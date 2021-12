„Je to náročné skloubit, ale studium je pro mě hodně důležité. Zkouškové naštěstí zatím vychází dobře,“ klepe na dřevo mladý zuberský křídelník.

Tentokrát to bylo proti outsiderovi hodně upracované vítězství, čím to?

Do zápasu jsme nenastoupili s nějakým podceněním. Věděli jsme, že Hranice nemají co ztratit a že podle toho budou hrát. Chtěli jsme bránit prostor mezi dva a tři, ale bohužel se nám to v prvním poločase nedařilo. Zbytečně jsme vybíhali do trháků a pak jsme z toho dostávali laciné branky z odražených míčů. Darovali jsme jim takhle asi pět gólů. V útoku jsme byli dost zbrklí. Na to, že jsme měli potvrdit pozici favorita, co je na třetím místě, tak jsme v útoku tu úlohu moc nenaplňovali.

O vítězství jste rozhodli až ve druhém poločase, co padlo v kabině?

Řekli jsme si, že do čtyřicáté páté minuty zabereme, ať se pak může prostřídat sestava, protože jsme teď měli spoustu zápasů během krátké doby. Chtěli jsme pošetřit lídry, ale nakonec tam museli zůstat o trochu déle.

Pátá utrápená vítězná perlička v řadě. Zubří v závěsu za silnou dvojicí

Po delší době jste využili hru sedmi na šest. Bylo to v plánu, nebo to bylo kvůli vývoji utkání?

Bylo to v plánu. Řekli jsme si před zápasem, že když to bude o víc branek, tak nastoupí takzvané druhé komando, ať si to zase oživíme. Na začátku sezony nám tato hra v sedmi vycházela, pak nás Plzeň vrátila zase na zem a na chvíli jsme od toho upustili.

Při této variantě hry se posouváte z křídla na spojku. Vyhovuje vám tahle pozice?

Ve skutečnosti na tréninku trénuju už víc na spojce, než na křídle. Kombinace a podobně. Vyhovuje mi to skrz to, že si tam víc sáhnu na míč, než když jsem na křídle. Protihráči na spojce jsou pak obvykle vyšší a při té hře sedm na šest se i díky své postavě dokážu kolem nich snadněji dostat. Navíc si tak můžou odpočinout naše spojky, které hrají celý zápas.

V sobotním utkání jste měl nadosah desátou branku, nemrzí zpětně neproměněný brejk?

Asi ne, jsem rád za devět (úsměv). Byl jsem trochu rozhozený v tom útoku. Chtěl jsem tam vymést šibenici, ale nevyšlo to.

Byl to váš nejlepší zápas, co jste v Zubří?

Určitě. Ze začátku sezony mi to moc nešlo, nedostal jsem se do toho. Za posledních pět, šest zápasů jsem se ale odrazil od pomyslného dna a teď se mi daří a věřím si. Dneska jsem měl nastudovaného jejich gólmana, že to nemá rád nahoru, tak jsem se toho držel a vycházelo to.

Máte za sebou poslední domácí utkání v letošní části sezony, jak jste spokojený s dosavadním průběhem?

Jsme spokojení. Měli jsme za úkol poslední tři zápasy, poslední tři kroky zvládnout a to se povedlo. Teď si můžeme užít svátky a Silvestra. Pak zase najedeme na tvrdou přípravu.

Jak jste připraven na Vánoce? Máte nakoupené dárky?

Vůbec. Mám zkouškové období a na Vánoce vůbec nemyslím. Naštěstí mám staršího bratra, který zařídil dárky pro rodiče, a já se budu jen podílet finančně. Hlavní dárky už díky němu máme.

V čele II. ligy a 100 branek! Bobři podruhé v sezoně byli blízko desítce

Co jste si vy přál pod stromeček?

Nejsem nijak náročný, takže nové halovky. Když něco potřebuju, tak mi to rodiče většinou koupí, ale snažím se je teď už moc nezatěžovat. Celé moje angažmá v Zubří od dorostu bylo pro ně asi finančně dost náročné, tak se jim snažím co nejvíc ulehčit a nemám žádná přehnaná přání typu iPhone 13.

Jaký dárek vás v minulosti nejvíc potěšil?

Mám štědrého dědečka a minulé Vánoce jsem potřeboval auto (smích). Abych mohl dojíždět do Ostravy do školy a pak tady na tréninky. Tak jsem dostal pěknou Škodu Octavii 2012. Byl jsem lehce překvapen (úsměv). Jinak Vánoce vždy trávíme u prarodičů, buď tady na Valašsku, nebo až na Kladně.

Těšíte se na kapra?

Kapra nejím, ale salát s řízkem si dám. Do kovidové doby jsem vůbec nejedl ryby a vajíčka, jsem hodně vybíravý. Ale tím, jak jsem kvůli kovidu ztratil chuť a čich, tak jsem zkusil vajíčka a od té doby je jím. Losos mi taky nevadí, ale kapra zatím nedám.