ZLÍNSKÝ KRAJ - Futsalisté Vokna Kroměříž odehráli ve Valašských Kloboukách další dvě utkání Celostátní ligy futsalistů. Po regionálních duelech se Zlínem a Jestřabí nemají v tabulce ani jeden bod.

Krajský přebor ve futsale | Foto: DENÍK/Vladimír Štěpán

VŠSK UNIVERZITA ZLÍN - VOKNO KROMĚŘÍŽ 5:4 (1:1)

V úvodním utkání turnaje se střetly poslední dva celky tabulky. První šance Kroměříže skončila po střele Kaliny na břevně. Kroměříž se přesto po brance Bělašky dostala do vedení. Zlín dokázal ještě do přestávky po rohu skóre vyrovnat.

Začátek druhého poločasu se Kroměřížským nepovedl, neboť se Zlín dostal do dvoubrankového vedení. Na 2:3 snížil Bosák. Jenže stačila chvilka nepozornosti a soupeř opět zvýšil svůj náskok. Snížit dokázal na rozdíl jedné branky ještě Chmela, ale vyrovnat už Vokno nestihlo.

„Nástup do utkání jsme měli lepší my. Ve druhé polovině druhého poločasu se strhla gólová přestřelka. Poprvé byl k dispozici Ondra Stojaník. Byl to další z nešťastných zápasů, které jsme letos odehráli. Po většinu utkání jsme měli míč v držení a soupeře jsme přehrávali. Zlín těžil z našich individuálních chyb. Dvakrát skóroval po dorážkách,“ dodal David Kalina.

Branky: 10. a 38. Bělaška, 30. Bosák, 39. Chmela.

Vokno: J. Podehradský – Stojaník, Bělaška, Spáčil, Kalina, Chmela, Vyplel, Bosák.

SF KOMINTE JESTŘABÍ - VOKNO KROMĚŘÍŽ 6:2 (4:0)

První poločas vyzněl jasně pro Jestřabí. Ve druhém sice Kroměříž snížila, ale Kominte záhy opět odskočilo na rozdíl čtyř branek. Rozdíl v kvalitě obou kádrů byl příliš znatelný, protože v týmu Jestřabí nastupuje několik reprezentantů.

„Za Jestřabí nastoupila řada českých a slovenských reprezentantů. Kvalita byla jasně na straně soupeře. Po krásných kombinačních akcích na jeden dotek vedlo Jestřabí v poločase už 4:0. Ve druhém poločase soupeř trošku polevil a hra se vyrovnala,“ řekl Kalina.

Branky: 25. Bosák, 34. Vyplel.

Vokno: Březina – Stojaník, Bělaška, Spáčil, Kalina, Chmela, Vyplel, Bosák.

Hráči Vokna Kroměříž nastoupí v sobotu od 10 hodin v Náchodě proti SK Goll Běloves a od 12.40 hodin se Vokno střetne s SK Sico Jilemnice.

Běloves je v tabulce na druhém místě, zatímco druhý soupeř Kroměříže je předposlední.

„Běloves je silnější, než bývala, ale my s ní máme aktivní bilanci. Nepamatuji si, že bychom s tímto celkem někdy prohráli. Zápas s Jilemnicí bude soubojem posledních dvou celků tabulky. Měl by nás posílit na tomto turnaji Ondřej Šilinger a příležitost dostanou mladí hráči z rezervy, kteří předvedli své kvality v krajské lize. Doufám, že si odvezeme první body. Pokud si chceme uchovat šanci na play-off, tak musíme oba zápasy vyhrát,“ sdělil David Kalina.