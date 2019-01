Vsetín marně hledal formu. Valašky po debaklu s brněnskými buldočkami nebodovaly ani v Šitbořicích. Rožnov pod Radhoštěm prohrál s Telnicí. Hluk nezvládl utkání na půdě Aligátorů z Klobouk. Exhibiční turnaj v Holešově vyhrál vsetínský tým FBK Bobrky. Hlučané ke skalpu Rožnova pod Radhoštěm potřebují proměňovat šance

NÁRODNÍ LIGA

Rožnov pod Radhoštěm prohrál s Telnicí. Hluk nezvládl utkání na půdě Aligátorů z Klobouk

Region – V sobotních duelech Národní florbalové ligy se regionální kluby neprosadily.

Rožnov pod Radhoštěm na domácí ploše podlehl orlům z Telnice 3:7. ,,Soupeř dokázal prodat větší florbalové zkušenosti a zápas zaslouženě vyhrál. Nás dlouho držel ve hře skvěle chytající gólman Holčík. Nedokázali jsme však čelit přesilovkám Telnice. Ty také rozhodly o výsledku střetnutí,“ konstatoval hrající domácí kouč Pavel Barabáš.

Ještě hůře dopadl celek Hluku, který odjel z palubovky aligátorů z Klobouk s debaklem 8:16. ,,Zejména na začátku utkání, kdy jsme v pětadvacáté minutě prohrávali 8:0, jsme byli pomalí a nedůrazní. Ve zbytku duelu jsme se sice rozstříleli, to už ale bylo pozdě,“ nejraději by na první mistrák v roce 2019 zapomněl hrající trenér Hlučanů Martin Tuhý.

Výsledky 15. kola:

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM – TELNICE 3:7 (1:2, 2:4, 0:1)

Branky Rožnova pod Radhoštěm: Pavel Barabáš, Viktořík, Stanislav Barabáš.

Rožnov pod Radhoštěm: Holčík (Škrobák) – Žitník, Zimmer, Burýšek, Stanislav Barabáš, Chmelař, Hegar, Novosad, Vladislav Kittel, Žniva, Štůsek, Pavel Barabáš, Červený, Viktořík.

ALIGATORS KLOBOUKY – HLUK 16:8 (6:0, 5:4, 5:4)

Branky Hluku: Olbert 2, Pavel Krchňáček 2, Petlan Jílek, Janča, Martin Krchňáček.

Hluk: Stašek – Zábrana, Holý, Blizňák, Petlan, Olbert, Janča, Pavel Krchňáček, Štěrba, Cileček, Jílek, Martin Krchňáček, Zatloukal, Tuhý.

1. LIGA ŽEN

Vsetín marně hledal formu. Valašky po debaklu s brněnskými buldočkami nebodovaly ani v Šitbořicích

Vsetín – Prvoligovým florbalistkám Vsetína se sobotní duel nepovedl. Valašky prohrály na půdě Bulldogsu Brno 3:13. ,,Zůstali jsme doma zavátí sněhem. Družstvo jakoby k zápasu vůbec nepřijelo. V něm nám chyběla rychlost a hlavně vůle porvat se o co nejlepší výsledek,“ byl po utkání hodně zklamaný hostující lodivod Michal Kvapil.

V neděli vsetínský tým prohrál v Šitbořicích 3:6. ,,V hale šestého kolektivu soutěže jsme vyprodukovaly spoustu chyb. Domácí tým navíc výrazně podržela brankářka Harčárová,“ našla příčiny neúspěchu i ve druhém víkendovém souboji kapitánka Valašek Veronika Dědková.

Výsledky 16. a 17. kola:

BULLDOGS BRNO – VSETÍN 13:3 (5:1, 3:0, 5:2)

Branky Vsetína: Urbášková 2, Šobáňová.

ŠITBOŘICE – VSETÍN 6:3 (2:1, 2:1, 2:1)

Branky Vsetína: Urbášková, Barbora Sedláčková, Šobáňová.

Vsetín: Juráková, (Ištvánková) – Barbora Sedláčková, Mandíková, Maštalířová, Goláňová, Marečková, Jašková, Dědková, Šobáňová, Urbášková, Kateřina Sedláčková, Gajdošová.

TURNAJ V HOLEŠOVĚ

Exhibiční turnaj v Holešově vyhrál vsetínský tým FBK Bobrky

Holešov – Vsetínské mužstvo FBK Bobrky ovládlo exhibiční Vánoční florbalový turnaj mužů v Holešově. Druhé místo obsadil celek Křídel bufetů, třetí příčku vybojoval mladý tým Moravie. Nejlepším turnajovým střelcem se stal autor 9 branek Ladislav Kudláček (Křídla bufetů).

,,Letošního ročníku turnaje se zúčastnilo 8 kolektivů. Ty byly rozdělené do dvou základních skupin. Z každé skupiny postoupily dva nejlepší celky do semifinále. Potom už se hrálo play off o konečné umístění,“ letmo vysvětlil hrací systém stále oblíbeného florbalového podniku na Hané jeden z jeho pořadatelů Petr Šíma.

Ve finále Bobrky porazily Křídla bufetů 3:2 v prodloužení. ,,Vyrovnaný souboj byl svázaný taktikou. Ani jedno mužstvo neotvíralo obranu. Oba týmy proto předržovaly míček. Ovšem v rozhodujících nájezdech se projevil větší florbalový um Valachů. Ten klíčový proměnil Lukáš Adámek,“ letmo popsal průběh duelu o první příčku Šíma.

Ten také hodnotil nejlepší celky. ,,Bobrky složené z divizních vsetínských hráčů se bez problémů adaptovaly na rychlý a důrazný florbal. Valaši dokázali kontrolovat balónek a měli také velmi dobrou koncovku. Sestavu Křídel bufetů tvořili bývalí extraligoví florbalisté Otrokovic doplnění o veterány z Holešova. Zkušený kolektiv předváděl pohledný kombinační florbal. Juniorský tým IBK Morava vynikal rychlostí. Škoda jenom, že většina jeho hráčů se chtěla prosazovat individuálně. Jinak totiž mohl tento mladý výběr v turnaji skončit na ještě lepší pozici,“ uvedl Petr Šíma.

Výsledky Vánočního turnaje v Holešově 2018:

Skupina A: Beach Boys – Uherský Ostroh 3:3 ( Florián 2, Lánský – Hruška, Trávníček, Hurtík), Laso Team – Moravia 3:3 (Chromek 2, Blaha – Maček, Ďuriška, Blána), Laso Team – Uherský Ostroh 2:3 (Zatloukal, Graclík – Hurtík 2, Vald), Beach Boys – Moravia 0:6 (Maček 2, Kvapil, Ďuriška, Blána), Beach Boys – Laso Team 3:8 (Florián, Mikšík, Lánský – Němeček 2, Graclík 2, Kučera, Chromek, Bláha, vlastní), Uherský Ostroh – Moravia 4:4 (Maček 2, Haša, Ďuriška – Hurtík, Hruška, Větříšek, Kolář).

Skupina B: Sací komando – Bystřičáci 4:0 (Sovadina 2, Jiří Nedbal 2), Křídla bufetů – FBK Bobrky 4:1 (Kudláček 3, Dragan – Macek), Křídla bufetů – Bystřičáci 10:1 (Kudláček 4, Dufek 4, Šubín, Dragan – Karas)), Sací komando – FBK Bobrky 2:5 (Müller 2 – Trčka 2, Ondra 2, Číž), Sací komando – Křídla bufetů 1:4 (Šiška – Kudláček, Dufek, Dragan, Nuhlíček), Bystřičáci – FBK Bobrky 1:6 (Stibora – Macek 3, Trčka 2, Ondra).

Semifinále: Křídla Bufetů – Uherský Ostroh 7:1 (Houšť 3, Dufek 2, Kudláček, Mikeška – Vald), FBK Bobrky – Moravia 2:1 (Adámek 2 – Maček).

O 3. místo: Moravia – Uherský Ostroh 5:4 (Haša 3, Štěpánek, Chalabala – Kolář, Bednařík, Slavík, Hruška).

Finále: FBK Bobrky – Křídla bufetů 3:2 v prodloužení (Macek, Kundrata, Adámek – Šubín, Kořený).

FBK Bobrky: Zgarba – Adámek, Trčka, Macek, Ondra, Adamuška, Horák, Číž, Kundrata.

Křídla bufetů: Malina – Kudláček, Dufek, Svozil, Houšť, Kořený, Mikeška, Dragan, Nuhlíček, Večeřa, Šubín.

POZVÁNKA NA NÁRODNÍ LIGU

Hlučané ke skalpu Rožnova pod Radhoštěm potřebují proměňovat šance

Hluk – Příznivci florbalového derby se mají o víkendu na co těšit. V sobotu totiž v Národní lize změří síly Hluk s Rožnovem pod Radhoštěm. Prestižní duel v hlucké sportovní hale v Boršické ulici začíná ve 20 hodin. Mírným favoritem zápasu je domácí tým.

,,Rožnov pod Radhoštěm je silný soupeř. Jeho herní styl je postavený na kvalitní defenzívě. Letos ale Valaši se zkušeným dirigentem obrany Pavlem Barabášem a kanonýrem Josefem Viktoříkem prochází lehkou obměnou kádru. Proto podávají nevyrovnané výkony. Nicméně pořád se snaží hrát na míčku a tím kontrolovat zápasy,“ podělil se o poznatky o loňském vítězi Národní ligy domácí sekretář Pavel Rochovanský.

Ten také ví, co rozhodne o výsledku. ,,Bude to střelecká forma obou mužstev. Pokud se naši hráči budou trápit v koncovce, tak bude k vidění vyrovnané střetnutí. Některé minulé zápasy se nám totiž nepovedly a tak doufám, že v sobotu budeme proměňovat šance a partii s nebezpečným protivníkem vyhrajeme. Zisk tří bodů v derby by nás totiž měl vrátit do soubojů o první čtyřku tabulky,“ plánuje skalp Valachů Rochovanský.