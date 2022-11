HOLEŠOVSKÉ HOLKY – TEČOVICE 17:0 (8:0)

,,Hosté podali obětavý a snaživý výkon. V bráně měli skvělou gólmanku Barešovou, která zneškodnila spoustu dalších velkých šancí. My jsme byli výrazně lepším družstvem. Na hřišti jsme kombinačně dominovali. Navíc Tečovice nebyly schopné reagovat na naše kolmé přihrávky. Proto jsme tým ze zlínského okresu snadno přečíslovali. Zahrály si také všechny náhradnice,“ uvedl po zápase šéftrenér klubu Holešovských holek Slavomír Bednář starší.

Branky: Rýdlová 5, Šiblová 4, Samsonová 3, Stavjaníková 2, Hradilová 2, Křenková.

Holešovské holky: Slezáčková – Stavjaníková, Pospíšilíková, Sklenaříková, Rýdlová, Samsonová, Šiblová, Křenková, Tiefenbachová, Vašíčková, Karolína Slavíková. Na střídání: Bonková, Škrabalová, Hradilová, Skácelová, Setinská, Slezáčková.

Tečovice: Barešová – Fusková, Barbora Baštincová, Zvonková, Králíková, Lidincová, Sucháčková, Osohová, Havrylyková, Hostašová, Sabáková. Na střídání: Turoňová, Hrbáčková, Kampfová, Černá, Mičová, LIanos.

UHERSKÝ BROD – BEZMĚROV 1:0 (1:0)

,,Po celý průběh utkání jsme byli lepším týmem. Hanačky jsme výrazně přehrávali. Dařila se nám kombinace. Bezměrovu dělala problémy rychlost našich útočnic. Zápas jsme mohli vyhrát podstatně vyšším rozdílem. Spoustu velkých šancí jsme však neproměnili. A tak o třech našich bodech rozhodla naše nejzkušenější fotbalistka Jenny Juana Chovancová, která ve 29. minutě po dorážce vstřelila jedinou branku,“ informuje trenér Uherského Brodu Jan Gazdík.

,,Byl to vyrovnaný duel. My jsme však v záloze nedokázali podržet balón. Proto nám vázla rozehrávka. Jediný gól jsme inkasovali po hrubé chybě. Hodně nám také chyběly dvě hráčky ze základní sestavy záložnice Hana Baštincová a útočnice Viola Houšková. Z různých důvodů nemohly nastoupit i další hráčky,“ upozornil první muž lavičky Bezměrova Martin Kratochvíl.

Branka: Chovancová.

Uherský Brod: Karolová – Šotová, Mrázková, Juráková, Adamíková, Chovancová, Dzuráková, Baná, Kateřina Fojtíková, Večeřová, Smělíková. Na střídání: Mahdalová, Šenkeříková, Chlachulová, Dufková.

Bezměrov: Lipková – Lucie Pitnerová, Červíková, Novotná, Trávníčková, Šišková, Šoberová, Hájková, Konečná, Adéla Pitnerová, Dočkalová. Na střídání: Foltýnová.

BŘEZŮVKY – PROTIVANOV 1:0 (0:0)

,,Utkání se odehrálo vesměs mezi oběma šestnáctkami. Byl to hlavně boj o každý metr hrací plochy. My jsme v něm ale měli větší vůli po výhře a měli jsme v něm také víc sil. To se nám vyplatilo. V 80. minutě se o jedinou branku v zápase postarala po spolupráci s Ondrašíkovou Michaela Vilhanová. Důležité rovněž bylo, že se nám dařilo osobní obranou eliminovat nejlepší útočnici Protivanova Alžbětu Průchovou,“ hodnotil poslední podzimní střetnutí trenér Březůvek Luboš Vodehnal.

Branky Březůvek: Vilhanová.

Březůvky: Manová – Urbánková, Marková, Ondrašíková, Eliášová, Vodehnalová, Vilhanová, Lukášová, Mikuláštiková, Chudárková, Juřenčáková. Na střídání: Šárová, Petříková, Divoková, Gregorová, Huťková, Kubíčková.