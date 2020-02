Nejlepším brankářem v turnaji byl vyhlášený Martin Hradil, nejlepším střelcem byl Michal Hradil (oba Dřevohostice), cenu pro nejlepšího střelce získal Jaroslav Zavadil z Bystřice pod Hostýnem.

,,Turnaje konaném v bystřické sportovní hale Sušil podporovaném Zdeňkem Růžičkou a Zdeňkem Havránkem, se zúčastnilo osm týmů. Ty byly nejprve rozdělené do dvou základních skupin. Nejlepší dva kolektivy postoupily do semifinále. Na programu byly také duely o konečné umístění. Všechny zápasy se hrály 20 minut. Do hlediště si našlo cestu zhruba 350 diváků,“ informoval jeden z pořadatelů Radim Ernest.

Reprezentantovi celku Zahájeného se líbily výkony stříbrného mužstva v turnaji rivala týmu Bystřice pod Hostýnem.

,,Domácí v základní skupině sice prohráli místní derby s naším mužstvem, ale potom si v semifinále poradili s Lukovem. Bohužel v následujícím finálovém duelu byly Dřevohostice šťastnější,“ konstatoval Ernest.

Ten však uznal sílu Dřevohostic. ,,Vítězové zvládli turnaj dobře takticky. Měli pevnou obranu a silní byli i v ofenzívě,“ pochválil nejlepší kolektiv v Bystřici pod Hostýnem Radim Ernest.

Přehled výsledků:

Skupina A: Horní Počaply – Bystřice pod Hostýnem 1:2, Horní Počaply – Rajnochovice 3:2, Horní Počaply – Zahájené 3:1, Bystřice pod Hostýnem – Rajnochovice 3:1, Bystřice pod Hostýnem – Zahájené 1:2, Zahájené – Rajnochovice 2:0.

1. Horní Počaply 6 bodů, 2. Bystřice pod Hostýnem 6, 3. Zahájené 6, 4. Rajnochovice 0.

Skupina B: Lukov – Dřevohostice 0:0, Lukov – Mrlínek 2:0, Lukov – Holešov 5:3, Dřevohostice – Mrlínek 2:1, Dřevohostice – Holešov 3:2, Mrlínek – Holešov 4:0.

Pořadí: 1. Lukov 7 bodů, 2. Dřevohostice 7, 3. Mrlínek 3, 4. Holešov 0.

Semifinále: Dřevohostice – Horní Počáply 5:0, Bystřice pod Hostýnem – Lukov 0:0, penalty 3:1.

O 7. místo: Holešov – Rajnochovice 8:3. O 5. místo: Zahájené – Mrlínek 0:0, penalty 2:0. O 3. místo: Lukov – Horní Počaply 3:0.

Finále: Dřevohostice – Bystřice pod Hostýnem 1:0.