HC ZLÍN – VSETÍN 32:23 (18:14)

Jiří Mičola, trenér Zlína: „Zatímco soupeř byl v euforii, my se dvacet minut zase hledali, dotahovali dvou až tříbrankové manko. Po příchodu Krupy do brány se zpevnila defenziva a zaveleli jsme k obratu. Po přestávce už jsme se našli, seděla nám obrana jedna – pět. Konečně zahrály všechny spojky, nasázely přes dvacet branek, jen Kolařík dal deset. Nyní se pokusíme překvapit v Praze s Chodovem.“

Lubomír Liba, trenér Vsetína: „Začali jsme neskutečně, pětadvacet minut jsme byli lepší. Pak se to ale zlomilo, dostali jsme šňůru branek a už se z toho nevzpamatovali. Po přestávce jsme se snažili střídáním průběh a výsledek ovlivnit, ale nefungovala nám obrana. Herní rozdíl mezi oběma týmy nebyl, my ale zahazovali šance. Rozhodla zkušenost domácích, my měli v sestavě i dva 17leté hráče. Pokud se chceme zlepšit, musíme další kolo vyhrát.“

HUSTOPEČE – BYSTŘICE 32:37 (17:18)

Martin Žůrek: „Zasloužená výhra v konečně slušné sestavě. Hustopeče, i když hodně oslabily, kvalita jim zůstala a byly nepříjemným soupeřem. Pětadvacet minut jsme byli asi i kvůli neutěšenému postavení v tabulce zbytečně nervózní a prohrávali o tři až čtyři góly. Posledních pět minut před přestávkou jsme ovládli 5:1 a uklidnili se. Úvod druhé půle jsme riskli bez brankáře a šňůrou tří branek získali rozhodující náskok. Postupem času jsme vedli až o šest sedm branek. Nebyla to sice bezpečná výhra, ale konečně jsme prožili klidnější a hlavně vítězný zápas. Také na výsledku je znát, že nás trošku trápí obrana. Tréninků je sice málo, ale musíme na ní zapracovat. Abychom se odpoutali od spodních pater tabulky, nyní si jedeme do Jičína pro body.“

Další výsledky 7. kola: S. Vršovice – Chodov 26:29, Strakonice – Jičín B 34:25, Velká Bystřice – Náchod 32:23, Dvůr Králové – Litovel 24:24.

1. Strakonice 1921 7 6 1 0 219:173 13

2. Litovel 8 5 2 1 230:213 12

3. HC Zlín 7 5 0 2 206:188 10

4. Velká Bystřice 7 4 1 2 205:194 9

5. Dvůr Králové 7 3 1 3 183:173 7

6. Hustopeče 7 3 1 3 181:192 7

7. Vršovice 7 3 0 4 178:172 6

8. Chodov 7 3 0 4 190:193 6

9. Vsetín 7 3 0 4 175:188 6

10. Náchod 7 2 0 5 189:208 4

11. Bystřice p. H. 8 2 0 6 226:253 4

12. Jičín B 7 1 0 6 166:201 2