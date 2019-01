Bystřice pod Hostýnem – V rámci čtvrtého turnaje krajského přeboru zavítali futsalisté poprvé do haly v Bystřici pod Hostýnem. Skvěle zvládli své zápasy hráči Ekosolarisu, kteří dvakrát vyhráli a nastříleli svým soupeřům třináct branek.

Ilustrační foto | Foto: GetPhoto/Sidorják Martin

Vokno zůstalo v soutěži jako jediné bez porážky.

EKOSOLARIS KROMĚŘÍŽ – DRUKO ZLÍN 5:1 (1:0)

V prvním poločase se hrál ještě vyrovnaný zápas s mnoha nepřesnostmi na obou stranách. V druhé půlce už se mladíci z Kroměříže rozstříleli a postupně navyšovali skóre.

Branky Ekosolarisu: Potočný, Raiskup, Večerka, Kolman, Moravčík.

Ekosolaris: Maceja – Nakládal, Potočný, Večerka, Raiskup, Pospíšil, Moravčík, Havlík, Kolman, Ševčík.

SK SPEED OTROKOVICE – EKOSOLARIS KROMĚŘÍŽ 1:8 (0:2)

Od začátku bylo na palubovce v podstatě jenom jedno mužstvo. Od dvouciferného výsledku zachránily Speed jenom neproměněné šance a nastřelené tyčky jejich branky.

Branky Ekosolarisu: Večerka 2, Raiskup 2, Nakládal, Havlík, Kolman, Moravčík.

Ekosolaris: Maceja – Nakládal, Potočný, Večerka, Raiskup, Pospíšil, Moravčík, Havlík, Kolman, Ševčík.

VOKNO KROMĚŘÍŽ – LIHOVAR KOJETÍN 6:2

Futsalisté Vokna připravili Kojetínu první porážku v soutěži. Zápas přitom pro ně nezačal šťastně, když se brzy zranil gólman Podehradský a na jeho místo musel hráč z pole Kalina.

Branky Vokna: Šilinger 2, Kalina, Matoušek, Buksa, Bosák.

Vokno: Podehradký – Šilinger, Kalina, Matoušek, Buksa, Bosák. Mršťák.

FC INTERNAZIONALE OTROKOVICE – VOKNO KROMĚŘÍŽ 4:4

Vokno dokázalo bodovat i v utkání s druhým týmem tabulky a zůstalo jako jediné v letošní sezoně bez porážky.

Branky Vokna: Matoušek, Mršťák, Bosák, Šilinger.

Vokno: Kalina – Šilinger, Matoušek, Buksa, Bosák. Mršťák.

F.C. VICTORIA KROMĚŘÍŽ – DRUKO ZLÍN 4:3

Victoria prohrávala, ale dokázala průběh utkání otočit na 3:1 a měla duel pod kontrolou. Přišlo však vyloučení a v oslabení inkasovala Victoria podruhé. Třetí gól dostala hned po návratu vyloučeného hráče. Pětačtyřicet vteřin před koncem vstřelil Bačinský z trestného kopu rozhodující čtvrtý gól.

Branky Victorie: Veselý 2, J. Bartůšek, Bačinský.

F.C. Victoria: Lajkep – O. Bartůšek, J. Bartůšek, M. Svoboda, J. Svoboda, Veselý, Bačinský, Dlouhý, Hrtůs, Běťák.

F.C. VICTORIA KROMĚŘÍŽ – S.K. BURE HULÍN 1:1

Okresní derby přineslo jenom dva góly a dělbu bodů.

„Byl to vyrovnaný zápas. Šance se střídaly na obou stranách. Myslím si, že v prvním poločase jsme jich měli více my, po změně stran naopak Hulín. Vedli jsme 1:0, ale těsný náskok jsme bohužel nedokázali udržet a soupeř po přesné kombinaci vyrovnal minutu před koncem. Remíza byla zasloužená,“ řekl hráč Victorie David Běťák.

„Povrch v hale byl strašný. Tam snad nevytírali prach několik let. Nedalo se vůbec nic vymyslet. Obejít protihráče v souboji jeden na jednoho prostě nešlo. Kdo zabral, tak podklouzl. Byl to taktický zápas, ve kterém Victoria posílená o mladé hráče dala brzy gól. Soupeř potom už jenom bránil a my jsme v závěru zápasu měli už nějaké šance, které však pochytal gólman. Gól jsme dali až v závěru,“ dodal hráč BURE Michal Zavadil.

Branky: O. Bartůšek – Zavadil.

F.C. Victoria: Lajkep – O. Bartůšek, J. Bartůšek, M. Svoboda, J. Svoboda, Veselý, Bačinský, Dlouhý, Hrtůs, Běťák.

S.K. BURE Hulín: Šůstal – Zavadil, Barták, Jurášek, P. Němec, A. Tabara, Sedlář. Trenér: Pospíšil.