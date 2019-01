HOLEŠOV - Házenkáři Holešova vstoupili do nového soutěžního ročníku porážkou v 1. kole poháru. Na domácím hřišti podlehli juniorce Zubří 28:31. Utkání přineslo kvalitní házenou. Domácí byli soupeři po celé utkání vyrovnaným soupeřem. Rozhodnutí přinesl až závěr.

Ilustrační foto | Foto: Martin Břenek

„Pokud budeme mít tak početný kádr, včetně těch hostujících jako jsme měli k dispozici v tomto utkání, tak se s tímto družstvem bude dát pracovat a dosahovat dobrých výsledků. Hra základní sestavy od spojek až po pivota byla velmi dobrá. Problém je v tom, že pokud budeme jezdit na zápasy ven v sedmi lidech a ještě s organizačními problémy, tak to všechno nějak pro mě ztrácí význam. Začátek sezony je velkým zklamáním. Po pohárovém utkání jsem byl naladěn velmi dobře, protože jsou tady mladí perspektivní kluci, kteří se mi líbili. V Šumperku to bylo něco jiného,“ řekl trenér Holešova Roman Dostál.

Premiérové utkání nové sezony 2. ligy na hřišti Šumperku Holešov totiž nehrál. Uskutečnilo se pouze přátelské utkání s tímto soupeřem, které skončilo 25:25.

K prvnímu druholigovému utkání nepustili Holešov na hřiště rozhodčí

„Došlo k organizačním zmatkům. Svaz házené vydal nařízení, podle kterého mají hráči za povinnost zaplatit a vylepit do registračních průkazů tzv. kontrolní známky. Je to jakási forma individuálního startovného. Protože olomoucký svaz měl problémy s distribucí, tak nám písemně sdělil, že stačí mít kontrolní známky vylepeny do 30. září. S tím jsme také odjeli k utkání do Šumperku. Tedy bez známek, protože se nám je nepodařilo včas zajistit. Ovšem rozhodčí nás nepustili ke hře. Napsali jsme odvolání na Český svaz házené a chceme, aby se odehrála utkání se Šumperkem znovu.

Pokud nebude svaz brát ohled na problémy s distribucí, tak jsme zřejmě prohráli kontumačně 0:12. Rozhodčí podle mého názoru udělali chybu, protože měli nechat utkání odehrát, a pak se mohlo rozhodovat,“ vysvětlil předseda holešovského klubu Libor Krejčí.

V neděli v 10.30 přivítá Holešov ve 2. kole Zbrojovku Vsetín.

