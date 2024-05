V Lize veteránů definitivně skončila sezona. Jako úspěšnou ji hodnotí v Holešově. Mužstvo z Kroměřížska obsadilo v základní části soutěže ve Skupině 6, třetí příčku, což mu zaručilo postup do Finálového turnaje o titul mistra republiky, který se hrál v Brně.

florbalová Liga veteránů, finálový turnaj v Brně, Holešov. | Foto: se svolením Václava Nuhlíčka

V něm holešovský tým mezi velikány florbalu, jako jsou celky Tatranu Střešovice, Bulldogsu Brno, Torpedo Havířov, SSK Vítkovice, Black Angels, FBC Liberec, nebo Znojmo, které měly v sestavách spoustu bývalých českých reprezentantů a superligových hráčů, obsadil deváté místo.

O postup do finálového turnaje bojovalo 42 mužstev.

,,Do sezony jsme šli s cílem postoupit do finálového turnaje. To se nám podařilo, když jsme postoupli jsme mezi 12 nejlepších týmů v republice,“ těší forvarda holešovského celku Václava Nuhlíčka.

Jeho tým po celý průběh sezony podával spolehlivé výkony.

,,Největšími našimi oporami byli gólmani Luboš Janalík a Bohdan Bártek. Dalšími tahouny byli ofenzivní centři Jan Vysloužil a Petr Tkadlec. Důležité rovněž bylo, že jsme měli početnou soupisku a zápasy jsme zvládali takticky,“ upozornil Nuhlíček.

Florbaloví veteráni Holešova byli vidět i ve finálovém turnaji o titul českého šampiona v Brně. V Jihomoravské metropoli sice prohráli tři utkání (s Lipníkem 2:3, s pražským mužstvem Black Angels 2:7, s rezervou Havířova 3:4) a pouze v jednom zvítězili (s Libercem 10:4), přesto z Brna odjeli s dobrým pocitem a spokojeni.

,,Ve všech duelech jsme podali dobrý výkon. Nevypustili jsme v nich ani jeden osobní souboj. Ve vyrovnaném souboji s Lipníkem jsme inkasovali třetí branku sedm minut před koncem střetnutí. Black Angels byl lepší. Pražané nás přehrávali rychlostí a důrazem. Partii se záložním týmem Torpeda Havířov rozhodly dvě branky ve druhé třetině, po kterých jsme prohrávali 1:3. Vydařil se nám zápas s Libercem. V něm jsme hráli uvolněně a obranu Severočechů jsme překonávali kombinací. Duel o devátou příčku jsme si užívali,“ hodnotil poslední zápasy v sezoně Václav Nuhlíček.

VÝSLEDKY HOLEŠOVA VE FINÁLOVÉM TURNAJI LIGY VETERÁNŮ O TITUL MISTRA REPUBLIKY:

Základní skupina:

FBC LIPNÍK – FLORBAL HOLEŠOV 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Branky Holešova: Florián, Richter.

BLACK ANGELS – FLORBAL HOLEŠOV 7:2 (2:1, 2:0, 3:1)

Branky Holešova: Richter, Pavel Lánský.

Osmifinále:

TORPEDO HAVÍŘOV B – FLORBAL HOLEŠOV 4:3 (1:1, 2:0, 1:2)

Branky Holešova: Vysloužil, Petr Lánský, Koblasa.

O 9. místo:

FBC LIBEREC – FLORBAL HOLEŠOV 4:10 (2:3, 0:4, 2:3)

Branky Holešova: Dragan 3, Florián 2, Pavel Lánský, Koblasa, Mrnuštík, Nuhlíček, Tkadlčík.

Holešov: Luboš Janalík, Bohdan Bártek – Pavel Koblasa, Michal Kořený, Michal Fridrich, Martin Svozil, Jan Vysloužil, Petr Lánský, Michal Richter, Petr Tkadlčík, Pavel Lánský, Radek Mikšík, Ondřej Mrnuštík, Michal Florián, Daniel Mikeška, Václav Nuhlíček, Tomáš Dragan. Vedoucí mužstva: Petr Tkadlčík