Jakou měly Vítkovice na zápas připravenou taktiku?

S trenéry jsme hru Střešovic podrobně rozebíraly. Věděly jsme, kde mají Pražanky slabiny a čím by nás mohly ohrozit. Finálové soupeřky ještě nemají příliš zkušeností z těžkých zápasů a chybí jim důraz v obraně. Na to jsme se zaměřily a připravily.

S jakou představou jste do zápasu nastupovaly?

Do utkání jsme samozřejmě šly s jasným cílem – vyhrát. Měli jsme i další motivaci. První příčka v Českém poháru je zároveň vstupenkou do Poháru mistrů. O to je pro nás v národním poháru zisk titulu cennější.

Jak se finálový duel podle Vašeho pohledu vyvíjel?

Na začátku se hrál oboustranně opatrný zápas. Oby týmy byly trochu nervózní. Po prvním gólu, který vstřelila ve 4. minutě Maroszová jsme se však uklidnily a s přibývajícími minutami jsme vývoj zápasu kontrolovaly.

Kdy se utkání začalo definitivně otáčet na stranu Vítkovic?

Zlom přišel v úvodu druhé třetiny, kde se soupeřkám nepodařilo využít dvě přesilovky. Naopak my jsme druhou branku daly v oslabení. Ve druhém dějství jsme pak ještě třikrát skórovaly a po druhé části jsme vedly 5:0. To nás definitivně uklidnilo. Ve třetí třetině jsme vstřelily dalších 6 gólů a konec zápasu jsme si užívaly. Po něm jsme mohly slavit.

Jak hodnotíte výkon Střešovic?

Čekala jsem, že budou Pražanky vyrovnanějším soupeřem a že to bude větší boj. Také jsem si myslela, že v utkání bude víc emocí. My jsme finále odehrály v úplně jiném rozpoložení, než tým z hlavního města. Střešovice jsme skoro k ničemu nepustily.

Co rozhodlo o úspěchu Vítkovic?

Po celý průběh zápasu jsme hrály zodpovědně do obrany, dařilo se nám proměňovat šance a hlavně jsme podaly týmový výkon.

Jak se Vám líbily výkony brankářky Nikoly Příleské a spoluhráčky v útočné formaci Barbory Huskové?

Nerada hodnotím výkony jednotlivců. Ve finálovém duelu v Brně to byl náš týmový úspěch. Nikču a Barču všichni, kdo se pohybují kolem florbalu, dobře znají. Obě v Brně odehrály výborné utkání a

jejich výkony výrazně přispěly k zisku našeho pohárového titulu. Nikola navíc jako první brankářka v historii ve finále národního poháru vychytala nulu. Barbora za stavu 6:0 nekompromisně proměnila trestné střílení. Ve finálovém utkání ale hrálo dobře celé vítkovické družstvo.

Jak ve Vítkovicích probíhaly oslavy po zisku titulu?

Vzhledem k tomu, že se zápas hrál v týdnu v úterý odpoledne, tak většina z nás šla na druhý den ve středu buď do školy, nebo do práce. Slavily jsme hned po zápase v šatně, kde jsme si zazpívaly naše oblíbené vítězné písničky. Také jsme si zatančily a tím jsme ze sebe vypustily všechny emoce. Oslavy pak pokračovaly o víkendu v Ostravě.

Jaké máte ve zbytku letošní sezony s Vítkovicemi další cíle?

Za několik týdnů nám začíná play off. Naším jediným cílem je ovládnou vyřazovací část ženské extraligy a hlavně v neděli 16. dubna vyhrát v pražské O2 aréně ženské Superfinále.