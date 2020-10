On i jeho spoluhráči v minulém týdnu odpočívali, žádný společný trénink se nekonal. Zdroj: archiv hráče

„Venku se nedalo, tam by ani psa nikdo nevyhnal. Navíc podmínky pro společnou přípravu, trénovat po šesti, nejsou ideální. Nedostali jsme ani žádné individuální plány. Jen nám bylo doporučeno, ať se každý hýbe, jak uzná za vhodné, jak se cítí,“ upřesnil hráč Holešova.

„Současný stav některým z nás vyhovuje. Já osobně dostavuji domek a tak spíše běhám s kolečky nebo lezu po lešení. Určitě jsem pořád v zápřahu,“ směje se střelec týmu.

A kdy by si opět zahrál házenou? „Samozřejmě co nejdříve, ale osobně jsem skeptický, že bychom se na palubovku ještě do konce roku dostali. Vše pak asi budeme dohánět na jaře. Důležitější je zdraví,“ zdůraznil Jan Vaclach.

Ambice Holešova i přes přeložení do skupiny Jižní Morava i nadále zůstávají nejvyšší. „Určitě chceme skončit do šestého místa a udělat maximum vítězství. Není to však snadné, soudě podle výsledků může opravdu každý porazit každého,“ vypozoroval házenkář, jemuž změna skupiny nevadí.

„Sice toho více nacestujeme, ale poznáváme nové soupeře. Je to nyní zajímavější,“ dodal hráč 5. celku II. ligy skupiny Jižní Morava.