,“ míní sympatická atletka.

Navíc splnila svůj úkol, když si vylepšila osobní rekord. „S tím jsem do Ostravy taky jela. Chtěla jsem ho stlačit pod 56 sekund. To se mi sice nepodařilo, ale osobák to byl, takže jsem spokojená,“ usmívala se.

Mitanová se v Ostravě se představila i na poloviční trati. V rozběhu na dvě stě metrů skončila časem 24.78 sekundy druhá a do finále nepostoupila. Smutná z toho ale rozhodně nebyla. „Dvoustovka pro mě byla spíše na rozehřátí, s trenérem jsme se domluvili, že by bylo dobré, kdybychom ji v rámci kvalitního tréninku do závodu zařadili. Každopádně i kdybych do finále postoupila, nejspíš bych jen vyběhla z bloků, takže to, že jsem se do finále nedostala, zklamání určitě nebylo,“ říká Mitanová.

V nejbližších dnech bude hlavně odpočívat a šetřit namožený sval. „Pokud půjde všechno lehce, tak se v březnu představím na mistrovství republiky dorostenců a juniorů v Ostravě,“ věří. Tam bude startovat i Habarta.

V silné konkurenci se na severu Moravy statečně prali i trojskokani. Petr Sedlář ze Zlína díky výkonu 13.98 metru hned při prvním pokusu skončil devátý a porazil i desátého Lukáše Budíka ze sousedních Otrokovic.

„Bylo to mé první vystoupení na halovém mistrovství České republiky mužů a žen. Má představa byla postoupit do finále, abych měl možnost šesti pokusů a mohl vylepšit osobní rekord. Bohužel se mi to nepovedlo," posteskl si Sedlář.

Prvním pokusem s nedošlapem skočil 13,98 metru, při druhém nezvládl techniku a při třetím měl malý přešlap. „Tento pokus byl povedený a možná bych se s ním dostal do finále," myslí si.

Velkou radost měl především z toho, že v silné konkurenci nabral nové zkušenosti z velkého závodu, které může za dva týdny zúročit na halovém mistrovství republiky dorostenců a juniorů. „Doufám, že se mi povede lépe," přeje si Sedlář.

Halové mistrovství České republiky v atletice 2021

Muži:

200 m: 1. Maslák (Dukla Praha) 20,84, 2. Jirka (Olymp Praha) 20,92, 3. Polák (Sokol České Budějovice) 20,99.

400 m: 1. Müller 46,31, 2. Šorm (oba Dukla Praha) 46,58, 3. Tesař (Stará Boleslav) 47,52.

800 m: 1. Vystrk (Univerzita Brno) 1:48,75, 2. Šnejdr (Slavia Praha) 1:48,75, 3. Hodboď (Sokol Hr. Králové) 1:49,07.

1500 m: 1. Sasínek (AK Hodonín) 3:46,15, 2. Dvořáček (Univerzita Brno) 3:51,26, 3. Kalous (Vyškov) 3:51,98.

Výška: 1. Bělík (Sokol Hr. Králové) 217, 2. Štefela (ŠKODA Plzeň) 213, 3. Bahník (Sokol Hr. Králové) a Vodák (Univerzita Brno) oba 208.

Dálka: 1. Bystroň (SSK Vítkovice) 744, 2. Rusek (Dukla Praha) 736, 3. Vondráček (Hvězda Pardubice) 726.

4x200 m: 1. Dukla Praha (Müller, Macík, Rusek, Koška) 1:26,49, 2. Slavia Praha 1:28,43, 3. ŠKODA Plzeň A 1:28,57.

Ženy:

200 m: 1. Pírková (USK Praha) 23,24, 2. Šplechtnová (Olymp Praha) 23,68, 3. Jíchová (Dukla Praha) 23,97.

400 m: 1. Vondrová (USK Praha) 52,20, 2. Petržilková (ŠKODA Plzeň) 53,48, 3. Z. Seidlová (Dukla Praha) 54,86.

800 m: 1. Ficenec (Dukla Praha) 2:06,57, 2. Hluchá (Sokol Opava) 2:06,73, 3. Hálová (AK Zlín) 2:07,68.

1500 m: 1. Mezuliáníková (Olymp Praha) 4:20,24, 2. Sekanová (USK Praha) 4:27,99, 3. Štoudková (Olymp Brno) 4:28,12.

Výška: 1. Hrubá 184, 2. Pešová (obě USK Praha) 180, 3. Krejčiříková (Olymp Brno) 175.

Dálka: 1. Suchá (ŠKODA Plzeň) 615, 2. B. Dvořáková (USK Praha) 604, 3. Skřivanová (Slavoj BANES Pacov) 601.

4x200 m: 1. Dukla Praha (Maštalířová, Z. Seidlová, Minářová, Jíchová) 1:38,81, 2. ŠKODA Plzeň 1:40,38, 3. Sokol SG Plzeň-Petřín 1::41,54.