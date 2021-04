V KATARU MATELOVÁ S BALAŽOVOU DVAKRÁT POSTOUPILY DO DEBLOVÉHO ČTVRTFINÁLE

Na přelomu února a v březnu Matelové odehrála dva turnaje WTT Contender v Kataru. V prvním turnaji v Dauhá ve dvouhře vypadla ve 4. kole kvalifikace s Zeng Jian ze Singapuru. Utkání prohrála 0:3 (-4, -9, -10).

,,Asiatka skvěle servírovala, byla rychlejší za stolem a zvládla koncovky druhého a třetího setu,“ uznala česká stolně tenisová reprezentantka z Hané.

Ve stejném turnaji Hana Matelová se svojí slovenskou spoluhráčkou Barborou Balážovou postoupily ve čtyřhře do čtvrtfinále. V souboji o postup do semifinále podlehly po velmi dobrém výkonu dvojici z Tchaj-wanu Chen Szu-Yu, Cheng Hsien-Tzu 2:3 (-13, 8, -8, 6, -8).

,,V prvním setu jsme neproměnily čtyři setboly. Také mě mrzí, že jsme po druhé vyhrané sadě nedokázaly dotáhnout do vítězného konce dobře rozehraný třetí set. V něm jsme vedly 5:2. Rovněž v rozhodující páté sadě jsme si vypracovaly vedení a to 6:5. Za tohoto stavu si však Asiatky vzaly time out a po něm zápas otočily ve svůj prospěch,“ konstatovala po těsné porážce Matelová.

PROTI OSMÉ HRÁČCE SVĚTA VEDLA V PRVNÍM SETU 5:0

Hned záhy se v Dauhá konal další turnaj WTT Star Contender. V něm v singlu Hana Matelová postoupila do hlavní soutěže. V ní ve 2. kole nestačila na Tchaj-wanku Cheng I-Ching a duel o postup do osmifinále prohrála 0:3 (-9, -5, -12).

,,S osmou hráčkou světového žebříčku jsem v první sadě vedla 5:0 a později ještě 7:4. Set jsem však ztratila. Také začátek druhé sady se mi povedl. Bohužel ani nejvyrovnanější třetí sadu se mi nepodařilo dotáhnout do povedeného konce,“ mrzela porážka se silnou soupeřkou stolní tenistku z Jankovic.

V deblu duo Matelová, Balážová bralo opět postup do čtvrtfinále. V něm Česko-slovenský pár podlehl duu Hina Hayatová, Miyuu Kiharová z Japonska 1:3 (-2, -3, 5, -2).

VE SVĚTOVÉ OLYMPIJSKÉ KVALIFIKACI NEČEKANĚ PROHRÁLA S FRANCOUZSKOU PAVADEOVOU

Misi v Perské zálivu Matelová zakončila v turnaji ve Světové olympijské kvalifikaci. V ní se jí však nedařilo a hned v úvodním dnu kvalifikace se šestá nasazená hráčka kvalifikace musela smířit s porážkou od Prithiki Pavadeové z Francie 3:4 (-10, 7, 7, 7, - 3, - 9, - 8).

,,Vedla jsem už 3:1 na sety. Mladá Francouzka se však v utkání postupně zlepšovala a minimálně kazila. Zlom v zápase nastal v šestém setu. V něm jsem nedokázala využít vedení 9:6,“ upozornila na klíčovou pasáž duelu Hana Matelová.

O OLYMPIÁDU STOLNÍ TENISTKA Z JANKOVIC ZABOJUJE JEŠTĚ V PORTUGALSKU

Ani v dubnu stolní tenistka z Jankovic neodpočívá. Na začátku tohoto měsíce odehrála několik ligových zápasů ve Francii.

,,Po Velikonocích jsem se vrátila do Havířova zpět k tréninkům. A po čtrnáctidenní kvalitní přípravě mě ve druhé polovině tohoto měsíce čeká Evropská kvalifikace o olympiádu v Tokiu. Ta v Portugalsku začíná ve středu 21. dubna. V Guimaraese se bude hrát čtyři dny o čtyři postupová místa do Tokia. Na olympiádě samozřejmě nechci chybět,“ udělá Matelová maximum pro postup do Japonska.

Česká reprezentantka věří, že se Olympijské hry uskuteční.

,,Jsem optimista. Stolně tenisový turnaj v Tokiu odehraje. I když třeba za speciálních podmínek a bez diváků,“ myslí si Hana Matelová.